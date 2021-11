Muy bueno, el encuentro trilateral en Washington: López Obrador

Detalla temas de la reunión con Biden

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que fue “muy buena” la reunión trilateral que tuvo en Washington con el mandatario estadounidense, Joe Biden, y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

En su conferencia mañanera desde Palacio Nacional, el mandatario federal informó que con Joe Biden trató temas como el apoyo a los países de Centroamérica “y en efecto se está hablando de que van a empezar a invertir en Honduras con un programa que van a llamarle Sembrando Oportunidades, que es como el Sembrando Vida”.

López Obrador indicó que Joe Biden se portó respetuoso, amable y no prepotente, cuidadosísimo.

Contó que “Biden terminó la reunión diciendo: ‘espero que no hayamos cometido alguna imprudencia y que se sintiera que actuábamos de manera arrogante. Si lo hicimos’, palabras más, palabras menos, ‘les ofrecemos disculpas’. Un caballero”

Sobre el tema económico, el Presidente contó que en la Casa Blanca habló de la necesidad de fortalecer la integración e hizo la propuesta para que se impulse un “programa de inversiones productivas en América del Norte para la sustitución de importaciones”.

Expuso que puso de ejemplo que un consumidor de América del Norte tiene que esperar hasta seis meses para adquirir aparatos electrodomésticos por falta de chips, porque aumentó el precio del acero o porque se aumentó el precio del transporte marítimo.

“La propuesta es: vamos a fortalecernos como región, que haya más inversión, tenemos fuerza de trabajo, cambiemos ya la política de estar rechazando a migrantes, la mayoría jóvenes, si no se tiene fuerza suficiente en Estados Unidos y Canadá, por qué no hacer un análisis sobre la fuerza de trabajo, de acuerdo a lo que se necesita crecer”, dijo.

Mencionó la ampliación de las visas temporales de trabajo y en atender las causas de la migración.

“Pude recordarle al presidente Biden sobre el compromiso de regularizar a 11 millones de migrantes y se ha avanzado con ese propósito y yo espero que el presidente Biden cuente con el apoyo del Congreso, de legisladores, no solo del Partido Demócrata sino también del Partido Republican; y sostuve que íbamos nosotros a estar pendientes, apoyando esa iniciativa porque se trata de nuestros paisanos”, refirió.

Cuestionado sobre la expectativa que le planteó a Biden sobre la reforma migratoria, López Obrador señaló que Biden fue muy receptivo.

El Presidente refirió que le explicó a Joe Biden cómo su gobierno prohibió la condonación de impuestos a grandes corporaciones y así aumentó la recaudación para tener más presupuesto para ayudar a la gente pobre.

“Coincidimos de que la grandeza de Estados Unidos tuvo mucho que ver con la migración”, declaró al hacer un llamado a respetar a los migrantes del mundo y que no haya desigualdad producida por la corrupción.

López Obrador también destacó la reunión que tuvo con Kamala Harris, vicepresidenta estadounidense, y refirió que Biden tiene invitación para visitar México.

Añadió que en la Casa Blanca planteó a Estados Unidos un programa de cooperación tecnológica para garantizar la señal de internet en todo México y Kamala Harris aceptó ayudar.

Comentó que el presidente Biden expresó que le hubiera gustado aprender a hablar español “porque sabía de la importancia que iba a ir teniendo la comunidad hispana en Estados Unidos”.

Recordó que el mandatario estadounidense ha planteado que considera a México como un país hermano, al que se respetará y dará un “pie de igualdad”.

Comentó que los opositores “están esperando que nos regañen, que nos jalen la oreja, pero muy colonialistas”.

“Sólo fue un rumor la renuncia de Jorge Alcocer”

Sobre la presunta renuncia del secretario de Salud, el presidente López Obrador aseguró que sólo fue un rumor la supuesta renuncia de Jorge Alcocer, pues destacó que es un hombre honesto, sabio, recto y honesto. “Estamos muy contentos y muy satisfechos con su desempeño”,

“¿Cómo lo vamos a cambiar?”, cuestionó.

El Presidente señaló que Alcocer es Premio Nacional de Ciencias y que considera que no ha habido un secretario con esas características al frente de la dependencia de Salud.

“Fue un rumor, nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos por el desempeño del doctor Jorge Alcocer. Es un hombre sabio, recto, honesto, sensible, humano. No creo yo que haya habido un secretario de salud así, quizá antes, pero que yo recuerde no.

“(Jorge Alcocer es) Premio Nacional de Ciencia, ,pero sobre todo, una gente muy humana, honesto, imagínense ¿cómo lo vamos a cambiar?”, dijo.