Ventas por 100 mdd en medicamentos

Desde el portal

Ángel Soriano

Cuando digo que Carlos Loret de Mola recibió 35 millones de pesos al año es porque tengo las pruebas, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador “y tengo más” sólo que el INAI me permita hacerlo y lo haré, al indicar que Latinus, Roberto Madrazo y el afamado comentarista televisivo están involucrados en la venta por 100 mmdp de medicamentos al gobierno.

De ahí, señala el tabasqueño, viene la embestida de los grupos que se beneficiaban con dinero del erario, las diez empresas que monopolizaban la venta de fármacos y que el gobierno al hacerlas a un lado para realizar ventas consolidadas, se inconformaron e iniciaron una campaña en contra del gobierno de la IV-Transformación.

Sin duda, que del enfrentamiento entre el poder público y las poderosas empresas que utilizan a comunicadores y medios de comunicación, a alto costo, para atacar a la administración pública, saldrán y salen cada vez más las irregularidades en la prestación de servicios a la sociedad y demostrar que, la disputa por el poder político encubre vastos intereses económicos.

De uno y otro bando, al final de cuentas será la ciudadanía la que, a través de su voto, decida quién ofrece -y cumpla-, la mejor alternativa y el mejor sistema de gobierno: libre de corrupción y de intereses económicos en todos los niveles. Del encontronazo, el presidente López Obrador afirma que no cederá y cumplirá su propósito de limpiar el aparato administrativo del Estado mexicano.

Turbulencias

Protestas de periodistas

En las Cámara de Diputados y de Senadores y en Palacio Nacional reporteros acreditados realizaron acciones de protesta, tanto por las agresiones al gremio como por la ejecución de comunicadores y, aunque habría que aclarar que los reporteros sólo cumplen una función al margen de los negocios de los dueños y concesionarios y que no todos perciben millonarias tajadas, son válidas las protestas por el alza en la violencia en diversas regiones del país y que demuestra que la realidad supera las cifras alegres del Gabinete de Seguridad que presume de la reducción de la violencia, cuando familias enteras son víctimas de la delincuencia organizada y la tropa y la Guardia Nacional son expulsadas de pequeñas comunidades guerrerenses. El gobierno federal está obligado a emprender acciones contundentes para devolver la paz y la tranquilidad al país… En la sierra sur de Oaxaca estuvo la secretaria de Seguridad para poner en marcha el Tianguis del Bienestar en San Jorge Nuchita, en la Sierra sur, acompañada del gobernador y de funcionarios federales para poner al alcance de la región objetos y productos básicos en apoyo a las comunidades marginadas… Y la presidenta de la Jucopo del Congreso local, Laura Estrada, propuso un exhorto al gobernador para que se abstenga de intervenir en asuntos electorales en favor o en contra de los partidos políticos y se garantice la paz y la tranquilidad en la entidad, mientras que el TEPJF resolvió en favor de la senadora Susana Harp la queja interpuesta en contra de Morena que, pasando por alto la equidad de género, le otorgó la candidatura al gobierno del estado al senador Salomón Jara, quien además de no contar con la simpatía de la población, viola la Ley al tratar de imponerse como candidato. Y no sólo como candidato, sino que se sentía ya gobernador. La resolución final estará a cargo de las autoridades locales electorales.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista