Deudas del “destapador” con algunos “tapados”

Espacio Electoral

Eleazar Flores

¿LEALTAD O EFICIENCIA?-. Como observador que es, seguramente ya detectó que el padre de la Cuarta Transformación no sólo ha “destapado” a competidores presidenciales de su Morena, también de sus “adversarios” mismos, cuyos nombres omitiré para no perjudicarlos.

Fiel a sus convicciones que le han dado buenos resultados como el llegar donde está, seguramente en los “destapados”, el “destapador” seguirá viendo y pidiendo a sus competidores 90 por ciento de lealtad y 10 por ciento de eficiencia, como sucede en y con integrantes del actual gabinete.

Y como en todo quehacer humano, pero en política más, habrá a quienes desde antes ya les deba algún favor -no siempre económico, por supuesto-, sino de otra índole como adhesión, espera o apoyar a otras personas, y pudiera ser que llega el tiempo de cobrar. NO, no hay divagación y van ejemplos para no aturdirlo, o interesarlo más.

En la pasada elección de candidaturas a diversos cargos federales, estatales y hasta municipales, los medios se encargaron de “descubrir” la invisible mano presidencial para calmar a unos e impulsar a otros. San Luis Potosí, Nuevo León, Chihuahua y Guerrero son ejemplos acabados ¿a cambio de qué?

Pero los ejemplos de trascendencia nacional fueron desde 2012 y el más reciente en 2018, involucrados en el primero el mismo vecino de Ocoyoacac Marcelo Ebrard Casaubón y en el segundo, Ricardo Monreal Ávila.

2012-PRD-EBRARD-. En plena ejecución de la hoy derrumbada “Línea Dorada”, —a principios de 2012—, había dos fuertes aspirantes presidenciales perredistas, Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López, quien iría por su segundo intento luego del fracaso del primero en 2006 al perder ante Felipe Calderón.

No dejará mentir la hemeroteca de entonces, que daba como puntero al jefe de Gobierno, pero después de una semisecreta reunión con AMLO, Ebrard declinó en favor del tabasqueño, ¿a cambio de qué? fue la interrogante.

Concluido su sexenio Ebrard se fue a París, vivió de sus conferencias, dicho por el mismo, y seis años después se reencuentra sin mácula con AMLO.

2018-MORENA-MONREAL-. Migrante del PRD a Morena, Ricardo Monreal punteaba para jefe de Gobierno, AMLO dijo tener “otros datos” donde la primera en esos datos era Claudia Scheinbaum, el zacatecano se distancia, hizo públicos ofrecimientos de otros partidos y…

Días después hace público su encuentro con el tabasqueño —como ahora sus desayunos—, y después le llega la senaduría plurinominal para encabezar más tarde la Cámara alta, premio nada despreciable, pues sabía que tendría vigencia y reflectores por seis años… y para lo que pudiera ofrecerse, y parece ser que se va a ofrecer.

Con los demás “destapados”, parece no tener, a primera vista, tanto compromiso el “destapador”.

