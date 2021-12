Pronto se aplicará tercera dosis a adultos mayores, informa AMLO

Asegura que hay vacunas de refuerzo contra Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su mañanera, que ahora se llevó a cabo en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, que ya se tiene contemplado aplicar una dosis de refuerzo de la vacuna contra Covid-19 a adultos mayores y a maestros que se hayan inmunizado con Cansino, pues hay suficientes dosis.

“Sí lo tenemos contemplado (vacuna de refuerzo), no se ha anunciado porque hubo mucha alarma con lo de la nueva variante y quisimos actuar con prudencia para no infundir miedo, pero sí es parte del plan que se tiene, no va a tardar mucho”, explicó el mandatario mexicano en su conferencia mañanera.

Afirmó que se tienen vacunas para reforzar, pero reiteró que en este momento lo prioritario es vacunar a los rezagados y llegar a comunidades alejadas en las que no se ha aplicado el biológico para proteger a los ciudadanos contra la Covid-19, porque según los reportes que ha recibido, ahora las personas que están falleciendo son los no vacunados en su mayoría”.

“No tenemos escasez de vacunas, tenemos suficientes para una, dos y tres dosis. No nos faltan vacunas. Es un plan que se está siguiendo de acuerdo a lo que se necesita para no caer en el desorden o en el caos”, señaló el mandatario.

Prohibido prohibir, dice AMLO sobre uso de cubrebocas en su acto masivo

El presidente López Obrador aseguró que quien quiera llevar cubrebocas, “lo puede hacer” como medida sanitaria para la concentración masiva de este miércoles en el Zócalo capitalino, donde celebrará el tercer aniversario de que llegó a la Presidencia de México.

“El que quiera llevar cubrebocas lo puede hacer, se protege, pero desde antes acuérdense, porque nosotros estamos en contra del autoritarismo, siempre lo hemos estado, prohibido prohibir, aquí no hubo ni habrá toque de queda”.

En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que los asistentes a su informe y al evento en el Zócalo ya están vacunados y saben cuidarse. Informó que para el informe de la primera mitad de su sexenio están invitados gobernadores, legisladores, dirigentes, pero “los invitados especiales, los consentidos, son los ciudadanos, la gente del pueblo que ya llevamos mucho tiempo sin vernos, así”.

“Habrá música, ayer que estuve en Oaxaca unos niños de unas bandas me pidieron venir a tocar… por ciento vamos a invitar a bandas de niños, cuando se inaugure el Aeropuerto Felipe Ángeles, deben ser como 200 bandas de niñas, para mostrar al mundo lo que es la riqueza cultural de México”, señaló ayer el Presidente.

“Van a venir y van a estar mariachis y jaraneros y va a estar la hija de Amparito Ochoa -María Inés Ochoa, La Rumorosa- que canta bellísimo, muy bien y terminando el acto habrá como una hora de rumba porque también es cultura, decía el fallecido Froylán López Narváez, maestro de la Facultad de Ciencias Políticas”.

Invita a comprar cachitos de la Lotería para sorteo del 5 de diciembre

El Presidente también convocó a la población a participar en un magno sorteo de la Lotería Nacional a celebrarse este 5 de diciembre porque las ganancias servirán para obras de bienestar y desarrollo del pueblo de México.

El titular del Ejecutivo dijo que la titular de la Lotería Nacional, Margarita González Saravia, dará detalles del sorteo.

“Hay que comprar boletos porque todas las utilidades son para obras de bienestar y desarrollo en beneficio del pueblo”.