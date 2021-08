Adiós a la primera actriz Lilia Aragón; deja un legado en cine, teatro y tv

Fallece a los 82 años de edad

La primera actriz logró una destacada trayectoria de 55 años

A los 82 años de edad falleció la actriz Lilia Aragón del Rivero, así lo dio a conocer la Asociación Nacional de Actores, de donde ella fue la secretaria general del sindicato entre 2006 y 2010.

Aunque no se dieron a conocer las causas de su muerte, la primera actriz tenía problemas digestivos y todo parece indiciar que murió en su casa de Cuernavaca, Morelos.

Con una trayectoria artística de 55 años, Lilia Aragón participó en numerosas producciones de cine, teatro y televisión. Fue una gran promotora de la lectura en los ciclos que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

Participó en un sinfín de telenovelas mexicanas de Televisa. Su primera aparición en una de ellas fue en 1970 con “El Mariachi”, al lado de José Alonso y Sylvia Pasquel. Entre sus participaciones en el género también destacan “Abrázame muy fuerte”, “Rosa salvaje”, “Cuna de lobos” y “Hasta el fin del mundo”, siendo su último trabajo en la pantalla el melodrama “Vencer el miedo”, en 2020; y en 2019 participó en el capítulo “Si una puerta se cierra, una ventana se abre” del unitario “Como dice el dicho”.

Nacida en Cuautla Morelos el 22 de septiembre de 1938, Lilia desarrolló una carrera cimentada en las tablas teatrales, pero no fue sino en la cadena televisora donde logró una gran popularidad por sus actuaciones en otras historias como Angelitos negros, de 1970, “Pueblo chico, infierno grande”, de 1997; Rubí, de 2004 y la nueva versión de “Simplemente María”, en 2016.

En cine también tuvo recordadas participaciones en decenas de películas, entre ellas “Los recuerdos del porvenir”, de 1964; “La mujer perfecta, en 1977; “Veneno para las hadas”, de 1984 y “Ciudad sin ley”, de 1990, entre otras.

Lilia Aragón también tuvo un interés en la política, siendo diputada suplente de Elba Esther Gordillo en la LIX Legislatura, del 29 de agosto de 2003 al 31 de agosto de 2006 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Además, colaboró como guionista en diferentes historietas de Editorial Posada como “Duda”, de 1971 y “Profesor Planeta”, de 1974.

Entre sus aficiones destacó el coleccionismo de antigüedades, mismas que atesoraba en la casona que construyó junto a su fallecido esposo Guillermo Mendizábal Lizalde, edificación que “en aquel entonces era un cerro y formaba parte de un desarrollo inmobiliario, muy lejos de la Ciudad de México”, contó a TVNotas en 2011.

“Siempre me han gustado (las antigüedades), porque tienen una historia que contar. Hay muebles, candiles, lacas, lámparas, cuadros y retablos de los siglos 18 y 19. No pienses que son caros, en verdad, muchos me los he encontrado en mal estado, durante mis viajes a distintos países, y las he mandado restaurar con artesanos y especialistas, pues debo tenerlos bien”, contó entonces a la publicación.

Aunque a lo largo de su trayectoria pudo demostrar su talento en distintas facetas y géneros, como el drama y la comedia, la actriz reconoció que el papel “de villana” es el que más disfrutaba encarnar, por el reto actoral y la fijación en la mente de su público. “Afortunadamente siempre me han buscado para papeles fuertes, no por nada me llaman ‘la mala’, y me gusta que sea así, porque es divertido el que digan: ‘Quién hace la malvada, la mala, la fuerte’ y responden: ‘Pues háblenle a Lilia’, (risas)”, contó en 2010.