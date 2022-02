La nueva generación de “Vaselina” triunfa en el Teatro del Parque Interlomas

El teatro más seguro de México confirma nuevas

fechas de este gran musical: 26 y 27 de febrero

Con la actuación especial de Alex Ibarra, además de Paula de León, William Valdés y Marcelo Carraro

Isabel Violeta

A 50 años del estreno del musical clásico e icónico de México y el mundo, llega la nueva generación de “Vaselina” con la actuación especial de Alex Ibarra, además de Paula de León, William Valdés, Marcelo Carraro.

Jim Jacobs y Warren Casey escribieron el musical en el año 1971, que revolucionó la escena y se convirtió en un clásico del teatro musical. Desde entonces y hasta la fecha “Vaselina” ha gozado de enorme éxito sobre los escenarios de todo el mundo e incluso en la pantalla grande.

En esta ocasión la exitosa Julissa es la encargada de hacernos bailar, cantar y rocanrolear con su fantástica producción que llega al Teatro del Parque Interlomas.

“Vaselina” está colmada de talento joven y estará apadrinada por Alex Ibarra en el papel de “Johnny Casino”.

Poco antes de la función para medios, pudimos platicar con Alex quien dijo estar emocionado y para nada nervioso con este regreso a los escenarios después de la pandemia. “Estoy contento, me divierto, juego y aprendo de todos ellos, además de estar muy contento de ser el más pequeño entre todos (risas), me inyectan esa hambre que tienen de jugar a ser actores, por que la verdad uno va perdiendo eso con el tiempo.” Además, agregó que su madre Julissa, quien es también la productora ya había tenido la oportunidad de ver la obra y quedó muy feliz y con ganas de volver.

Mientras que Paula de León, quien interpreta a “Sandy” nos contó que “hace 4 años tuve la oportunidad de ser ‘Sandy’ y volver a encarnar el personaje me llena mucho, es una compañía increíble, con unos compañeros talentosísimos y al igual que Alex, aprendo cada día algo nuevo de mis compañeros, y me siento muy contenta, por que esto es a lo que me quiero dedicar”.

Como era de esperarse, un musical, para disfrutar al máximo en familia, cantando y bailando las icónicas canciones, y divirtiéndose con las increíbles actuaciones de estos jóvenes actores.

Sobre la gira, los actores nos dieron las fechas de esta puesta en escena que serán 26 y 27 de febrero, nuevamente en el Teatro del Parque Interlomas con próximas fechas a abrirse, el 20 de marzo en Puebla, 27 de marzo en Toluca, 2 de abril en Guadalajara y 3 de abril en Querétaro.

Puedes conseguir tus boletos a través de www.ticketmaster.com y en taquillas del inmueble.

VASELINA EL MÚSICAL MÁS EMBLEMÁTICO Y TAQUILLERO DE

MÉXICO ESTÁ EN EL TEATRO DEL PARQUE INTERLOMAS! Venta de boletos en taquillas del inmueble y Ticketmaster.