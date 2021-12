Guana brilla en “The Prom” y en “La obra que sale mal”

Talento a toda marcha

El actor da muestra de su potencial en proyectos distantes

Arturo Arellano

José Luis Rodríguez, mejor conocido como Guana, es un actor y cantante de larga trayectoria en el teatro mexicano. Actualmente alterna su participación en dos grandes producciones en la escena mexicana: The Prom México y La Obra que Sale Mal.

En The Prom México, musical que se presenta en el Centro Cultural Teatro 2, Guana interpreta a Trent Oliver, un aspirante a estrella de teatro que viaja a Salamanca; mientras que en “La obra que sale mal”, que se presenta en el Teatro de los Insurgentes da vida a Max, el novato integrante de la Agrupación Dramática de la Universidad Tecnológica de Tlalpan.

En entrevista para DIARIO IMAGEN afirma que “afortunadamente por primera vez en mi carrera me toca alternar en dos proyectos tan grandes, ‘La obra que sale mal’ va en su cuarta temporada y The Prom se estrenó hace unos meses y está dando mucho de qué hablar, el de boca en boca funciona muy bien, estoy feliz, en ese caso se dio la oportunidad por Marte Calderón, productor y me quedó como anillo al dedo”.

Reconoce que “son personajes muy diferentes, porque ‘La obra que sale mal’ no es un musical, es comedia física, comedia para toda la familia y The Prom es también para toda la familia, pero es un musical. En el caso de ‘La obra que sale mal’ hace mucho que no se montaba una de ese tipo, la gente la recomienda mucho y regresan hasta 4 o 5 veces con familia y amigos, ese personaje es de los más entrañables que he hecho, es un punto y aparte en mi carrera, me ha traído cosas increíbles, de ahí salí a ‘Me caigo de risa’ y la verdad estoy feliz con ese personaje”.

No obstante, reconoce que “a la vez extrañaba también un musical, por lo que es genial poderme sumar a The Prom. Hace mas de 4 años que no hacía un musical en forma, sumado a la pandemia, que teníamos una gran incertidumbre sobre lo que pasaría después. Entonces me siento bendecido de estar entrenando las dos áreas que me encantan y que han sido pilar en mi carera, por un lado la comedia y por el otro el canto”.

Asimismo, destaca que “la pandemia fue punto y aparte en la carrera, de todos los que nos dedicamos a los espectáculos, tuvimos que reinventarnos, en mi caso tuve la ventana del Teatro Helénico, que me permitió abrir puertas, porque te ve mucha gente que es ajena a los musicales, por ejemplo, es otro público, nuca había trabajado en el Helénico y es una ventana increíble, de ahí he estado haciendo tele últimamente, en pandemia tuve que evolucionar para hacer teatro por streaming y hoy aquí estamos”.

Finalmente, invita a la gente a no perder la oportunidad de ver ambas propuestas escénicas

The Prom México se presenta en el Centro Cultural Teatro 2 de Cuauhtémoc, con funciones de viernes a domingo, mientras que La Obra que Sale Mal está los mismos días en el Teatro de los Insurgentes.