Poder económico y político en el “corcholatazo”

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

PUES EN MÉXICO SE ACABARON LOS “TAPADOS” AHORA HAY PURAS CORCHOLATAS QUE SE “DESTAPAN” EN PALACIO Y SE AJUSTAN A LOS TIEMPOS Y CIRCUNSTANCIAS DEL PODER, NO DEL QUERER…

HAY DÍAS QUE SON DOLOROSOS, CONSUMEN RECUERDOS Y SE VAN DE PRONTO CON LA MUERTE. Hace más de 15 años, afuera de nuestra casa en San Felipe del Agua en Oaxaca, dejaron a una pequeña perrita de color canela, la abandonaron esperando que alguna gente la adoptara y pues nos tocó a nosotros. Le pusimos “Canela”, de ese color y de esa fuerza la pequeña se fue imponiendo con los demás perros y es cosa curiosa, pero creo que en verdad cada animalito lo escoge a uno, sin saber las razones esta perrita se dirigía a donde yo caminaba o estaba y se echaba a los pies, siempre con una actitud vigilante en mi favor. El tiempo la consumió tal como me consume a mí, dolores espantosos del cuerpo en la columna y en la ciática, así también se fue doblando “Canela” y ayer tuvimos que sacrificarla porque en verdad ya no tenía posibilidad alguna de mejorar. El día me tomó de golpe en recuerdos y en pensamientos de la vida y la muerte y así, “Canela”, se convierte como la guía para el más allá…

Seguro que los “suspirantes” para la sucesión presidencial adelantada ya estarán considerando consultar al gran jefe para ver para dónde apuntará el dedito para dar el paso al que será, no su sucesor sino su incondicional para continuar con el cambio planteado en la 4T, sin duda, se habla de corcholatas, no como las que aparecen en las obras de baile y danzón que se colocan en algunas obras de teatro, no, la corcholata no es la que anda en los pisos, sino en las alturas, muchos sostienen como si fueran adivinos que ese es el rumbo que pondrá el cambio de sexenio, y otros, ya saben, porque así lo creen, que Marcelo Ebrad se “destapa” y pido su manejo abierto, claro que con la consulta y permiso del que todo lo debe controlar.

Y todos piensan que en verdad ya no hay “tapados”, pero en la sucesión presidencial adelantada por supuesto que los hay, solamente que “destapados”, si no pensamos en que el poder es el poder y se usa no se comparte, la realidad es que el Presidente debe operar y tomar esa fuerza para garantizar su presente y futuro. Todo poder tiene ese esquema y cuando fallan, es que las cosas cambian brutalmente y los costos y venganzas son terribles y enormes. El cambio debe garantizar primeramente el respeto al que manda y ordenar el que no se le toque porque al destruirle también se debilita y no es cierto aquello de que el que sale debe cargar con los dados y los trastos sucios, por esa razón los partidos políticos fueron terminando con la credibilidad y la confianza de los mexicanos al grado tal que solos se agotaron y dejaron de existir. Ahora se demanda una “oposición” para el actual gobierno pero solamente son “voladas” porque en la realidad no existe capacidad de algún grupo para aportar una fuerza contraria a la que ahora tiene y goza del poder y la confianza y credibilidad de las mayorías.

En la época de Miguel Alemán con el cambio al civilismo, se crea la DFS con el fin de proteger al Presidente de cualquier intentona de militares desplazados del poder que tuvieran intenciones de eliminarle y se fortalece con una mayor capacidad de tiro y de fuerza real al famoso EMP convirtiendo así a un selecto grupo en los verdaderos protectores del Presidente y su familia y con ello gozan del gran poder. Hoy, el Presidente elimina a esas dos fuerzas y avanza en la fuerza otorgada al Ejército mexicano y esto tiene una lógica, finalmente, la protección de un gobierno no es solamente por la fuerza popular, sino también por la fuerza de las armas y ahora, sí sabemos que hay poder y capacidad de cambio no administrativo sino de sistema y hay que entenderlo que así sea porque estamos en otros tiempos y circunstancias y no hay que buscarle “muchas chiches a las culebras” porque no hay…

PRESIDENTE SERÁ EL QUE GARATICE ESTE MANEJO Y OPERACIÓN DE AMLO y no los que tengan dudas, LA “RADICALIZACIÓN” SERÁ UNA REALIDAD NO PORQUE así se demande, sino porque es necesaria para la conservación del poder y no debemos olvidar que cuando se toma el poder se debe de conservar y mantener para poder ejercer realmente la fuerza de cualquier cambio o retroceso, porque al final de cuentas es, en política lo que cuenta: “Socios o cómplices” y así depende de que me han dado y qué debo para obligar a sostenerme y dar las garantías de control para el presente y el futuro, por esa razón el que llegue a ser Presidente no es un “tapado”, es un socio, cómplice o cuatotote del que manda y si se equivoca, vuelve a mandar, porque el poder se usa y no se comparte, ni siquiera para el futuro, porque estaría no “destapado”. sino descobijado y expuesto a todo proceso de eliminación y este no ha sido el objetivo de los años de lucha para la conquista del poder…

Muchos hablan de que Marcelo se “sacrificó” para dar paso al poder de AMLO y esto tiene un enorme peso, otros, hablan de que la jefa de Gobierno sabe cómo ser útil e incondicional a lo que ordene y mande el mero mero y esto también cuenta en un proceso sucesorio, el asunto es que además, no se dice, sobre lo que se tiene como compromiso con la “EX MAFIA DEL PODER” QUE, AL FINAL DE CUENTAS, SERÁ LA BASE PARA EJERCER LO QUE SE DEBE HACER EN EL 24, PORQUE SIN DUDA DIGAN LO QUE DIGAN, EL PODER económico domina y controla al poder político, SOBRE TODO CUANDO HAN LLEGADO JUNTOS AL PODER Y NO ESTÁN HACIÉNDOLE AL “tío lolo”, sino sosteniendo una forma de control de masas, y así van subiendo en el control, el asunto es que el que llegue ahora deberá tener ese carisma para controlar al infeliciaje nacional y convencer a los dueños del poder económico a que sigan incondicionales con ellos.

