Jacqueline Andere regresa al teatro con “100 metros 2” o “El inconveniente”

Estreno el 10 de marzo en el Nuevo Teatro Libanés

En escena la acompañará Ana Karina Guevara

Isabel Violeta

“100 metros cuadrados” o “El inconveniente” fue estrenada originalmente el 3 de agosto de 2010 en el Festival Internacional de Teatro de San Javier, España; y en esta ocasión la versión en México es una producción de Morris Gilbert y MejorTeatro, en asociación con Juan Caballé, mientras que la producción ejecutiva del montaje es de Max Antúnez y la dirección de Manuel González Gil; se estrenará en el Nuevo Teatro Libanés, el 10 de marzo.

Sobre la trama, el departamento que el agente inmobiliario le ofrece a Sara (Ana Karina Guevara) reúne todas las características que ella desea: bajo precio, amplitud, luz y una hermosa vista. Tan sólo presenta un pequeño “inconveniente”: Lola (Jacqueline Andere), la dueña, deberá vivir en él hasta el día de su fallecimiento.

En conferencia de prensa con los actores y el productor, nos platicaron los detalles la obra, de cómo surgió esta selección de elenco y lo contentos que se encuentran de regresar al teatro.

Al iniciar, el productor Morris Gilbert expresó “quiero contarles mi emoción personal, porque me debía esto, trabajar con Jacqueline, que siempre me decía que no. Y no habíamos podido coincidir hasta ahora, que es importantísimo para mí”.

A lo que la talentosa actriz comentó “qué les puedo decir, esta es una obra en la que ríes mucho, pero también lloras con un nombre muy extraño, la gente se pregunta por qué el nombre tan extraño, pero cuando vienen a ver la obra se darán cuenta, por que no les voy a contar el final. Quiero decirles que es una obra de emoción, en la cual ríes, lloras y eso es lo bonito, una obra que llenará muchísimo al público”.

Ana Karina añadió “lo que les puedo decir es que es una obra que le cambia la vida a los personajes, a mí me cambió la vida, la manera de ver la vida, es un texto hermoso y estoy muy feliz de trabajar con Jaqueline, es como un sueño, estoy feliz de regresar a casa (el teatro), gracias a todos, siento que el producir teatro te lleva como a la mayoría de edad, entonces cuando regresas caes en blandito, feliz de que vengan a vernos, estoy segura de que será un éxito”.

Mauricio Galaz agradeció igual a los presentes y sus compañeros “es importante que esta obra se dé a conocer estoy muy contento y honrado que Morris me invitara y de estar con Jaqueline, con un personaje muy divertido”.

“NUNCA HABÍA HECHO UN PAPEL DE VIEJA”: JAQUELINE ANDERE

Jaqueline agregó, “es una obra difícil en cuestión de vestuarios, en segundos debes cambiarte de pelucas, vestidos, bueno casi hasta de calzones, pero por eso tenemos un gran director que nos enseña a memorizar tantas cosas y lo que encontré en este personaje es que es muy bonito con ‘marihuaneses’, hago el papel de 78 años, una vieja loca que le gusta el chupe se echa su mariahuanita, ella vive feliz de la vida por eso me llamó la atención, nunca había hecho un papel de vieja, aquí me da la oportunidad de hacer un personaje que no había hecho”.

Y aprovechó parta felicitar a Morris “porque a pesar de todo, él sigue, es de admirar, quiero darle las gracias por hacer teatro, yo ya me estaba muriendo en mi casa, te deprimes, para mí el teatro es un público nuevo cada día, un reto cada día, me encanta, estoy feliz por que yo decía ‘yo ya acabé’, si después me llaman ya no voy a poder; y todo mundo queremos trabajar, es lo que te da ganas de seguir viviendo, sobre todo a muestra edad, para mi el trabajo es vida”.

Y muy emocionado el productor después contó sobre como obtuvo esta obra y decidió a los actores “En el teatro y en la vida nada es casualidad, Jaqueline y yo platicábamos mucho antes, yo quería que trabajara conmigo y quería encontrar una obra para Jaqueline para que trabajáramos juntos. Mágicamente, las obras me encuentran a mí, la obra es española, con productor argentino y nosotros mexicanos, me alegra mucho que la cultura nos una. Averiguando sobre esta obra caí rendido a los pies de ‘100 metros 2’ o ‘El inconveniente’ y cuando le hice llegar el libreto en papel recibí una llamada de ella diciéndome ‘si me quitas la obra te mató’ (risas) y así fue como aceptó”.

La temporada de la obra “100 metros cuadrados” o “El inconveniente”’ estará de manera alternada con la obra “Dos locas de remate”, también de Morris.

Los boletos ya se pueden adquirir en taquilla o a través del sistema Ticketmaster para disfrutar de “100 metros cuadrados” o “El inconveniente” con precios que van desde los $500 a los $750.

Los boletos ya se pueden adquirir en taquilla o a través del sistema Ticketmaster.