“Guerra sucia” sucesoria

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

EXISTEN LOS QUE COMEN SANTOS TODO EL DÍA Y EN LA NOCHE DEFECAN DIABLOS.

TRÁGICO ACCIDENTE EN LA CARRETERA MÉXICO-CUERNAVACA DONDE MUEREN 6 MOTOCICLISTAS QUE DICEN CORRÍAN CARRERITAS A 250 KILÓMETROS POR HORA Y EN LAS CIUDADES DE PRONTO VEMOS A LOS QUE ANDAN EN MOTO MANEJANDO EN CONDICIONES QUE PONEN EN RIESGO SUS VIDAS Y LA DE LOS DEMÁS Y PUES, USTED ADIVINÓ, NADIE LES CONTROLA Y SON UN REAL PELIGRO.

AMLO no está tan perdido cuando analiza el “destino de los medios” que van derecho a la tragedia de desaparecer y explica que solamente sobrevivirán los que tengan credibilidad y confianza de sus lectores y no se dejen manipular por los grandes capitalistas y reaccionarios que les controlan. La realidad es que tendríamos que tener también una visión del Presidente en que nos diga quiénes son los que ayer eran los MAFIOSOS DEL PODER Y AHORA SON SUS ALIADOS EN EL PODER y que además nos explique QUIÉNES SON LOS QUE MANIPULAN Y LUCHAN CONTRA LOS MEXICANOS Y EN ESPECIAL CONTRA SU MANDATO Y GOBIERNO. ES LO MENOS QUE MERECEMOS TODOS PARA PODER ENTENDER LO QUE SUCEDE EN EL PAÍS Y VER QUE VAMOS DIRECTO A UN CAMBIO IDEOLÓGICO NECESARIO PARA FORTALECER EL CAMBIO DE SISTEMA EN EL PAÍS. Así, es de esperar la reacción final en contra de los medios y la destrucción de esa fuente de empleo donde cientos de inocentes y trabajadores perderán sus ingresos y se acumularán a las filas del desempleo, la resistencia, el resentimiento y la tristeza que priva en muchos sitios con esa tragedia del desempleo nacional.

Y como cada día que pasa se acerca más la votación para ver si se queda o no el Presidente, también se acerca más el día en que los procesos electorales del próximo año marquen las tendencias del proceso de sucesión adelantada en el país y así, en algunos estados se nota la GUERRA SUCIA iniciada por los grupos cercanos a varias filas y tribus de Morena para generar las pasiones y aumentar las ambiciones en el poder lanzando lodo al gobernador Alejandro Murat, pensando en que la relación que sostiene con AMLO y los buenos resultados de ella, no les permitirán manipular las cosas para que regrese al poder el grupo que ahora se esconde en PUEBLA, liderado por Gabino Cué y Jorge, Coco, Castillo, y otros más que son los viejos caciques oaxaqueños, por ello, AMLO, afina la vista y cada día entiende más lo que está sucediendo donde los grupos de ambiciosos y tranzas se oponen y lesionan los avances de sus proyectos oaxaqueños y las acciones que ahora concentran, en el Istmo, para demandar, no justicia sino dinero, como siempre los han realizado para dejar hacer las cosas que incluso benefician a las mayorías pero los caciques locales pues no tendrían los dinero que solicitan en sus chantajes electorales que siempre se aprovechan en Oaxaca, para dejar hacer y dejar pasar, siempre y cuando los caciquillos tengan llenos sus bolsillos, y por ello, la guerra sucia en contra de Murat que enloda al mismo Presidente, y esto pues no les interesa a los ambiciosos y corruptos.

Pareciera que esos grupos no entienden que AMLO tiene la fuerza para dejar sentir su poder y que será el único que definirá la sucesión en los estados, incluyendo a Oaxaca, el cual conoce y sabe bien cómo se mueven los grupos de presión y ambición en la entidad, así que ahora, la definición será ver si va por la elección femenina o masculina, y de ahí las tendencias que se desaten y la forma en que se reorganicen los grupos de poder y de imposición que actúan en tales tiempos sucesorios. Por supuesto que existen dirigentes que tienen fuerza en regiones, pero no controlan a sus huestes, la realidad es que en Oaxaca el que goza de confianza y total credibilidad es AMLO, y por ello, las definiciones que vienen en camino.

Por esas razones es significativo la declaración dominical del Secretario de Finanzas, Vicente Mendoza Téllez Girón, ofreciendo los datos para mostrar la realidad financiera de la entidad y de la forma en que se reduce la deuda y se mantiene la administración con claridad en el ordenamiento de la deuda pública dejada por aquellos viejos caciques, muchos de los cuales se amparan en los faldones de Morena y quieren usar su fuerza para el retorno al poder y al saqueo, como lo han realizado siempre que están en el poder, la deuda oaxaqueña es el resultado de las deudas, despojos y raterías de los dos gobierno anteriores a la actual administración y ascendía a más de 29 mil millones de pesos, y con un criterio adecuado se va superando esa deuda con administración y buen gobierno realizando obras y pagando adeudos que han permitido aumentar los ingresos de los oaxaqueños en tiempos difíciles lo que muestra la bondad de esa política, por ello, denunciar la guerra sucia y la mala leche de los viejos caciques y ratas oaxaqueños, será parte de lo que veamos en los nuevos tiempos de la sucesión gubernamental que es vital para la sucesión presidencial adelantada que se avecina para 2024. Hoy los resultados hablan y lavan las manchas de la guerra de suciedad que embarran los viejos caciques.

