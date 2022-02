Lifetime le da la bienvenida febrero con el imperdible stunt “The Wrong Weekend”

Gran estreno sábado 5 y domingo 6: 10 pm (México)

La actriz y productora Vivica A. Fox se apoderará de la pantalla y le dará un toque oscuro previo al festejo de San Valentín, al protagonizar los filmes “El enamorado equivocado” y “El pretendiente equivocado”

Lifetime está listo para darle la bienvenida al mes dedicado al amor y la amistad, y en preparación para el festejo por el día de San Valentín ha preparado el imperdible stunt “The Wrong Weekend”, que le dará un toque más oscuro a la fecha, con la llegada a la pantalla de dos historias que son producidas y protagonizadas por La Leona, Vivica A. Fox.

Una vez más la actriz demuestra en el canal de la mujer del siglo XXI su prolífica visión como productora y su enorme talento como actriz, al estar detrás y frente a las cámaras en dos historias que han dado forma a la exitosa colaboración entre Lifetime E y la incansable creativa, con dos películas parte de la exitosa saga “The Wrong”, ahora con “El enamorado equivocado” y “El pretendiente equivocado”.

Así este adelanto a la celebración el Día del amor y de la amistad con este estreno exclusivo de Lifetime, el sábado 5 y domingo 6 de febrero a las 10PM en México, tendrá un sabor diferente, con esa visión tan única que Fox les pone a las cintas, en este caso con dos historias de romances realmente equivocados.

La serie de películas de “The Wrong Collection”, que comenzó en 2016 con el filme “The Wrong Roomate” que es también protagonizada por Vivica A. Fox en la piel de una detective de policía, hoy suma 30 películas dirigidas por David DeCoteau y producidas por Fox e Hybrid Films.

Sobre “The Wrong Weekend”

SÁBADO 5 DE FEBRERO

EL ENAMORADO EQUIVOCADO

Una joven e inteligente estudiante llamada Emily, a la que le cuesta hacer amigos, tras la muerte de su padre intenta hacer algunos cambios en su vida. Se vuelve abierta y honesta sobre cómo se siente y quién es. Con la ayuda de la Sra. Connelly, por fin empieza a disfrutar de su último año, pero hay una trampa. Emily sigue sintiendo que necesita un chico en su vida para ser feliz.

Cuando se acerca el San Valentín, Emily piensa que necesita a alguien especial con quien disfrutar de su día. Pero no sabe que un chico ya ha puesto sus ojos en ella. A medida que la historia se desarrolla, Emily debe determinar si él es el chico adecuado para ella o no.

Director: David DeCoteau.

Elenco: Vivica A. Fox, Mariah Robinson y Evan Adams.

Guión: Robert Dean Klein, basado en la historia de Jeffrey Schenck y Peter Sullivan.

DOMINGO 6 DE FEBRERO

EL PRETENDIENTE EQUIVOCADO

La película de suspenso sigue la relación de Bridget y Anna con el príncipe de Devonshire, Edward. Bridget es una empresaria de éxito y Anna es su abogada. Cuando llegan a un acuerdo de negocios con el príncipe Edward, Bridget encuentra en él a un socio de negocios perfecto y el hombre indicado para Anna. Pero poco saben que no es lo que parece.

Director: David DeCoteau.

Elenco: Vivica A. Fox, Cristine Prosperi, James Nitti y Tracy Nelson.

Guión: Adam Rockoff.

Sobre Vivica A. Fox

Vivica nació en South Bend, Indiana, es hija de Everlyena, una técnica farmacéutica, y de William Fox, administrador de un colegio privado. Tiene ascendencia afroamericana y amerindia. Asistió a la secundaria en el Instituto Arlington en Indianápolis, Indiana; se graduó en la Universidad de Golden West en Ciencias Sociales.

Mientras asistía a la universidad en California, comenzó a actuar de forma profesional, primero en telenovelas como Generations, Days of Our Lives y The Young and the Restless. Su primera aparición cinematográfica fue en el papel de una prostituta, en el drama bélico de Oliver Stone, Nacido el 4 de julio (1989), protagonizado por Tom Cruise.

Vivica consiguió sus primeros papeles importantes en el cine en 1996, con Independence Day, la película protagonizada por Will Smith, Jeff Goldblum y Bill Pullman; y Hasta el final. A partir entonces se hizo más conocida y fue recibida con una buena crítica por su papel de Maxine en la película de 1997 Líos de familia, coprotagonizada por Vanessa Williams, y que consiguió el MTV Movie Awards.

También fue nominada al premio NAACP a la Mejor Imagen. Ese mismo año participó en la comedia protagonizada por Jamie Foxx Booty call. Sexo sí… pero seguro; y en la película de Joel Schumacher, Batman y Robin, junto a un elenco multiestelar que incluía a Arnold Schwarzenegger, George Clooney, Chris O’Donnell, Uma Thurman y Alicia Silverstone.

En 1998, junto a Halle Berry coprotagonizó el drama A tres bandas, y al año siguiente se le vio en El diablo metió la mano y en Secuestrando a la Srta. Tingle, con Helen Mirren y Katie Holmes. En 2000, interpretó a la doctora Lillian Price durante la primera temporada de la serie médica de drama de la CBS, City of Angels.

Vivica actuó en el papel de la asesina Vernita Green, en la película de 2003 de Quentin Tarantino, Kill Bill: Volumen 1, protagonizada por Uma Thurman. Al año siguiente participó en la comedia de fantasía Hechizada, protagonizada por Anne Hathaway. Desde el 2004 hasta el 2006 protagonizó la serie dramática, Missing.

También estuvo en la tercera temporada de la exitosa serie de la ABC, Dancing with the Stars, de la que fue eliminada después de la cuarta semana. En septiembre de 2007, apareció en la sexta temporada de HBO, Curb Your Enthusiasm, como la madre de una familia desplazada por un huracán y acogidos por Larry y Cheryl.

