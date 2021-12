Primer aula móvil para poblaciones lejanas

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

El 80% de cánceres de próstata son curables

Incumplen con espacios libres de humo de tabaco

Fundación Traxion, organización sin fines de lucro, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de México a través de acciones de responsabilidad social, junto con instituciones como Good Year, Homeywell, Zapata III MC y otras, con fines similares, donaron la primera aula móvil que servirá para que estudiantes de primaria y secundaria que por la lejanía de los centros de educación, no hayan podido terminar sus estudios de primaria y secundaria y ahora puedan hacerlo. Por el momento, 9 municipios del estado de Guanajuato que incluye a 18 mil alumnos serán beneficiados. El aula móvil cuenta con 15 computadoras y las clases serán impartidas por calificados profesores. Al final se les entregará su certificado de primaria y secundaria según el caso

******

Hasta 80% de los casos de cáncer de próstata son curables cuando se detectan de forma oportuna con la realización anual de la prueba de antígeno prostático y la autoexploración física a partir de los 40 años, aseguró el director general del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), Abelardo Meneses García. Al inaugurar las actividades con motivo del Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Próstata, señaló que, aun cuando es curable, el cáncer de próstata es la primera causa de mortalidad por tumores en la edad adulta, debido a que la mayoría de los casos se diagnostica en etapas avanzadas. A nivel mundial se estima que hay más de un millón 500 mil hombres afectados.

Al respecto, el jefe del Departamento de Urología Oncológica del INCan, Miguel Ángel Jiménez Ríos, afirmó que la detección oportuna amplía las posibilidades de curación mediante cirugía, radioterapia y hormonoterapia. No obstante, debido a que es una enfermedad silenciosa que no genera síntomas al inicio, 7 de cada 10 casos se detectan en etapa avanzada, con metástasis al sistema óseo o ganglios linfáticos, explicó el especialista.

Por esta razón, invitó a los varones a partir de 40 años a realizarse exámenes de detección, principalmente quienes tienen antecedentes hereditarios de algún tipo de cáncer. Conforme la persona envejece la próstata empieza a crecer, lo que no debe causar preocupación. Sin embargo, ante cambios en la forma de orinar, disminución de la cantidad o fuerza del chorro miccional, así como aumento de las veces que la persona requiere ir al baño, sin causa aparente, debe acudir con el especialista para realizar un chequeo. En 2020 México registró 26 mil 742 nuevos casos y siete mil 500 fallecimientos por este tumor, cifra que lo ubica como la primera causa de muerte por cáncer en hombres.

*****

Dentro de las discusiones sobre la reforma a la Ley General para el Control del Tabaco, la organización especializada en salud y bienestar Los Rescatadores, reveló que en 2021 a través de redes sociales recibió 913 denuncias sobre establecimientos que incumplieron la legislación vigente para garantizar espacios libres de humo de tabaco, y que de esas quejas, más de 16% fueron atendidas por la Cofepris.

A lo largo del año, integrantes de esa organización civil realizaron la visita diaria de 6 establecimientos que no cumplían con las condiciones para garantizar espacios 100% libres de humo de tabaco a sus visitantes. Miguel Ángel Toscano, presidente fundador de Los Rescatadores, señaló: “No inhalar humo de tabaco es un derecho que todos los no fumadores tenemos. Durante 2021, Los Rescatadores visitamos 2,187 sitios que no contaban o no respetaban los ambientes libres de humo, o de espacios donde se fuma en el exterior, pero son pasos obligados, el humo ingresa al interior o donde no hay circulación del aire, además de permitir la presencia de niños. Por ello, la denuncia y la participación de la población es muy importante para defender ese derecho a no inhalar humo de tabaco”. No hay un nivel seguro de exposición a los químicos que contiene el humo de tabaco, los cuales son factor de riesgo de 6 de las 8 principales causas de muerte en el mundo y de 4 de las 6 enfermedades no transmisibles más prevalentes.

La importancia de legislar sobre los espacios libres de humo en México es una de las prioridades de la reforma a la Ley General para el Control del Tabaco, junto con la prohibición total a la publicidad de la industria tabacalera, la cual está en manos de la Comisión de Salud y la comisión de Estudios Legislativos del Senado de la República. El pasado 29 de mayo, la minuta fue aprobada en la Cámara de Diputados y ahora es el turno de la Cámara de Senadores.

elros05.2000@gmail.com