Anuncia AMLO que recorrerá el país para informar sobre su reforma eléctrica

El litio es de los mexicanos, reitera

Una vez que terminen los foros sobre la reforma eléctrica que realiza el Congreso, en febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador recorrerá el país para informar a la población sobre la importancia y los beneficios de esta iniciativa.

El mandatario destacó, desde Palacio Nacional, que para evitar lo sucedido con las reformas energética, educativa y fiscal aprobadas en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero en las cúpulas, sin informar a la ciudadanía, ahora sí se llevará a cabo una campaña de información.

“Nosotros también queremos informar, porque yo envié la iniciativa de reforma y quiero que el pueblo sepa qué propongo, por qué es esta reforma, en qué se beneficia al pueblo, dar mi punto de vista a todos los mexicanos, que no suceda lo que pasó anteriormente con las llamadas reformas estructurales, que la gente no sabía de qué se trataban, eran acuerdos cupulares arriba y el pueblo no tenía información”, mencionó.

López Obrador aclaró que si bien podría no recorrer todo el estado, habrá secretarios y secretarias que sí lo harán para informar en qué consiste la iniciativa de ley, qué dicen los artículos, por qué se está proponiendo esta reforma.

El Presidente destacó que uno de los beneficios de la reforma “es para que no haya abusos” en los costos de la electricidad, pues reiteró su crítica al bajo precio que pagan las grandes corporaciones, por ejemplo, en comparación con los hogares.

“Que se revise cuánto subsidio del presupuesto se entrega a las empresas extranjeras, que se hable sobre la intención perversa de destruir a la CFE para que todo el mercado eléctrico quede en manos de las empresas, sobre todo extranjeras”, agregó.

Sobre el litio, los artículos 25 y 28 de la iniciativa indican que es propiedad de la nación, por lo que el Estado se encargará de éste y no habrá concesiones, aunque aclara que las acciones del Estado sobre este mineral no significarán un monopolio. Nosotros no queremos que lo manejen potencias extranjeras, ni de EU, China ni Rusia, el litio es de los mexicanos”, aseguró López Obrador al respecto.

Sobre el litio, los artículos 25 y 28 de la iniciativa indican que es propiedad de la nación, por lo que el Estado se encargará de éste y no habrá concesiones, aunque aclara que las acciones del Estado sobre este mineral no significarán un monopolio.

AMLO revela que la periodista Nuria Fernández será directora del DIF

El presidente López Obrador reveló que la periodista Nuria Fernández va ser directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF). Destacó que su primera tarea será informar cómo están los albergues de niñas y niños, así como el Plan de Atención a Niñas y Niños de la Calle.

“Va a ser una compañera que le tenemos mucha confianza, porque tiene mucha sensibilidad social y ha venido aquí también, ha actuado como periodista. Ella va ser la nueva directora del DIF, Nuria Fernández, entonces la estamos promoviendo porque es puro corazón y es una mujer buena, de convicciones”.

Señaló que su primera tarea será informar cómo están los albergues de niñas y niños, así como el Plan de Atención a Niñas y Niños de la Calle, además de seguir con las adopciones procurando que se garantice el que tengan un buen hogar los menores.

Adelantó que en quince días acudirá a la mañanera a dar un informe.

Respalda a López-Gatell tras denuncia por muertes por Covid

En otro tema, el Presidente dio su respaldo al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, luego de que un juez determinó que sea investigado por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio por omisión debido a las muertes registradas por covid-19. Consideró que la denuncia es injusta y un “acto de mala fe”.

“No se toma en cuenta que los servicios prestados a la sociedad por el doctor Hugo López-Gatell han sido excepcionales, es un profesional de primer orden, serio, es una dicha el que contemos en una circunstancia tan difícil con un profesional con tanto conocimiento en la materia, es de los mejores especialistas en pandemias en el mundo”, destacó.

Agregó que le brindarán todo el apoyo jurídico y se van a presentar los argumentos de su actuación ante la pandemia, además del apoyo político y moral. “Es producto (la denuncia) del rencor, del odio y de la politiquería, con todo respeto. Me consta de que el doctor Hugo López-Gatell es un profesional responsable”, puntualizó.

“Se revisan mecanismos de protección a periodistas”

Sobre los mecanismos de protección a periodistas y luchadores sociales, el mandatario dijo que están en revisión a cargo del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y agregó que se buscarán acuerdos con gobiernos estatales para mayor énfasis a este tema.

“Ayer por el mecanismo de protección se evitó el asesinato de un periodista en Oaxaca y estamos trabajando en eso y estoy seguro que vamos a lograr mejorar todo lo que es la protección a periodistas”, aseguró este jueves en Palacio Nacional.