Antes de iniciar esta columna, les informo que a partir de hoy me tomo unos días de descanso. El próximo martes 11 de enero, reiniciamos nuestras colaboraciones en donde analizamos los nexos del Poder y el Dinero. Les deseo que pasen unas excelentes, armoniosas y bendecidas fiestas decembrinas. Además, que el próximo año sea pleno de bienestar y, sobre todo, salud. Un abrazo con afecto.

Sorpresivamente, un accionista de Aeroméxico lanzó una oferta pública de adquisición de acciones de la aerolínea, para darle a los actuales accionistas una opción de salida del capital social antes de que entre en marcha el nuevo Plan Conjunto de Reestructura de la aerolínea.

El nuevo plan de reestructura traerá como consecuencia la dilución de las acciones actuales y un panorama complejo de operación bursátil.

Esto provocó que la acción de Aeroméxico, se desplomará 76%, en la sesión de ayer. Esto representó una pérdida de valor de mercado de más de 1,350 millones de pesos.

El inversionista propuso una oferta que se realizaría a 1 centavo de peso mexicano por cada uno de los papeles en circulación del grupo -que desde el año pasado se encuentra en un proceso de reestructura-, brindando a los accionistas existentes la opción de retirarse antes de la capitalización de sus pasivos.

Apenas hace unos días retomó el control del Consejo de Administración, el líder de Grupo Lala, Eduardo Tricio, y ahora enfrenta este golpe.

En esta empresa, Delta Air Lines, el principal accionista de la compañía, estará fuera de la transacción, dijo Grupo Aeroméxico en un comunicado, en el que no dio detalles sobre la sociedad externa interesada.

Las acciones de la aerolínea mexicana habían caído 75.61% y es un hecho “normal” este desplome accionario.

PODEROSOS CABALLEROS

NIEGAN AMPARO A DIRECTIVOS DE FIBRA UNO: Las luces de alerta se encendieron en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), alrededor de Fibra Uno, FUNO, debido a que sus directivos difunden a la comunidad inversionista “eventos relevantes” tendenciosos y carentes de veracidad. Este es un caso: autoridades judiciales dictaron medidas cautelares en contra de altos directivos de FUNO, derivadas del juicio ordinario mercantil promovido en contra de André y Moisés El-Mann Arazi, por la indebida disposición de recursos por mil millones de pesos. Ante el avance en la demanda interpuesta por Rafael Zaga Tawill, los hermanos El-Mann solicitaron amparo en contra de medidas cautelares dictadas por un juez. De esa manera, el juez 12 de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México les negó la suspensión. Un poco de historia. La demanda fue iniciada por Banco Actinver, División Fiduciaria, como fiduciaria del Fideicomiso F/3201 del mismo Zaga; en contra de Banco Ve Por Más (BX+), así como contra los El Mann. Lo grave, es que FUNO declaró un “Evento Relevante” ayer en la Bolsa Mexicana de Valores, donde asegura que las medidas cautelares fueron suspendidas en su totalidad, en una apelación interpuesta por Moisés El Mann, lo que es información falsa. Además, los Zaga Tawill señalan que para que la suspensión surtiera efectos deben exhibir ante el juez, una garantía de más de 8 millones de pesos, lo que no ocurrió. Las medidas cautelares dictadas por el juez son: el embargo de bienes hasta por la cantidad de mil millones de pesos, por lo que se ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de los El Mann a través de la CNBV. El congelamiento de los derechos corporativos y patrimoniales que sean titularidad de los hermanos El Mann en FUNO a través del INDEVAL. La orden a los empresarios para que se abstengan de gravar, disponer, transferir y/o por cualquier otro medio dilapidar los certificados bursátiles de Fibra Uno, que son de su titularidad. La orden a directivos, en sus calidades de Director General y Presidente de FUNO, para que publiquen un Evento Relevante de dicho fideicomiso emisor, por el que se informe, el contenido de la demanda que dio origen al Juicio. Así como la suspensión inmediata de sus calidades de miembros del Comité Técnico del Fideicomiso 366 constituido ante BX+. Este juicio a penas comienza y les estaré informando. La Bolsa Mexicana de Valores, que preside Marcos Martínez Gavica, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de Jesús de la Fuente Rodríguez, preparan acciones administrativas al respecto.

LA CCE NO PIDIÓ PERDÓN AL PRESIDENTE: Fue tajante el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar: Empresarios de ese organismo no fueron los que pidieron perdón al presidente López Obrador. El tema que abordaron con el Presidente durante la comida con empresarios de hace unos días fue el de la iniciativa de reforma eléctrica. Una vez más AMLO demuestra su genialidad para manipular la información y lanzar un “torito” para confundir a la opinión pública. He platicado con empresarios que asistieron a esa reunión y nadie hizo público ese perdón. Es más, ninguno estaba cómodo en la reunión.

BANXICO SUBE TASA DE INTERÉS: En lo que representa el último movimiento de las tasas de interés que se realiza en la gubernatura de Alejandro Díaz de León, el Banco de México decidió elevar en 50 puntos base la tasa de interés de referencia, para ubicarla en 5.5 por ciento, desde el cinco por ciento previo. Todo mundo esperaba un alza de las tasas de interés de apenas un cuarto de punto porcentual, con el fin de controlar la inflación, que se perfila como el principal problema de inicios del 2022. Esta es la primera vez en poco más de cuatro años que el banco central decide elevar la tasa en 50 puntos, ya que en las últimas cuatro ocasiones el incremento fue de 25 puntos

CONAGO: La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) será materialmente reinventada por el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Menses. Durante la reunión que sostuvieron sus integrantes en Villahermosa, Tabasco, Fayad asumió la presidencia del grupo. Así, replanteó Fayad en la Conago, que asume la presidencia de la Conago, “y tengo que ser muy serio y responsable porque a partir de hoy no hablo sólo por Hidalgo, si no hablo por todos los estados de la República”. La reunión la encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fayad comentó que asumirán un nuevo rol en la Conago, un fortalecimiento al federalismo, una coordinación muy estrecha con el gobierno de la República, con los gobiernos municipales.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

CORPORATIVA GRUPO ROALES: Por tercer año consecutivo, Grupo Roales, que dirige Rodolfo Alfonso Esquivel, recibió el distintivo de Empresa Socialmente Responsable, en un evento organizado en Ciudad del Carmen por la Fundación del Empresariado Yucateco, que dirige Alejandro Sauma, y el Comité Promotor AliaRSE por Campeche, encabezado por Ana Ongay Reyes. Junto con otras 21 empresas, la empresa especializada en servicios de asistencia técnica, administrativa y comercialización para la industria petrolera y energética, ha mantenido como parte fundamental de su política cumplir con los estándares de la Responsabilidad Social Empresarial.

