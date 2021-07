Diego Martinelli nos cautiva con su single “El Amor Pt. 1”

En su nueva faceta musical

“Que mi música sea una herramienta de inspiración”, manifiesta

Arturo Arellano

Diego Martinelli es un músico, cantante y productor originario de la CDMX, quien lleva recorrido ya un buen camino en la música y que ahora presenta su nueva faceta musical dentro de la escena indie pop, además de estar en promoción de su nuevo single titulado “El Amor, Pt.1” que se encuentra ya disponible en todas las plataformas musicales.

Enfocándose en hacer de la música una herramienta de inspiración y crear emociones reales a sus oyentes, Diego Martinelli platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN.

“Para esta canción tuve la suerte de dejarme, literalmente, llevar por eso, por el amor, es algo que necesitaba expresar de algún modo, de modo que rápidamente me pude desenvolver en el estudio para poder plasmar la canción en muy pocos días. Esta canción es un impulso de estar viviéndolo en su esencia pura”, dijo.

Lamenta que ese amor que le inspiró al tema no fue duradero “viene de un impulso, no fue algo duradero, fue una mezcla de emociones, estaba abordando temas de otra etapa del amor. No obstante, sí quiero hacer un video, me estoy enfocando en liryc video, tal vez más adelante haga una saga con la siguiente pieza”.

Y es que según el cantante “la manera mas fácil de expresarlo es por medio de la música, traigo unos ritmos tirándole a New Soul, del cual se desprende Funk, R&B, hip hop y pop claramente, entonces lo que quiero hacer es a la par de la letra sobre el amor, llevarlos con la música a sonidos frescos, de una forma distinta, bailable. Que te sientas contento y con la emoción que sientes al inicio del enamoramiento, todo color de rosa, creo que justamente quería plasmar eso”.

Algo en cuanto a su aprendizaje comenta “este tema me permitió conocer un nuevo flujo de trabajo para mi música, ahora sé que estoy apto para grabar, producir una canción en mucho menos tiempo de lo que tenía pensado y para mí eso es un logro muy grande, porque me da pauta a hacer más música, incluso, del número que yo tenía para este año en cuanto a canciones, ahora lo dupliqué, serán el doble”.

Adelantó que “lo que resta del año estaré sacando sencillos, todavía quiero al menos tres o cuatro más, una vez que eso suceda tomaré una decisión para saber si será un EP, no me quiero apegar a un género, sino a mi sello, pero eso lo sabré hasta que tenga el material junto. Estoy queriendo experimentar en diversos géneros que he ido arrastrando a lo largo de mi historia, realmente lo único etéreo entre todas las canciones es el sello de mi estudio, de mi producción, de mi casa, naturalmente ese sello si se consolida como un disco porque no cambio de productores o de línea, no me voy de la cumbia al metal”, explicó.

La respuesta, según el cantante, ha sido “bien padre, me mandan mensajes de que está buenísima la letra, que la dedicaron o que recordaron un momento de su vida, y a final de cuentas es lo que busco, conectar con la gente, que lo canten y los sientan como yo”.

Y aunque los conciertos están castigados, afirma “la verdad es que esta época nos dio chance a los artistas de poder acercarnos de otro modo a nuestro público y en lo personal en las redes cada vez crezco más, porque me ayudan a compartir mi contenido. Aprecio el contacto personal con ellos, por eso contesto mensajes, publicaciones, siempre estamos juntos”, concluyó.