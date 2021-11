De excentricidades y austeridad

Mérida, Yucatán.— Al Presidente en turno, todo lo que representa ir contra su visión de austeridad —desde lo personal hasta lo institucional— representa una excentricidad, cosas que no tienen cabida en su proyecto político.

No gastar es sinónimo de buen ejercicio público para el presidente López Obrador, una antagonismo con el derroche que se vivió durante los últimos períodos presidenciales, en especial bajo la administración de Enrique Peña Nieto. La verdad es que ambos extremos son negativos para el ejercicio público: tanto el dispendio descarado de Peña, como la austeridad al extremo, en el caso de López Obrador.

Para el Presidente es una excentricidad casarse, así echó a la calle a César Yañez y ahora a Santiago Nieto, sus convicciones personales las confunde con una política de Estado, donde efectivamente debe haber mesura, pero sin lugar a exageraciones que resultan verdaderas excentricidades también.

El objetivo no debería ser no gastar, sino que cada funcionario gaste lo que quiera con base en sus ingresos legales, no en los basados en la corrupción. El objetivo no debería ser no gastar desde el ejercicio público, sino hacerlo con honestidad y con resultados claros, al final se trata de nuestro dinero y no del dinero del presidente.

Hoy, el presidente López Obrador inaugura el Tianguis Turístico de Mérida, ¿le parecerá una excentricidad o una necesidad el invertir de este modo en el turismo?, a pesar que la Secretaría de Turismo no subsidia este evento como antes, de cualquier forma el Presidente ve con malos ojos todo lo que cueste dinero en nombre de México, aunque no salga de los bolsillos de su presupuesto. A ver qué dice.

La excentricidad y la austeridad parecen antagónicos, pero pueden ser tan cercanos cuando se usan con extremo, que pueden llegar a confundirse entre ellos.

Hoy es la fecha límite para que el Fideicomiso para la Promoción Difusión y Comercialización de los Atractivos Turísticos del Estado de Chiapas, nos informe a través de la Plataforma de Transparencia, cuánto le costará al estado de Chiapas el patrocinio de la feria ATMEX en los primeros días de diciembre. Para poder diferenciar del dispendio de la inversión y tener cuentas claras, hay que ser transparentes, esperemos que cumplan con las obligaciones de transparencia.

