LemonGrass sigue triunfando con “Shake It” Mia Rubín

El video ya está disponible en plataformas digitales

Keira, Yael, Sofía y Oscar platicaron a DIARIO IMAGEN sus planes futuros

Sophie, Yael, Ivanna, Oscar, Matias y Keira, conforman el grupo ahora juvenil, LemonGrass, y todos coinciden en que este es el momento idóneo para dar un paso más en su carrera musical y evolucionar junto a sus fans, que también están creciendo y con ello demostrar la versatilidad que tienen como artistas.

Es por ello que se encuentran disfrutando los resultados de su mas reciente sencillo “Shake It”, en el que contaron con la colaboración de Mia Rubín, quien dicen, le aportó a la canción lo necesario para hacerla todo un éxito. En entrevista para DIARIOIMAGEN, Yael, Sofía y Oscar se dijeron emocionados de la puerta que abren con este tema.

Yael dijo “Este sencillo es sumamente importante para la carrera personal de todos, quisimos dar en cuenta que en LemonGrass ya crecimos jamás estaremos amarrados a ningún genero, porque hemos hecho cumbia, regional mexicano, pop urbano, electrónica y ahora este nuevo tema es funk. Quisimos sacar algo que no fuera reggaetón, para no irnos a lo fácil, entonces apostamos a un tema de que todos nos enamoramos, es un sencillo que dice que ya no tenemos 12 años”.

Sofía agrega también que “tuvimos el feat con Mia Rubín y la produjo su papá que es un master. El tema necesitaba ya eso, le habíamos comentado que necesitábamos dar otro mensaje, en su momento, hicimos cosas muy bonitas para niños, pero ahora tenemos esta transición, porque los mismos fans también crecieron y Erick (Rubín) le dio el toque perfecto. Me encanta el camino que estamos tomando ahora, arrancamos con este tema, pero seguiremos adelante es un maratón, un camino completo”.

Asimismo, añade que “hay cambios desde el vestuario, la temática de las letras, aunque ha sido difícil por la cuarentena y cambios que no están en nuestras manos, pero vamos paso a paso. Ha sido un camino largo, se ha subido gente y se ha bajado otra tanta del barco, asimismo, en lo personal quiero seguir con Lemon, desde que firmé contrato a los 11 años, disfruto lo que hago, ya no lo veo como un trabajo, es mas bien un hobbie, varios ya somos mayores de edad y queremos seguir aquí, me encanta cantar, bailar, estar en este tema del dejarte ser en un escenario, ser tu misma, ser Sofía cantando”.

Keira, quien se integró recientemente a LemonGrass, comentó que “desde pequeña sabia que quería estar en el medio artístico, me metí a clases de canto, baile, actuación y no había podido cristalizar este sueño, hasta que llegue a Lemon, cuando me entere del casting dije ‘esto va a cambiar mi vida por siempre’, yo vivía en Cancún y me mude a la Ciudad de México, pero todo el camino que hemos tenido juntos ha valido la pena”.

Asegura que “Desde el momento que conocí a los chicos fue una familia, fue una unión padre, estamos para apoyarnos en todos”.

Están trabajando en un nuevo disco

Por otro lado adelantaron que ya trabajan en un disco que mostrará esta nueva cara del grupo “No puedo adelantar mucho, pero ya estaos trabajando en un nuevo disco, no sabemos si se va anunciar a corto o largo plazo, estamos trabajando en ello, nos emociona, mucho y nuestro primer sencillo que fue ‘Shake it’ que le ha encantado a todos, estoy seguro de que el nuevo disco también va a gustar mucho” dijo Oscar.

De la grabación del video de “Shake It”, dijeron “Estuvo padre aunque muy cansado, estuvimos literalmente todo el día en el set, era llegar súper temprano y quedarnos hasta la madrugada, pero la verdad estamos satisfechos con lo que hicimos y para grabar algo así se aplicaron todas las medidas de sanidad”.

A lo que Keira añadió “El video tiene una onda muy juvenil, se grabó en el ambiente de una prepa, todos somos estudiantes de ese nivel y resaltamos esos momentos de la adolescencia, cuando los fans lo vean, se van a volver locos, se van a identificar

Sofía coincide en que Erick le trae como productor un gran toque a la banda “Cien por ciento conecta con lo que hemos vivido, porque él ya paso por ahí, con Timbiriche, Erick siempre fue muy alegre, atento, nos hacia bromas, nos explicaba muy bien todo, fue humano, al saber tratar con nosotros, porque somos adolescentes y supo manejar la situación. En mi caso me sentía nerviosa, pero él me hablo y trabajó conmigo, me decía que no me apretara las manos que tuviera seguridad , me contó su experiencia y nos ayudó muchísimo”.

Coincidieron por ultimo que no se van a casar con ningún genero “Nos gusta mas que el día de mañana pueda salir una canción de LemonGrass en cumbia y sorprender a la gente, no nos casamos con ningún genero, de hecho nuestro disco no va a ser de un solo estilo, es lo padre de hacer música, que hay tantos estilos y géneros, que puedes experimentar, por ejemplo, ahorita Lemon no tenia un tema en funk y ya lo tenemos”.

LemonGrass retomará su gira con presentaciones el 10 de noviembre de 2021 en Durango, después el 4 de diciembre del mismo año en Monterrey y más tarde el 6 de febrero de 2022 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

