Harry Styles anuncia gira “Love On Tour” reprogramada para 2022

Nuevas fechas incluyendo estadios

México: noviembre 20, Arena VFG, Guadalajara; noviembre 22, Arena Monterrey, Monterrey y noviembre 25, Foro Sol, Ciudad de México

El artista multiplatino Harry Styles anuncia las nuevas fechas reprogramadas para su gira mundial, además de agregar nuevos shows en todo el mundo. Styles comenzará su colosal gira por 32 ciudades con tres nuevas fechas en estadios en el Reino Unido en junio y otros cuatro más en Europa. La gira continuará en julio con fechas reprogramadas en Europa, así como un nuevo concierto en el Accor Arena de París, antes de concluir en América Latina a finales de este año. Todas las entradas existentes para presentaciones reprogramadas seguirán siendo válidas.

Harry Styles se ha establecido como uno de los artistas más grandes e influyentes de la música. Su álbum debut homónimo se convirtió en uno de los diez más vendidos del año en el mundo y tuvo la mejor primer semana de ventas de un artista masculino en la historia. Su segundo álbum, Fine Line, encabezó el Billboard 200 cuando se lanzó, lo que lo convirtió en el segundo disco número uno de Harry en los Estados Unidos, e hizo historia en las listas de éxitos al tener la mayor semana de ventas para un artista solista masculino en el Reino Unido, desde que Nielsen Music comenzó a comercializar electrónicamente los datos de ventas en 1991. Desde que inició su carrera ha ganado prestigiosos reconocimientos, incluidos dos premios BRIT, un Grammy, un Ivor Novello, un American Music y muchos otros en todo el mundo, además de ser el primer hombre en aparecer en solitario en la portada de Revista Vogue.

Harry es igualmente conocido como un artista increíble en vivo. Sus shows de Love On Tour fueron pospuestos debido a la pandemia y finalmente comenzaron en septiembre de 2021 en Las Vegas. Styles realizó más de 40 conciertos en Estados Unidos a fines del año pasado y ganó elogios de fanáticos y críticos por igual. Sus programas están repletos de sencillos de éxito mundial, incluidos Sign of the Times, Lights Up, Adore You, Watermelon Sugar y Kiwi.

LAS FECHAS PARA MÉXICO REAGENDADAS PARA 2022 SON:

Noviembre 20, Arena VFG, Guadalajara

Noviembre 22, Arena Monterrey, Monterrey

Noviembre 25, Foro Sol, Ciudad de México

INICIÓ SU GIRA MUNDIAL LOVE ON TOUR

EN 2021 EN APOYO DE “FINE LINE”

El segundo esfuerzo en solitario de Harry Styles, Fine Line, continúa su primera década absolutamente única en la música. Con solo 27 años, el sofisticado disco de rock romántico de Harry obtuvo elogios de la crítica y un gran éxito comercial. Fine Line, lanzado en diciembre de 2019 en Columbia Records, logró una serie de récords históricos y encabezó las listas en el puesto número 1 en más de 20 países, acumulando hasta la fecha un total de 5 mil millones de reproducciones en todo el mundo. El álbum 2x Platino debutó en el número 1 en los Estados Unidos en el Billboard 200 con más de 478,000 unidades vendidas, haciendo historia como la semana de mejores ventas para un álbum de un artista masculino en solitario en el Reino Unido desde que Nielsen Music comenzó a rastrear electrónicamente los datos de ventas en 1991, recientemente fue nombrado uno de los mejores 500 álbumes de todos los tiempos por Rolling Stone. Fine Line ha producido 2 sencillos número 1 multiplatino con Watermelon Sugar, que ganó el premio Grammy a la mejor interpretación pop solista y el premio BRIT 2021 al mejor sencillo británico, y Adore You, que también recibió una nominación al Grammy. a Mejor Vídeo Musical. Styles y Fine Line también fueron nominados a Mejor álbum masculino y MasterCard del año en los BRIT AWARDS 2020. Se convirtió en una sensación de la noche a la mañana con la banda One Direction, que conquistó el mundo, haciendo giras y logrando éxitos a un ritmo frenético, mientras comenzaba a evolucionar como compositor e intérprete. Styles siguió su propio camino en la primavera de 2017 cuando lanzó su primer sencillo en solitario: la epopeya de piano doble platino Sign of the Times, que Rolling Stone nombró canción del año. Su álbum debut homónimo, lanzado en mayo de 2017, ingresó al Billboard 200 en el #1 y encabezó las listas en el #1 en más de 55 países. El álbum atemporal de 10 pistas confirmó a Styles como un artista educado en los clásicos, sin dejar de abrir nuevos caminos. Hizo una gira del álbum en 2017 y 2018 con 90 espectáculos con localidades agotadas en más de 20 países. Hizo su debut como actor en la película nominada al Oscar de Christopher Nolan Dunkerque en julio de 2017, convirtiéndose en el primer artista británico con un debut en un sencillo, álbum y película #1 en el mismo año. A continuación, inició su gira mundial Love On Tour en 2021 en apoyo de Fine Line.

KOFFEE CONFIRMADA COMO INVITADA ESPECIAL

Koffee es Mikayla ‘Koffee’ Simpson, nacida en Jamaica. Su EP debut Rapture de 2019, tomó los sonidos de la nueva Jamaica y los presentó al mundo, culminando con Koffee convirtiéndose en la primera mujer y la artista más joven en ganar el premio al Mejor Álbum de Reggae en los GRAMMY. Una estrella emergente de buena fe, Koffee ha colaborado con personas como J Hus, Gunna, Protoje y Daniel Ceasar, recientemente subió al escenario con WizKid frente a 20,000 personas en el legendario O2 de Londres, lideró campañas globales para personas como Nike Air. Jordan y Clarks e interpretaron la canción principal de la aclamada película The Harder They Fall de este año en una banda sonora apilada que contó con la participación de Jay-Z, Jadakiss, Barrington Levy, Cee Lo Green, Backroad Gee y Lauryn Hill.

Los boletos de las fechas anteriores serán válidos para las nuevas presentaciones. Las personas que no estén de acuerdo con las nuevas citas podrán solicitar su reembolso a TM