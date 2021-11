Pide AMLO a Biden y a Trudeau dejar de rechazar migrantes indocumentados

Cumbre de Líderes de América del Norte

Durante su intervención en la Cumbre de Líderes de América del Norte, realizada ayer en Washington, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus homólogos de Estados Unidos, Joe Biden; y de Canadá, el primer ministro Justin Trudeau, dejar de rechazar a migrantes indocumentados que por necesidad emprenden su viaje por México y que representan parte importante de la mano de obra.

El mandatario planteó fortalecer la economía regional para retomar el liderazgo comercial en el mundo como hace 30 años y para ello solicitó trabajar para abrir ordenadamente el flujo migratorio y así satisfacer la demanda de mano de obra.

«Se necesita de fuerza de trabajo que en realidad no se tiene con fuerza ni en Estados Unidos ni en Canadá. ¿Por qué no estudiar la demanda de mano de obra y abrir ordenadamente el flujo migratorio?», cuestionó.

“Se deben dejar a un lado los mitos y prejuicios como rechazar a migrantes cuando para crecer se necesita de su fuerza de trabajo que en realidad no se tiene con suficiencia ni en Estados Unidos, ni en Canadá», dijo López Obrador.

El presidente López Obrador dijo que de mantenerse la tendencia, en 30 años, China tendrá el dominio del 42% del mercado mundial, mientras que Estados Unidos, Canadá y México se quedarían con el 12%, pero para que eso no suceda debe fortalecer las economías y su comercio.

En el mismo tema, el presidente López Obrador agradeció el trabajo que realiza Joe Biden para regularizar a 11 millones de migrantes que trabajan en EU. “Deseo que cuente con el apoyo del Congreso. Estaremos atentos y sabremos corresponder con gratitud y amistad”, dijo.

Por su parte, Joe Biden anunció durante la reunión trilateral que entregó 250 millones de dosis de la vacuna contra la Covid-19 a 10 países para cumplir con el compromiso de dosis gratis que entregará el país al mundo.

Biden también destacó que se compró en EU 10 millones de tratamientos contra la Covid-19 que se entregarán en caso de que sea aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés).

Agradecemos que EU nos dé trato de iguales, no de patio trasero: AMLO

Previo a su encuentro bilateral con Joe Biden, el presidente López Obrador agradeció que en una nueva era de las relaciones bilaterales, el trato hacia México sea como igual y no como el patio trasero de Estados Unidos.

Y ya en declaraciones conjuntas, el mandatario mexicano agradeció la visión que Biden ha puesto en su enfoque con México basado en el respeto y la soberanía nacionales.

Me dijo que no nos iban a ver como patio trasero, cosa que agradecemos porque de esa manera no necesitamos estar reafirmando nuestros principios de independencia y soberanía”, dijo el jefe del Ejecutivo mexicano.

“En esta nueva etapa de nuestra relación se nos facilita porque como lo ha expresado el presidente Biden, él quiere que el trato sea respetuoso y entre iguales”, sostuvo.

Como lo hizo con la vicepresidenta Kamala Harris, el tabasqueño agradeció a su par estadounidense haber mandado al Congreso estadounidense una reforma migratoria para legalizar a 11 millones de mexicanos.

López Obrador agregó que le dijo a Biden que estarían pendientes del proceso y confió en que los legisladores apoyen dicha iniciativa ya que los connacionales han contribuido al crecimiento de Estados Unidos.

En su intervención, el presidente Joe Biden reconoció las relaciones históricas entre ambos países y la necesidad en que se refrende el compromiso de un trato entre iguales y no como meros socios comerciales.

El mandatario estadounidense también comentó sobre los planes de su administración sobre infraestructura y contribuir a la reactivación económica en su país.

Destacó que como parte del nuevo diálogo entre México y Estados Unidos, durante este año se han reactivado importantes conversaciones bilaterales en materia económica, de seguridad y en torno al bicentenario de las relaciones diplomáticas.

“Muchas gracias por su compromiso por nuestra relación y espero podamos a hablar de diversos temas de nuestra agenda”, indicó Biden.