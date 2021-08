Los presos políticos o políticos presos

Sócrates A. Campos Lemus

SIN DUDA, MILES DE PERSONAS SALEN DE SUS SITIOS TRADICIONALES, NO A TOMAR VACACIONES, SINO A CUBRIRSE O A TRATAR DE ESCAPAR DE LA VIOLENCIA QUE SE CONCENTRA EN REGIONES, EN LOS GRUPOS SOCIALES; LOS PERIDODISTAS SON ACOSADOS POR TODOS LADOS Y PARECE QUE NO TIENEN MÁS ESCAPATORIA QUE LA PROTESTA Y EL “CANTAR” LA REALIDAD, AUNQUE LES DUELA A MUCHOS, LOS MÉDICOS Y ENFERMERAS NO SE DAN ABASTO ATENDIENDO A LOS MILES DE CONTAGIADOS, MIENTRAS LOS BURÓCRATAS DEL GOBIERNO ANDAN DE VACACIONES PORQUE TIENEN CANSANCIO, LOS POLÍTICOS ANDAN CON CUIDADO PORQUE SABEN QUE TIENEN LOS OJOS DE SUS JEFES PUESTOS EN SUS COSTILLAS PARA QUE NO SE MUEVAN SIN LA INSTRUCCIÓN PORQUE AHORA SE REQUIERE DE DISCIPLINA, NO DE CONVICCIONES, Y EL chicuelo Anaya, mejor toma camino al exilio alegando que lo quieren joder por joder, cuando él sabe que tiene la cola muy sucia, Y ASI, TOMA VIGENCIA EL FAMOSO DICHO: “EL O LOS QUE TIENEN EL TRASERO DE PAJA, PUES SIEMPRE TIENEN MIEDO A LA LUMBRE CERCANA” SOBRE TODO PORQUE YA SABEN QUIÉN, TRAE LA ANTORCHA Y LA MUEVE PARA TODOS LADOS… pues el que manda, manda y si se equivoca, pues vuelve a mandar…

El autoexilio de Ricardo Anaya para no ser encarcelado ha despertado muchas especulaciones tratando de colocarlo en el sitial de víctima cuando tendríamos que ver algunas cuestiones. Los que sostienen que debe hacer como hizo el Presidente cuando enfrentaba la acusación que lo podría llevar a la cárcel en el desafuero y sostuvo su defensa hasta el final, ganando, muchos olvidan que este asunto estuvo plagado de grandes errores sobre todo políticos porque no tenían sustento y porque olvidaron los asesores del Presidente que quería joder a AMLO que éste contaba con una gran fuerza social que le respaldaba y podrían rebasarse los límites y llegar a la violencia que no la podrían contener. Este no es el caso de Ricardito Anaya, ya que por mucho que nos diga de sus videos, esto no le brinda la fuerza política y social para que lo respalden y es así que mejor trata de victimizarse y estar desde lejecitos sin que le puedan poner la mano encima… Así, sostiene AMLO: “HOY PUEDE HABER POLÍTICOS PRESOS PERO NO PRESOS POLÍTICOS” Y EN EL CASO DE Anaya, seguramente, sería un político preso, pero no un preso político.

EL MERCADO DEL OPIO sufre una convulsión porqué de estar controlado por los contrabandistas de Afganistán para financiar la guerra de los talibanes hoy en día esa ruta cambia y por ello en muchos sitios, y en especial en México, se habla ya de la recuperación del mercado de la amapola que había decaído, de tal suerte que solamente convertía a las regiones controladas por los “narcos” en zonas de subsistencia, pero no más, hoy en día, los precios y los mecanismos de tráfico se convierten en una nueva oportunidad y la recuperación será importante sobre todo que los Estados Unidos tendrá forzosamente que eliminar los canales del tráfico de la heroína y los productos del opio que salen de Afganistán porque entonces estarían financiando su propia derrota y malestar en el país.

Recordemos que la CIA siempre ha jugado un importante papel en la producción y comercialización de drogas fuera de los controles oficiales del gobierno norteamericano con el fin de tener recursos no detectables para promocionar sus acciones de espionaje y de confrontación política social en muchos sitios, porque al final, ellos, se sostienen en el poder por esas guerras alentadas por ellos de acuerdo a las necesidades del mercado y la economía de guerra.

Guerrero, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y otros sitios se verán beneficiados por las nuevas condiciones del mercado de las drogas que ahora se utilizan como un engranaje político de control social y paramilitar en todo el mundo, por tal motivo los colombianos ingresan a México por medio del financiamiento y control financiero en muchos sitios como los mercado y centrales de abasto y en el mercado inmobiliario con el fin de mantener controles y canales para desplazar sus productos y ampliar sus negocios y por ello el aumento de confrontaciones y violencia con los grupos nacionales, pero ahí están sin que nadie actúe porque no hay duda de que mantienen además de ello el control de grupos que les protegen y de que ingresan a los “narco-negocios”, “narco-financiamientos” y “narco-política”. En el viejo poder existían los grupos encargados de mantener el control en las actividades de los narcotraficantes y se bonificaban con sus resultados manteniendo informado al Presidente que daba las instrucciones finales, hoy en día apenas comienzan a operar los grupos de control y como no tienen rutas claras se llega hasta el mismo presidente y lo embarran o incriminan en muchas cosas que en la realidad desconoce y los encargados pues solamente andan “cazando” los negocios y los negocios que les dejan enormes ganancias, porque nadie tiene en realidad el control, por ello las acusaciones son peligrosas y existen muchos medios que les van dando los golpes bajos a los funcionarios actuales por ese desconocimiento y la ambición de muchos de los “operadores” que solamente tienen relaciones con algunos grupos, pero no las instrucciones del manejo real de este sistema que es tan complejo y peligroso. Así aparecen en las cadenas de información los grandes capos hablando en clave para pacificar las cosas mientras les dan la posibilidad de regresar a la vida normal en sus casas, pero mientras, las cosas andan desenfrenadas.

