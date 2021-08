Menny Carrasco fusiona balada ranchero y pop en “Si te marchaste”

Emocionado de poder seguir haciendo música

“La pandemia nos ha dejado también cosas buenas” afirma el artista que ofrece música para levantar el animo de la gente

Manuel Alejandro Carrasco de la O, mejor conocido como Menny Carrasco, es un talentoso artista y compositor mexicano, salido del reality show La Academia y quien después de su aparición en el programa, no ha dejado de trabajar y cosechar éxitos, como muy seguramente lo será su nuevo sencillo “Si te marchaste” que nació durante la contingencia sanitaria, pero con el que espera, al igual que ton toda su música, levantarle el animo a las personas en esta difícil etapa.

En entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN, un emocionado Menny comentó que “Si te marchaste es parte de un Ep que se llama ‘Nada es igual’, que aunque ahora los artistas sacaos sencillo por sencillo, esto ha ido avanzando tan bien que seguramente acabaremos con un disco completo, porque se van sumando canciones, espero al final tener unos 11. Particularmente el nuevo sencillo nace de que participé en un reality que se trataba de cantar canciones covers de regional mexicano, lo cual nunca había hecho , porque siempre he hecho mas pop, pero me atreví”.

Añade que “Tuve ganas de experimentar, me fue muy bien, la gente me recibió con mucho gusto, porque si bien, eran temas en regional mexicano, yo las hacia con mi estilo. Regresando del reality en Los Ángeles, decido hacer el Ep aquí, en mi casa. Literal soy un cuate con su guitarra cantando canciones de amor y desamor, una vez hecho esto, empecé a escribir canciones en regional y salieron canciones muy lindas, se me está dando muy natural, porque son baladas a fin de cuentas. Cuando me preguntan que género es mi favorito, yo contesto que solo conozco dos, la música buena y la música mala, dentro de eso, espero que la mía sea buena, porque estoy siendo fiel y honesto”.

Recuerda que bajo este formato de música regional mexicana, el primer sencillo fue “Ojala” del que comenta “Fue el primero inédito y ahora estoy estrenando ‘Si te marchaste’, que es una canción de ardides pura, para traer tequila, mezcales arriba y cantársela a esa persona que te quedó mal. En mi caso fue que de un día para otro se acabo la relación sin saber yo que había pasado, me quede con ese sabor amargo que tenia que expresar tarde o temprano y así lo hice”.

Para estas canciones, relata “ha sido como bajar información de mi nube, información que traía en mi cabeza, en mi corazón y plasmarla en música, información de ese otro universo energético, muchos lo llaman inspiración, pero yo creo que no, porque la inspiración tiene que tomarte trabajando, pero en este caso las canciones me hablaron, las historias me sonaban hasta en sueños, despertaba y lo escribía, incluso, en 15 o 30 minutos ya tenia una canción, lo cual no suele suceder”.

Al estar los temas unidos en un Ep, destaca que “Honestamente siempre he creído que el artista es quien da estilo a un proyecto, porque hoy se puede hacer de todo, todo se vale. A mi me gusta tener un hilo conductor, en mi caso, es que estoy regresando a mis raíces, yo soy de Chihuahua y allá el género regional mexicano es muy popular, aunque también se oye mucha música en ingles. Yo vengo de allá, de esa influencia que esta en mi código genético, por eso creo me resulta fácil y familiar, eso está en la identidad de mi disco”.

Al haber llegado de manera circunstancial al regional, explica que “estoy haciendo un hibrido de lo que me gusta, porque realmente, lo hago por que me gusta, lo que me llama y me llena. Tengo elementos del regional como la tuba, el bajo sexto, no necesariamente de banda, sino que también hay trio, bolero, que a fin de cuentas es regional, eso lo integro a mi idea, adapto el género a mi idea y propuesta. ‘Ojala’ esta grabada con una guitarra con cuerdas de Nylon, lleva una tuba, corno francés y resulta en una balada ranchera pop”.

Reconoce que es un tendencia que cada vez será mas popular “Por ahí por ejemplo, Carlos Rivera sacó algo con Maluma, que hicieron una cosa similar, jalándolo al pop. Creo que es un momento donde se puede hacer y tiene coherencia hacerlo.

Afirma que tanto “Ojala” como “Si te marcharas”, son “Temas vivenciales, cosas que viví en carne propia, sin embargo el resto de las canciones del disco son también de anécdotas que me cuentan, de historias que ocurren a mi alrededor o incluso, de películas que veo, sucede que hay algunas que me tocan fibras y sale una idea especifica para un tema. Se vale de todo, he escrito incluso sobre libros, es lo que deja el arte”.

De “Si te marcharas” dice “Es algo que me sucedió hace 18 años, no es algo reciente, pasa que de repente baja la historia, la melodía y lo escribes, llega el momento para cada historia”.

Finalmente adelanta que “estamos reactivando con este sencillo el tema de ventas de conciertos, ojala nos lleguen muchas bohemias, porque estamos trabajando bajo ese formato, no son grandes presentaciones, son muy intimas para cuidarnos y cuidar a la gente, apenas si llegamos a las 200 personas”. Por ahora nos cuenta que su próxima presentación será en el Hostal Casa Pepe en el mes de septiembre.

