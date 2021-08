Saturación en hospitales de Texas por alza en contagios por Covid

Aumento de casos por personas no vacunadas

Al menos 53 hospitales de Texas, Estados Unidos, tienen Unidades de Cuidados Intensivos a su máxima capacidad, ante el aumento repentino de contagios por Covid-19. Dos centros en Houston se han sentido tan abrumados que los funcionarios ordenaron instalar tiendas de campaña en el exterior.

En Austin, las Unidades de Cuidados Intensivos se estaban quedando sin camas. Y en San Antonio, los casos de virus alcanzaron niveles alarmantes que no se veían en meses, con bebés de tan sólo 2 meses con oxígeno suplementario.

“Si esto continúa, y no tengo ninguna razón para creer que no será así, no hay forma de que mi hospital pueda manejar esto. No hay forma de que la región pueda manejar esto “, dijo el presidente y director ejecutivo del Harris Health System, en Houston, Esmaeil Porsa.

Según una base de datos del New York Times, recientemente Texas ha registrado alrededor de 12 mil 400 casos nuevos por día, casi el doble del número visto hace sólo dos semanas.

Este aumento se produce cuando aproximadamente 1 de cada 5 hospitales de Estados Unidos con Unidades de Cuidados Intensivos, o 583 hospitales en total, informaron recientemente que al menos el 95% de sus camas de UCI estaban llenas debido a que la variante Delta aumenta en todo el país.

Ante el repentino aumento de infecciones que ha reenfocado la atención nacional en la eficacia de las mascarillas el gobernador de Texas, Greg Abbott, se mantiene firme en su negativa a promulgar cualquier mandato estatal.

Para manejar la situación, hizo un llamado a los trabajadores de la salud de otros estados para que viajen a Texas, donde se prevé que las hospitalizaciones relacionadas con el coronavirus superen las 15 mil para fines de agosto, según la Universidad de Texas en Austin.

El doctor David Persse, director médico de Houston, culpó a los funcionarios estatales por prestar una atención inadecuada a la importancia de las vacunas para detener el aumento. El planteamiento de Abbott de las vacunas como una cuestión de derechos individuales es “el enfoque equivocado”, dijo el doctor Persse. Los no vacunados, dijo, “se están poniendo en peligro a sí mismos y a sus familias”.

De acuerdo con el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas, en un acontecimiento nuevo y desconcertante, hasta el martes pasado, unos 240 niños fueron hospitalizados con el virus.

El presidente Joe Biden dijo el miércoles a los periodistas que estaba explorando si el gobierno federal tiene la autoridad para intervenir en las órdenes emitidas por Abbott.

A principios de esta semana, en el Hospital de Niños de San Antonio, un número cada vez mayor de niños ingresaban con síntomas graves de coronavirus. Muchos de los que llegaron con enfermedades no relacionadas también dieron positivo al virus, dijeron funcionarios del hospital.

Una orden ejecutiva que el gobernador Abbott. emitió en mayo evita que los condados, ciudades, autoridades de salud pública y funcionarios del gobierno local requieran que las personas usen cubrebocas, y advierte que los infractores podrían recibir una multa de mil dólares. Abbott firmó una orden ejecutiva de mayor alcance el 29 de julio que prohíbe tanto los mandatos de mascarillas como los de vacunación, y prohíbe que las agencias públicas y cualquier entidad privada que acepte fondos públicos, incluidas subvenciones y préstamos, requieran prueba de vacunación.

En un comunicado el viernes, tres hospitales del área de Austin dijeron que la gran mayoría de los pacientes de Covid-19 que estaban admitiendo no estaban vacunados o estaban parcialmente vacunados.