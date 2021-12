Mrs. Henry presenta por segunda ocasión y gran éxito su versión de “The Last Waltz”

San Diego repite la historia

Este concierto sirvió para dar continuidad a uno de los homenajes más sinceros y representativos de esta gran agrupación a una leyenda: The Band

México los espera con los brazos abiertos

La despedida de los escenarios de la agrupación canadiense The Band, “The Last Waltz” registrada el Día de Acción de Gracias de 1976 en San Francisco fue traída de regreso por segunda vez en la historia por la banda californiana Mrs. Henry, el 28 de noviembre pasado de este año en la Belly Up Tavern de Solana Beach.

Anteriormente, el grupo integrado por al bajista Blake Dean, el baterista Chad Lee y el tecladista Jody Bagley, además del líder, cantante y guitarrista Dani Cervantes, había protagonizado el mismo acto el 26 de noviembre de 2017 en el mismo venue, 41 años después del acontecimiento.

Así, el concierto “Mrs. Henry presents The Last Waltz” quedó registrado en un álbum doble y un set de tres vinilos publicados por Blind Owl, el sello propiedad de Cervantes, cuya portada y arte emula a la perfección el diseño y los colores del material original de The Band.

De modo que este concierto, el del 2021, sirvió para dar continuidad a uno de los homenajes más sinceros y representativos de parte de un grupo, en este caso Mrs. Henry, a una leyenda —The Band— que para bailar “su último vals” se hizo acompañar de otros gigantes de la música como Neil Young, Joni Mitchell, Muddy Waters, Dr. John, Van Morrison, Ringo Starr, Eric Clapton, Ron Wood, Paul Butterfield y Neil Diamond. Una noche que quedó inmortalizada en forma de un documental que lleva el mismo nombre, “The Last Waltz”, dirigido por Martin Scorsese.

“Tuve que hacer contacto con Robbie Robertson (líder de The Band) por Facebook”, dijo Cervantes en su momento, para poder obtener los derechos de lo que se representa uno de sus proyectos más ambiciosos.

Mrs. Henry interpretó, durante su segunda comparescencia en la Belly Up Tavern un setlist idéntico al que The Band dejó para la historia. Un total de 37 canciones durante más de tres horas de actuación fue lo que los asistentes pudieron atestiguar.

Además, a la instrumentación regular de Mrs. Henry, con la que el grupo presentó su más reciente disco “Keep on rising – Act 1: The sex sells, love drugs, Rock N Roll Society” en su natal San Diego, se unió un ensamble de metales que dio color a temas como “Shape I’m in” y “Chest fever”, dos de los clásicos que hicieron a The Band ganarse un sitio en la historia.

Acompañaron a Mrs. Henry músicos de Bob Dylan y The Black Crowes

A la alineación de Mrs. Henry se sumaron renombrados músicos de apoyo como el bajista de Circle Jerks, Zander Schloss (conocido también por colaborar de la mano con Joe Strummer, de The Clash), el virtuoso jazzista Mike Pope, Los exguitarristas de apoyo de The Black Crowes Marc Ford e Isaiah Mitchell, la vocalista de Pink Eye, Anna Zinova, y la violinista de Bob Dylan, Scarlet Rivera, entre otros, por lo que el desfile de instrumentistas durante la velada fue continuo.

“Cada uno de nosotros tiene diferentes influencias musicales. Trajimos amigos que nos acompañaran en esta aventura y fue muy emocionante ver cómo del tallo de cada una de esas enramadas musicales, brotaban nuevas flores de la mano de nuestros amigos”, explicó Cervantes en entrevista.

De momento no existen planes concretos para poder llevar de gira el concepto “Mrs. Henry presents The Last Waltz” de gira, pero en caso de que sucediera una de las paradas obligadas sería México. Cervantes mantiene un lazo sanguíneo con nuestro país, puesto que su papá es originario de Mexicali que le presentó la música de artistas como Caifanes y Maná.