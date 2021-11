Frente Cívico Nacional, fin de ideologías

Ángel Soriano

No sólo se pone fin a las ideologías, sino se borran los colores partidistas con la formación del Frente Cívico Nacional que pretende arrebatar el poder a Morena e imponer una nueva ruta a la naciónm pues la actual no va de acuerdo a sus intereses disfrazados de intereses nacionales, de acuerdo a la versión de sus creadores.

Si en el pasado reciente PAN y PRI se disputaban el poder con líneas ideológicas claramente marcadas, entre la reacción y la revolución, con perfiles de izquierda de otros partidos o intelectuales, hoy ambos están superados y se busca un nuevo enfoque partidista con banderas suficientes para escalar el poder.

Se han borrado los ideales o las convicciones ideológicas y hoy la defensa del medio ambiente, la pandemia, la defensa de la democracia, la insuficiencia en el abasto de medicamento y las instituciones, entre otros problemas comunes, son las banderas que enarbolarán los nuevos contendientes en la arena política.

Si es en defensa de la nación y de la comunidad, sin duda que son buenas banderas; pero si se usa como pretexto para acceder a los puestos públicos, resulta más de lo mismo como ha quedado demostrado en las últimas sucesiones presidenciales o la llamada alternancia en el poder. Los mismos vicios de siempre: impunidad y corrupción que acaban con todo.

Turbulencias

¿Van sobre Mancera?

La detención del ex coordinador de la Central de Abasto, Julio Serna, podría ser el inicio del enjuiciamiento de la administración del ex jefe de Gobierno del DF, senador Miguel Ángel Mancera, y presentarse otro caso similar al que enfrenta la ex titular de Sedesol, Rosario Robles. Es indudable que los funcionarios no realizan ninguna acción sin el visto bueno de sus jefes, pues en el manejo de los recursos públicos existen candados imposibles de abrirlos sin la autorización correspondiente… Raúl Padilla, el controlador de la FIL, ha convertido un encuentro cultural en un redituable negocio que hoy transformó en un instrumento político opositor a los gobiernos estatal y federal. Con varias décadas de manejar el presupuesto universitario, seguramente pronto será motivo de supervisión de los recursos federales y estatales que ha manejado durante años… El subsecretario Hugo López-Gatell desmiente a los países de Europa, Asia y Estados Unidos que han encendido sus alarmas por la presencia de una nueva variante del covid-19, todavía más agresivo y devastador que otras y todo con el objeto de calmar a la población y dejar que ésta asista libremente a la concentración del miércoles a la celebración del tercer aniversario de la IV-Transformación, o cuando menos se ve ese propósito al desautorizar la versión científica de la gravedad de la nueva ola de la pandemia… El director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, afirma que la institución a su cargo ha adquirido ya los medicamentos suficientes para la población que una vez que las farmacéuticas los entreguen serán repartidos. Eso se espera pues por lo que se vio en la Biblioteca José Vasconcelos, la demanda del biológico es grande en la población que antes era reacia a aplicárselo. Se espera que las autoridades, al margen de los intereses políticos, atiendan la gravedad de la pandemia y no ocurra lo que ha pasado en meses anteriores que se desestimó hasta alcanzar cifras alarmantes de personas afectadas… Llamó la atención en Oaxaca que durante la gira del presidente López Obrador por el istmo apareciera el director del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, que se ha tomado en serio como aspirante a la gubernatura de Oaxaca.

