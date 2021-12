Consejos para evitar quemaduras con fuegos artificiales

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Cuidados para las personas con diabetes en Navidad

Como uno de los sistemas de atención médica pediátrica líderes y pioneros en el cuidado de quemaduras y en las secuelas después de una quemadura, los Hospitales Shriners para Niños® ofrecen consejos para evitar quemaduras en las fiestas decembrinas. Los niños menores de 15 años representan una de cada cuatro lesiones relacionadas con fuegos artificiales. Las bengalas arden a alrededor de 2000 grados Fahrenheit, que es lo suficientemente caliente como para causar quemaduras de tercer grado y derretir el vidrio. Las quemaduras de tercer grado pueden causar ceguera y cicatrices permanentes y las quemaduras más frecuentes son las manos, el área de la cabeza/cuello y los ojos. La cicatrización posterior a las quemaduras representa un problema clínico debido al número de pacientes que desarrollan cicatrices que pueden limitar la interacción social, afectar negativamente la autoestima y las actividades diarias. Ya que las cicatrices inducidas térmicamente son típicamente recalcitrantes al tratamiento debido a su naturaleza proliferativa y su manejo apropiado sigue siendo un desafío, comenta el doctor Enrique Garavito, Cirujano reconstructivo del Hospital Shriners México. Algunos consejos:

Nunca permitir que los niños enciendan fuegos artificiales. Siempre debe haber un adulto supervisando. Nunca permitir que los niños manipulen las bengalas; como una opción más segura pueden utilizar barras luminosas. Nunca intentar volver a encender fuegos artificiales que no sean funcionales. Los adultos deben desechar todos los fuegos artificiales en un balde de agua. De preferencia tener a la mano un extintor de incendios y/o una manguera cerca, en caso de un incendio. Enseñar a los niños acerca de los peligros de utilizar fuegos artificiales. Mantener los líquidos inflamables (gasolina) lejos del área designada para fuegos artificiales. Nunca usar ropa holgada mientras enciende fuegos artificiales. Los niños siempre corren riesgo alrededor de los fuegos artificiales residenciales, incluso si no son ellos quienes los manipulan. La mejor forma de protegerlos es no utilizar fuegos artificiales en casa. Buscar atención médica de inmediato si un niño resulta herido por fuegos artificiales. Llamar al 911

*****

Consejos para que las personas con diabetes disfruten también en estas fiestas decembrinas: comer despacio y trata de comer la misma cantidad de hidratos de carbono que se consumen de forma habitual. Si te late disfrutar de esa apetitosa porción de postre, reducir las cantidades de otras comidas con hidratos de carbono. Asegura que las porciones sean las adecuadas y no caer en la tentación de servirte dos veces. Quienes viven con diabetes pueden consumir entradas como mariscos, sopas y ensaladas que incluyen frutos secos, sin masa o pan. Como plato principal disfrutar de asados de carne o pescado, de preferencia sin pasta, arroz o papa. Acompañar el platillo con una ensalada de verduras. El pan que sea integral. Para postres, son recomendables las preparaciones caseras con bajo contenido de azúcar como helado de limón o manzanas al horno. En esta temporada se debe medir tu glucosa con más frecuencia y hacer los ajustes de insulina que recomiende el médico. Como las bebidas alcohólicas generan muchas calorías, hay que consumirlas con moderación. Si eres mujer, tomar sólo una copa y si eres hombre dos como máximo. Evitar el consumo de vinos o licores dulces, jugos o mezclas como margaritas, ya que tienen un alto contenido de calorías. No se aconseja el consumo de productos light. Si se desea beber alcohol, previamente hay que comer algo con hidratos de carbono, a fin de prevenir el riesgo de hipoglucemia o niveles bajos de azúcar en la sangre. Si se baila, como es habitual en las fiestas, el riesgo de hipoglucemia puede incrementarse. Existe el riesgo de hipoglucemia tardía, que puede aparecer hasta 36 horas después de haber bebido y ser moderada o grave en personas que han comido poco o nada. Además, la ingesta de alcohol entorpece la percepción de hipoglucemia, dado el mareo que puede producir. Monitorear la glucemia antes de acostarse y consumir algo que contenga hidratos de carbono para prevenir la hipoglucemia durante el sueño. Es necesario estar al pendiente del control de la glucemia incluso varias horas después de haber ingerido bebidas alcohólicas. Nunca beber alcohol si la diabetes está descompensada. La actividad física desempeña un papel crucial para controlar la diabetes y el peso, sobre todo en los días festivos.

elros05.2000@gmail.com