Ariana Saavedra brilla en segunda temporada de “Oscuro Deseo”

Se estrena con éxito en Netflix

Su personaje da un giro al romance entre Maite Perroni y Alejandro Speitzer

Arturo Arellano

La actriz Ariana Saavedra, interpretará a Julieta Lazcano, en la segunda temporada de la serie “Oscuro Deseo”, que se estrenó con un rotundo éxito el pasado 2 de febrero en Netflix., en este caso, su personaje se encarga de darle un giro al romance entre los personajes de Maite Perroni y Alejandro Speitzer, dándole una nueva línea a la historia.

Ariana Saavedra, en entrevista para DIARIO IMAGEN, comentó que “estoy muy feliz y contenta porque he esperado mucho para que se estrene este hermoso proyecto. La primera temporada es la historia de una mujer que conoce a un chavito de 20 años y despierta un deseo muy fuerte por él, pero ella está casada, tiene una hija y los personajes ahí se entrelazan, hay giros muy inesperados”.

Y para la segunda temporada, adelanta que “se resuelven muchas cosas que no quedaron claras, aparece Julieta Lazcano que es la prometida de Darío y todo pasa después de un año de la primera temporada, hay mucha sensualidad, giros inesperados, muy buena trama, suspenso y todos esos elementos que la hacen una serie increíble. Ojalá la vean y la disfruten tanto como yo disfrute hacerla”.

Al integrarse al elenco, destaca que ya había un cariño enorme de todos, “es un crew especial, unido, me hicieron sentir cómoda. Estar en un trabajo donde hay cariño es edificante. Julieta (su personaje) llegó a mi vida una semana antes de que se empezara a rodar la serie, de modo que fue muy ágil y rápido. Tuve una asesoría de 10 horas porque debía definir arco dramático del personaje, pero lo disfruté mucho y los resultados me encantaron”.

Asegura que, sin duda, su personaje suma diferentes tópicos a la historia “suma el conflicto de la temporada, siento que Julieta es interesante, cómo guarda lo que sucede y cómo lo enfrenta, está en muchas facetas feliz, pero también deja ver otras caras que te sorprenden. Saqué mucho de mi personalidad para darle a Julieta, nos parecemos en la parte de que la primera vez que amamos es con mucha alegría, con ese velo en el rostro, que no sabemos con quién estamos hablando, en mi caso no me ha pasado algo tan trágico, pero sí compartimos ese amor pasional”

Como actriz, afirma que “yo misma me sorprendía de lo que puedo hacer con un personaje, con emociones tan exacerbadas, siento que después de mucho tiempo se me dio la oportunidad de hacer algo así y la quise abordar lo mejor que se pueda. Me sorprendió que lo logré tan fácil, me siento lista para hacer mas proyectos de este tipo”.

Habiendo tantas propuestas en el tema de las series en plataformas digitales, Ariana refiere “Les voy a decir porque yo la elijo entre todas las opciones, es porque cuando ves la serie nos regalan tonos diferentes, planos pegados, una trama de misterio, de giros inesperados que realmente te sorprenden, además, personajes entrañables. Cuando vi la primer temporada fue una que me sorprendió mucho, porque no hay series así”.

Concluyó que además de “Oscuro Deseo”, tiene otros proyectos en puerta y que “me encantaría hacer cine, nunca hice teatro y creo que estaría genial, sería un gran reto que estaría dispuesta a enfrentar. Eso es lo padre de esta carrera que todo el tiempo es diferente”.

“Oscuro Deseo” ya esta disponible con sus dos temporadas en Netflix.

