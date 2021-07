El narco pasa factura; políticos pagan piso

Caleidoscopio

Guillermina Gómora Ordóñez

Una vez más, el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, alerta sobre la creciente influencia del crimen organizado, “lo digo con mucha tristeza y con mucha responsabilidad: creo que viene un tiempo en que vamos ser gobernados no por los políticos, sino por los narcos, porque se han hecho muchos arreglos”.

Rangel Mendoza revela que durante las campañas los capos organizaron mítines a los candidatos y “eso no es gratis”, por lo que llegó el momento de pasar la factura con los ganadores para hacer “ciertos arreglos”. Una práctica que se ha vuelto cotidiana en Guerrero.

El obispo explica que en la sierra guerrerense la economía está en crisis por la baja en el precio de la amapola; el kilogramo pasó de 40 mil a 3 mil 500 pesos y la gente dejó de sembrarla. Las drogas sintéticas acabaron con el rentable negocio del narcotráfico en la región y buscan nuevas fuentes de ingresos.

Rangel Mendoza señala que ahora las entradas de dinero por parte del crimen organizado, están en las minas (extorsión) y en los presupuestos asignados a los municipios. Sí, el narco cobra su cuota de apoyo político en el “triunfo inducido por el R-15”.

No hay margen de negociación, por ello el sacerdote pide a los gobiernos estatales y al federal que pongan atención sobre el destino de los recursos que son para los ciudadanos a fin de que no vayan a parar a manos de los narcotraficantes, “que están detrás de los políticos”.

Y denunció: “me duele que en Chilpancingo se inyectó una fuerte cantidad que nos va a costar caro: la inseguridad aquí”. Muestra de ello, dijo el obispo, es que “Guerrero volvió a ocupar el cuarto lugar de asesinatos”.

Salvador Rangel pide al gobierno federal, a la Guardia Nacional, al Ejército y a la Policía Estatal protección para los ciudadanos. “No es posible vivir así… Necesitamos más gobierno, más autoridad que nos defienda y tener regiones más seguras”.

Lamentablemente, las estampas de impunidad se repiten a lo largo y ancho del país, hemos publicado en este espacio como el narco y el crimen organizado en sus diversas facetas controlan la gobernabilidad en más de la mitad del territorio nacional.

Para muestra, el infierno que se vive en la ruta entre Aguililla y Apatzingán, Michoacán, bloqueada desde hace meses por una batalla entre grupos criminales. Sin que la autoridad estatal o federal intervenga, bajo la estrategia de “abrazos y no balazos”. Mientras los ciudadanos padecen el sitio impuesto por los criminales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que acusar el control del narco sobre el Estado mexicano se trata de propaganda. Sin embargo, un reporte del gabinete de seguridad identifica al Cártel del Pacífico y al de Jalisco Nueva Generación como las organizaciones criminales predominantes en 25 estados en el norte y centro del país. Su expansión requiere de protección y alianzas políticas, como denuncia el Obispo Salvador Rangel.

En el México real, el narco y la corrupción van de la mano de la impunidad. ¿Hasta cuándo?

VERICUENTSO

Los mensajes de Monreal

En la sucesión adelantada que provocó Andrés Manuel López Obrador y en la que no figura (aún) Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo en el Senado, alborotó la gallera. Sin embargo, el zacatecano aguanta vara y así pinta su raya: “Yo creo que está muy a destiempo, está muy apresurado, muy precipitada esta decisión de abrir la sucesión”. “Lo que él ha mencionado son funcionarios de él, que dependen del Ejecutivo, son sus empleados, son sus dependientes”. Monreal levanta la mano. “No me distraigo. Cuando llegue el proceso interno me inscribiré, como fundador de Morena, no soy ambicioso vulgar”. Para sus malquerientes: “No voy a salir de Morena y tampoco voy a ser chivo expiatorio de nadie… No acepto que se me culpe de decisiones equivocadas en la Ciudad de México… Claudia Sheinbaum tiene todo mi respeto”. Mensaje para AMLO: “Jamás me pelearé con la historia y Andrés Manuel es parte de la historia del país… Lo que haré será con respeto en aras de una aspiración legítima a suceder, no de una ambición vulgar”. ¡Órale!

¡Alerta! Menores en riesgo

Crece la deuda social con niños y jóvenes mexicanos. La Cámara de Senadores fue notificada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que, de enero de 2018 a abril de 2021, se iniciaron en la capital del país 24 mil 928 carpetas de investigación, donde se encuentran como víctimas 28 mil 540 niñas, niños y adolescentes. Cifras de terror, por el tipo de delitos a los que están expuestos. La mayoría de los ilícitos son de alto impacto, el de violación registró mil 790 víctimas; el robo a transeúnte en vía pública tuvo mil 141; las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, 245, y el homicidio doloso, 190 víctimas. Ojalá los autodenominados representantes del pueblo atiendan con carácter de urgente este tema y no se pierdan en la “politiquería”. #ConLosNiñosNo.

