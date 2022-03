México recibirá a todos los que pidan refugio por la guerra, anuncia AMLO

Anticipa que dará a conocer nueva lista de quienes deben impuestos

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en su mañanera de este miércoles que México está preparado para recibir a todos los ciudadanos que pidan refugio, derivado del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

“Ya salieron un grupo de mexicanos de Ucrania, ese es el informe que nos dieron ahora, ya están en la frontera, llegaron en autobuses hacia la frontera. Se está haciendo el programa para el traslado, para salir. Pero eso lo va a informar el secretario de Relaciones Exteriores. Todos los que nos pidan refugio en nuestro país serán recibidos, protegidos y bienvenidos”, comentó el mandatario federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

De acuerdo con reportes de la Cancillería, actualmente 26 mexicanos han podido salir de Ucrania y se espera que 18 connacionales abandonen dicho país. Se prevé que el avión del Ejército mexicano regrese de Rumania con al menos 44 mexicanos.

Se tiene previsto que el avión de las Fuerzas Armadas despegue hacia México este jueves 3 de marzo.

Anunciará el Presidente “lista nueva” de quienes deben impuestos

Sobre cuestionamiento de deudores a Hacienda, el presidente López Obrador anticipó que se daría a conocer una “lista nueva” de quienes deben impuestos a Hacienda.

“Sí, vamos a dar a conocer la lista, y lo que tengamos (…) lista nueva de periodistas y todo”, dijo López Obrador en su conferencia en Palacio Nacional.

El mandatario pidió “democráticamente” a los asistentes a su mañanera que alzaran la mano si querían que también se diera a conocer la información que tiene de los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola.

El mandatario de México sugirió a los asistentes de la mañanera que hicieran un escrito para pedir formalmente al Servicio de Administración Tributaria (SAT), vía solicitud de transparencia, los nombres de los deudores, “de periodistas, empresarios, artistas”.

“Hacen la solicitud, los que quieran firmar al Instituto de la Transparencia, donde piden eso y una vez que les entreguen a ustedes, el SAT toda esa información, me la van a entregar aquí a mí, formalmente, y la damos a conocer”, dijo López Obrador.

“También Mexicanos contra la Corrupción, de una vez, pero tienen que poner aquí ‘todos somos Andrés Manuel’”, expresó.

Descarta denuncia en contra de Calderón por Guardería ABC

En otro tema, el presidente López Obrador descartó presentar alguna denuncia en contra del expresidente Felipe Calderón por haber presuntamente presionado a Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para proteger a su familia por el incendio de la Guardería ABC ocurrido en Hermosillo en 2009 y que dejó 49 niños muertos.

A pregunta expresa, el titular del Ejecutivo federal aseguró que él es partidario de la condena moral y por la no repetición de estos horrores.

“Yo ya fijé mi postura, bueno desde que tomé posesión, yo dije de que no iba a presentar ninguna demanda, ninguna denuncia en contra de los expresidentes, que solo si la gente lo demandaba, lo exigía en una consulta que se llevó cabo, aun cuando la mayoría si pidió que se abrieran esos juicios no se obtuvieron los votos suficientes.

“Yo estoy más por la no repetición y por la condena moral, soy más partidario de eso y estoy por la no repetición para que esos horrores no se vuelvan a presentar”, dijo.

Destaca AMLO discurso de Biden en materia migratoria y control de armas

El presidente López Obrador celebró “el correcto” mensaje de su homólogo estadounidense Joe Biden en su discurso del estado de la Unión, en el que destacó el control de armas y la reforma migratoria.

“Me pareció adecuado, correcto, oportuno el mensaje del presidente Biden, sobre todo en el tema del control de las armas. Ese es un asunto que a nosotros nos importa mucho y también el nuevo enfoque que se tiene que dar a la política migratoria”, expresó el mandatario

El mandatario se refirió al primer discurso del estado de la Unión que ofreció este martes Biden, quien pidió eliminar la protección legal de los fabricantes de armas que impide demandarlos.

López Obrador también resaltó que Biden reafirmara su “compromiso de aprobar la reforma migratoria para regularizar” a mexicanos y otros migrantes que están en Estados Unidos por “razones humanitarias y económicas”.

El presidente mexicano manifestó que su Gobierno está “completamente de acuerdo con esa postura”, e incluso urgió “que se promueva pronto” en Washington para conocer el sentido del voto de demócratas y republicanos.

“Y nosotros poder saber como mexicanos quiénes ayudan, apoyan a nuestros paisanos y quiénes son antimexicanos, quiénes están a favor de la xenofobia, del racismo, de la discriminación”, manifestó.

Pese a las palabras de apoyo, López Obrador después reprochó la “política anacrónica, ofensiva y contraria al derecho internacional” de Estados Unidos por financiar a organizaciones civiles en otros países.

El Presidente cuestionó otra vez que Washington, según él, dé recursos a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que en enero reveló un presunto conflicto de interés de su hijo José Ramón, quien vivió en Houston, Texas, en la casa de un contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Nosotros mantenemos nuestra protesta porque el Gobierno de Estados Unidos de manera injerencista está destinando dinero a una supuesta asociación civil que en realidad es una organización política, conservadora, que tiene como único propósito atacarnos”, subrayó.

En este contexto, López Obrador pidió a Estados Unidos una nueva política hacia América para aprovechar la fuerza migratoria y económica.

Tras sus críticas, matizó que “el presidente Biden está muy consciente de eso” porque ha reconocido que México “no es el patio trasero de Estados Unidos”.

“Estamos en una etapa nueva completamente y es muy buena la relación con el embajador (de Estados Unidos) Ken Salazar y así va continuar”, señaló.