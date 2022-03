Inauguran hoy el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Zumpango, Estado de México

Tras casi 900 días de obras a marchas forzadas

El Presidente acudirá a su esperado evento, pero no podrá emitir ningún discurso

En medio de la polémica por obras inconclusas de acceso rápido y a casi 3 años del inicio de su construcción, este lunes iniciará operaciones el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que requirió una inversión de 175,000 millones de pesos, según datos del gobierno federal.

Si bien se trata de una de las obras insignia de esta administración, por la veda electoral, no habrá discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque sí habrá invitados especiales y ceremonia de inauguración.

El inicio de operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles será a las 11:00 horas y las aerolíneas nacionales en operar, en un inicio, serán Aeroméxico, con rutas a Mérida y Villahermosa, Volaris, a Tijuana y Cancún, así como Viva Aerobus que volará a Monterrey y Guadalajara; además de la aerolínea estatal de Venezuela, Conviasa.

Veintinueve meses después, el presidente regresará a Zumpango, Estado de México, para la inauguración oficial del que junto con el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y el Internacional de Toluca formará parte de una red aeroportuaria para la zona metropolitana de la Ciudad de México.

Al evento asistirán 1,400 invitados y hasta tendrá visita a la torre de control.

Originalmente el presidente López Obrador se encargaría de la inauguración de la obra, sin embargo, debido a la veda electoral por la consulta de la Revocación de Mandato que prohíbe resaltar logros de gobierno, el mandatario federal anunció que no emitirá ningún discurso.

Las palabras sobre los costos y trabajos estarán a cargo del general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, quien está al frente del agrupamiento de ingenieros de Santa Lucía encargados de construir el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Se prevé que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, emitan un discurso al ser los encargados de las zonas beneficiadas con la construcción de Aeropuerto en Santa Lucía.

“Va a hablar el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo; va a hablar Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la ciudad; va a hablar el ingeniero que estuvo a cargo de la construcción, el general Vallejo; va a hablar el general secretario Cresencio Sandoval. Y yo voy a estar ahí y no voy a cortar ningún listón ni nada, nada más voy a acompañar, como van a ir muchos invitados”, dijo el Presidente el pasado miércoles en su conferencia.

A la ceremonia de inauguración están invitados miembros del gabinete del presidente López Obrador, gobernadores y empresarios.

Entre los asistentes estarán el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval (institución encargada de la obra); el secretario de Marina, José Rafael Ojeda; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, entre otros.

Todos los gobernadores fueron invitados, pero de los que se prevé no faltarán están la jefa de Gobierno, el gobernador del Estado de México y el de Hidalgo, Omar Fayad, quienes han acudido a supervisar los avances de la obra.

Del sector empresarial acudirá el recientemente nombrado como presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes.

Conferencia mañanera en la sede del AIFA

Ante las inauguración, el presidente López Obrador realizará su tradicional conferencia de prensa matutina en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Zumpango de Ocampo, Estado de México.

Para demostrar que el AIFA está cercano a la Ciudad de México, el Presidente se trasladará la mañana del lunes a las instalaciones de la base aérea desde el Zócalo capitalino.

“Me voy a dormir aquí porque les voy a demostrar que voy a hacer media hora desde aquí hasta el aeropuerto. Bueno, media hora, 40 minutos, porque, o 40 minutos, porque me voy a ir a las 4:00 de la mañana. No a las 4:00 no, a las 4:00 me voy a levantar, pero me voy a ir como a las 5:00, o sea, que estar a las 6 allá”, detalló el miércoles el mandatario federal.