Colonia Villas del Mar, en Cancún, epicentro de contagios por coronavirus

José Luis Montañez

Detectan 5 casos graves en 10 minutos en hospital del IMSS

En medio de esta nueva ola de contagios, es Benito Juárez (Cancún), uno de los municipios más afectados, por su alto flujo de turistas, más ahora que se enfrenta la temporada vacacional de verano en el marco del semáforo naranja y con el reporte de hasta más de 400 nuevos contagios cada 24 horas.

En este escenario, con 24 casos activos, Villas del Mar, en esta ciudad, es la colonia que encabeza el ranking estatal con más pacientes Covid-19, según informó el gobernador Carlos Joaquín González en el reporte más reciente, por lo que hizo un llamado a seguir los protocolos necesarios para revertir la situación, no sólo en este punto, sino en todo el territorio quintanarroense.

En la actualización del listado de los puntos más álgidos en el tenor de los casos activos de la enfermedad, nuevamente aparece dicha colonia cancunense, que una semana antes también lideró el puntaje, con 13 casos, es decir, que ya completaron una quincena, sin poder salir de ese ranking y no sólo eso, sino que ahora lo hacen con casi el doble de pacientes enfermos.

El segundo lugar es ocupado por la colonia Luis Donaldo Colosio, de Playa del Carmen, con 17 contagios; seguida de la Adolfo López Mateos, en Chetumal, con 15; asimismo, las colonias 20 de Noviembre, en Chetumal; y Villas del Sol, en Playa del Carmen, mantienen 14 casos activos cada una, cabe recalcar que en todos los puntos, los casos han ido al alza de una semana a otra.

Por otra parte, la colonia Emiliano Zapata, en Cozumel, y Proterritorio, en Chetumal, con 13 pacientes cada una, se ubican en el número seis y siete respectivamente. Mientras que el centro de Kantunilkín, en Lázaro Cárdenas, tiene 11 casos activos, Paseos del Mar en Cancún tiene 10 y el último puesto corresponde al centro de Chetumal, en Othón P. Blanco, con nueve pacientes activos con coronavirus.

Según el gobernador Carlos Joaquín González, el conteo corresponde a la semana del 11 al 17 de julio.

Hay más de 3 mil pacientes en aislamiento

Por su parte, la Secretaría de Salud estatal (Sesa) dio a conocer que hay más de 3 mil personas en aislamiento social por coronavirus, de las que poco más de 300 se encuentran hospitalizadas, es decir, que por la gravedad de sus síntomas requieren atención constante de personal profesional y capacitado para resolver una emergencia o crisis respiratoria.

Con base en los últimos comunicados técnicos de la dependencia estatal, la velocidad de crecimiento del virus, así como la ocupación hospitalaria, se mantuvieron en el mismo nivel del lunes 19 al martes 20 de julio, no obstante, en durante su mensaje, el Ejecutivo quintanarroense, advirtió que debido a la presencia de nuevas cepas y movilidad del virus, una sola persona podría contagiar a otras 64.

“Por eso hay números tan fuertes en el número de contagios, porque las nuevas cepas son más fáciles de propagar”. En ese marco, hizo un llamado a la población en general a que se apeguen a los protocolos de salud ahora más que nunca, pues de lo contrario la temporada vacacional de verano cobrará una factura muy cara al estado, en cuestión de contagios, hospitalizaciones y muertes.

Van 3 meses con reportes de entre 100

y más de 400 casos diarios en el estado

Peligrosamente, los contagios a Covid-19 continúan con cifras exageradas en Quintana Roo durante esta tercera ola y es que cuando las autoridades han reforzado los protocolos de seguridad sanitaria, tanto los dueños de negocios, como turistas y los mismos habitantes se han dedicado a pasarlas por alto, asimismo; se ha apostado a nivel nacional por la vacunación masiva para combatir la pandemia, sin embargo, hay que recordar que aun estando vacunados se deben seguir las normas de salud al pie de la letra, pues de lo contrario no estamos exentos de un contagio, incluso grave.

Al menos en Quintana Roo, ya se han cumplido más de tres meses con reportes de entre 100 y más de 400 contagios diarios, que si bien, al principio se trataba de casos no graves, poco a poco han comenzado a incrementar los enfermos que necesitan hospitalización y no sólo eso, sino que muchos ya han tenido que ser intubados. Lo alarmante de la situación es que ahora no se trata de adultos mayores, sino que las afectaciones se han ensañado con jóvenes de entre 20 y 39 años, asimismo, algunos menores de edad, de los cuales uno de 11 años falleció recientemente en el hospital general de Chetumal.

En este marco, debemos entender que nadie está exento de la enfermedad, ni siquiera con el avance de la vacunación en el mundo y que los protocolos de prevención frente a la Covid-19 llegaron para quedarse, tales como el uso del cubrebocas, la sana distancia, el higiene constante, tanto personal, como de los espacios públicos y algo muy importante, evitar aglomeraciones, puesto que es en ese entorno, cuando más peligro hay de contagiarse.

Y para quienes aún dudan que exista la Covid-19 o que son renuentes a aplicarse la vacuna (por increíble que parezca, hay quienes no quieren vacunarse), hay que recordarles que se trata de una emergencia mundial que ha acabado con millones de vidas en el mundo, es una cuestión de responsabilidad social, ética y humanitaria el sumarse a las acciones para contener el virus.

Si alguna duda les queda, de la gravedad de la tercera ola de coronavirus en el mundo, tan sólo en Cancún, se han llegado a reportar hasta 5 casos graves de la enfermedad, pues en apenas 10 minutos, como en el área de Urgencias de Enfermedades Respiratorias del IMSS de la Región 510 de Cancún, hasta donde arribaron cinco personas con síntomas críticos de coronavirus en ese periodo de tiempo, de nuevo se confirmó que los jóvenes son quienes están sufriendo más estragos, pues del total de esos casos, sólo uno era una persona de la tercera edad y los cuatro restantes eran hombres entre los 25 a 39 años.

Algo que debemos recalcar es que, lamentablemente, el segmento de población entre los 30 y 39 años, fue de los que menos acudieron a la campaña de vacunación anti-Covid en los diversos destinos de Quintana Roo. Incluso se debieron extender las jornadas de vacunación invitando a la población en ese marco de edades a que no dejaran pasar la oportunidad de inmunizarse, sin embargo, no todos acudieron al llamado, argumentando que el virus no existe y muchas otras teorías conspirativas.

Cabe mencionar, que la imprudencia de las personas que no han querido vacunarse, se refleja en más contagios, incluso entre sus familiares, tanto adultos mayores como niños, pues éstos últimos están registrando hospitalización a causa de las nuevas cepas de Covid.

Recordemos que por ahora es la variante Gamma, la que predomina en Quintana Roo, aunque también ya se han confirmado casos de Delta, una de las más peligrosas por su facilidad y rapidez de propagación.

Arranca vacunación para personas de 18 a 29 años

Para revertir la situación tan crítica que se vive de nuevos contagios, están priorizando la vacunación en Quintana Roo, tan es así, que mientras en otros estados apenas comienzan con la inmunización de los millennials, es decir personas entre 30 y 39 años; en el Caribe mexicano, ayer 21 julio ya iniciaron con la vacunación contra el coronavirus para los mayores de 18 y hasta los 29 años, quienes reciben la primera dosis de AstraZeneca.

La jornada de vacunación en Benito Juárez (Cancún) contará con cinco módulos disponibles, según la confirmación en redes sociales, de Alejandra Aguirre, secretaria de Salud del estado de Quintana Roo, donde explicó los horarios y lugar de vacunación para cada persona según su apellido.

De tal manera, que la inoculación para la generación z y millennials se realizará en el horario de las 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Los módulos son: Domo región 94 (DIF), domo región 96 (CFE), domo Jacinto Canek, domo “Toro Valenzuela” y en el Hospital General Jesús Kumate Rodríguez.

Las fechas de aplicación son las siguientes:

Semana 1

¬ Jueves 22 de julio: apellido con la letra C.

¬ Viernes 23 de julio: apellidos D, E, y F.

Semana 2

¬ Lunes 26 de julio: apellidos G, H e I.

¬ Martes 27 de julio: apellidos J, K y L.

¬ Miércoles 29 de julio: apellidos M, N y Ñ.

¬ Jueves 30 de julio: R y S.

Semana 3

¬ Lunes 2 de agosto: apellidos T, U y V.

¬ Martes 3 de agosto: Apellidos W, X, Y, Z.

¬ Miércoles 4 de agosto: Rezagos 18 años y más.

Mientras que los requisitos que deben presentar para recibir la vacuna, al acudir al módulo son: Identificación oficial, expediente de Vacunación con código QR, generado en la página , una copia del CURP (Copia) y el comprobante de domicilio.

