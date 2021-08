Efectos de la consulta popular

Humberto Mares N.

La consulta nos revela datos y posiciones políticas diversas, que cada quien trata de aprovechar para su causa. Todos los grupos políticos tienen su visión del asunto.

Para el gobierno de la 4T representa la posibilidad de crear una Comisión de la Verdad y emprender el camino para investigar y si encuentran pruebas suficientes llevar a un juicio a ex presidentes que parece como un objetivo de AMLO y su gobierno.

Por primera ocasión el Instituto Nacional Electoral (INE) y el gobierno de la 4T opinan en el mismo sentido con respecto a un asunto. AMLO, la jefa de Gobierno Sheinbaum y Lorenzo Córdova, todos opinan que la consulta fue un éxito y, por supuesto, hay quienes opinan lo contrario.

Con las diferencias que existen, consejeros del INE y partidos calificaron la consulta popular del domingo como un éxito. Pero ese éxito se midió de distintas maneras. Mientras la oposición y el INE celebraron el triunfo a partir de la organización y la realización de este método democrático, Morena aplaudió que fueron poco más de 6 millones de ciudadanos los que participaron.

Como cantidad son muchos 6.6 millones de personas, pero son pocos con respecto al padrón electoral inscrito que son 93 millones.

El presidente AMLO consideró como “un triunfo” la consulta, ejercicio que definió como “un buen inicio”, por su trascendencia, independientemente de si el resultado es o no vinculatorio.

Recordemos que AMLO, en principio, acusó al INE de no querer llevar a cabo la consulta y por no realizar una gran campaña de promoción al voto entre la ciudadanía.

Hoy en día, después del ejercicio AMLO no descarta que, si hay elementos, se inicien procesos en contra de los ex presidentes. “La democracia no va a fracasar nunca, es el mejor sistema de gobierno”, insistió.

AMLO reconoció el tema de la pregunta. “Independientemente de lo confuso de la pregunta, la gente se dio cuenta de lo que se trataba y 97 por ciento votó por él “sí”. Estoy muy contento por los resultados. Nunca había participado tanta gente en una consulta”, expresó. También debemos apuntar que nunca se había realizado.

Para la democracia, la consulta fue “todo un éxito”, afirma Claudia Sheinbaum. La jefa de Gobierno dijo que de los citadinos que votaron, la mayoría lo hizo por llevar a juicio a ex presidentes y señaló que “faltó compromiso al INE”. La jefa de gobierno declara en concordancia con lo dicho por su jefe y protector. Tiene que subir sus bonos perdidos por el “metrazo”.

Es claro que Morena y la 4T van en serio sobre el INE con una iniciativa de reforma electoral que buscará modificar en lo profundo al actual INE. Una de las características de este gobierno ha sido desbaratar lo bueno que hemos logrado con los anteriores gobiernos priistas y panistas, esto es por sistema, entonces buscarán desaparecer el INE.

Es preciso señalar que el INE, antes IFE, es un organismo que nació con espíritu ciudadano y que se ha luchado por conservarlo así. Sin embargo no ha sido posible y en las últimas designaciones de consejeros, los partidos políticos han metido la mano y se han repartido las posiciones. En esto fallamos. Esperemos que el verdadero espíritu ciudadano prevalezca en la iniciativa que fue anunciada por el senador morenista Ricardo Monreal

Sin duda la 4T va por juicio político en contra de consejeros. Tras los resultados de la consulta popular que buscaba iniciar procesos legales contra políticos del pasado Morena va por la remoción de los consejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, a través de un juicio político. Estos son los blancos de Morena y sus francotiradores y formará parte de la reforma electoral y replanteamiento del INE.

En tema geopolítico nacional le puedo comentar estimado lector que los estados que más participaron fueron cinco. Tlaxcala y Tabasco registraron un promedio muy por arriba de lo esperado, 11.6 % y le siguieron Oaxaca, Guerrero y Ciudad de México con menos de 10%. Los estados donde menos participación hubo fue en el norte y centro, Guanajuato, Aguascalientes, Nuevo León, Chihuahua y Zacatecas 5% para abajo.

Estos son datos importantes donde la maquinaria electoral de Morena tendrá que utilizar para ponerse a trabajar e iniciar su camino para elevar la imagen de su jefe de cara a la consulta de la Revocación de Mandato y, por supuesto, el camino a la Presidencial. También es oportuno señalar que la maquinaria del gobierno con el nombre de Bienestar, en esta ocasión no trabajó a favor de la consulta, como lo hizo en el pasado.

El año que entra habrá elecciones en seis estados del país, Tamaulipas, Oaxaca, Quintana Roo, Durango, Hidalgo y Aguascalientes.

Nos llama la atención Oaxaca uno de los estados más visitados por AMLO, lo cual nos revela la importancia que representa. Ahí debe usted anotar como un precandidato fuerte del partido Morena, al actual alcalde en Álvaro Obregón, Alberto Esteva Salinas, tome nota. Así las cosas, hasta pronto, utilice cubrebocas, seguimos en emergencia.

