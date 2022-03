Delfina Gómez no tiene la mejor fama para administrar recursos: Espinosa Cházaro

“Tramposos, quienes imponen reglas y las burlan”: Lorenzo Córdova

Por enésima ocasión, la flamante secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, canceló asistir a una reunión con integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, de tal suerte que ahora sólo contaría con una semana para fijar una nueva fecha y efectuar dicho encuentro, pero de continuar con sus devaneos, la titular de la SEP -y ya lo sabe-, será llamada a comparecer en el pleno de la Cámara baja y ahí sí no podrá decir que no asistirá.

De por sí desde que se incorporó al gabinete lopezobradorista, la señora Gómez Álvarez optó por ocultarse y ahora que es bien conocido que estamos ante una presunta delincuente electoral, la instrucción directa de Palacio Nacional, es que la ex munícipe de Texcoco guarde un bajo perfil, lo más que se pueda, a fin de estar en condiciones para ser ni más ni menos que la candidata de Morena al gobierno del Estado de México; ese es el nuevo capricho del presidente Andrés Manuel López Obrador, imponerla como sea, pese a su dudosa trayectoria.

Como se recordará, la secretaria ya compitió en el pasado por ese cargo y por un escaso margen le ganó el priista Alfredo del Mazo Maza.

Uno de los principales promotores para que asistiera la titular de la SEP al Palacio Legislativo de San Lázaro, es el coordinador de la bancada del PRD en la Cámara Baja, Luis Espinosa Cházaro, quien la víspera de este cancelado de última hora encuentro, anunció que básicamente la oposición, haría incómodos cuestionamientos para la secretaria sobre la cancelación del Programa Escuelas de Tiempo Completo, mismo que estaba bien calificado y operaba con transparencia y resultados palpables, pero sobre todo, preguntarle cuál será el destino de los alrededor de 3.6 millones de niños y niñas que se veían beneficiados con dicho programa, pero lo dicho, como ellos no votan…

Cuando la secretaria Gómez Álvarez anunció la desaparición del PETC se le veía temerosa, como diciendo que no era cosa de ella y señaló que los recursos económicos serían canalizados a la reparación de escuelas básicamente rurales y que se les daría el dinero a los padres y madres de familia. Pero como la flamante funcionaria se ha dado a conocer por sus artes en pasar la charola voluntariamente a fuerzas o como dice el diputado Espinosa Cházaro, “no tiene la mejor fama para la administración de los recursos”, nadie le creyó.

Y en lo que la titular de la SEP define qué hará con su reunión pendiente, en una entrevista, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, habló de los tramposos y definió que es aquel que busca torcer las reglas a su favor y utiliza a personas fallecidas para promover el voto.

Efectivamente, en México -como lo aseguró el doctor Córdova-, ya no hay fraudes electorales gracias al INE y lo que se ha venido construyendo a favor de la democracia, sin embargo, desafortunadamente, hay quienes siguen teniendo conductas fraudulentas que en tiempos de tramposos suelen aflorar y la gente está harta de los tramposos lo que quedará demostrado en el estéril ejercicio de la revocación de mandato porque van a alejar a los ciudadanos y ciudadanas de las urnas.

Lorenzo Córdova puso en su justa medida la actitud de los diputados de Morena como el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, al subrayar que “hacen un decreto en el que sugieren cómo debe interpretarse la ley, pero la Constitución sigue igual y aunque les duela a los legisladores (de Morena y rémoras) que se equivocaron al hacer las reglas, lo que dice la ley es que está prohibida la propaganda gubernamental, los logros de gobierno y el INE a través de la Comisión de Quejas seguirá emitiendo medidas cautelares, cuyas decisiones han sido confirmadas en su totalidad por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El consejero presidente del INE reiteró que él no va a entrar en el juego en el que lo han querido involucrar los morenistas, “el Presidente que diga lo que quiera porque es un actor político fundamental y yo no voy a entrar en su juego. Mentir significa hacer trampas y mienten cuando dicen que el INE no está promocionando la revocación de mandato,… como decía mi abuela, si se equivocaron al hacer trampas, eso se paga en otra ventanilla”.

Finalizó Córdova señalando que el INE no es contraparte de nadie y en cambio es garante del orden constitucional y cada vez que haya una violación a la Constitución lo marcará. Reiteró que tramposos son aquellos actores políticos que impusieron reglas que hoy no les gustan y las burlan, corroen el entramado democrático y rompen ese acuerdo democrático nacional y presentan denuncias penales para oponerse a decisiones a lo mejor controvertidas, pero para eso, hay vías para impugnarlas.

*** Qué manera de evadir los temas de relevancia para el país del presidente López Obrador, que se ocupó en su clásico “stand-up” mañanero, acusó de clasistas y racistas a quienes criticaron a los vendedores ambulantes que se plantaron el lunes pasado en las instalaciones del “maravilloso” Aeropuerto Felipe Ángeles, especialmente a la mujer que hizo su agosto al vender tlayudas, o doraditas de Toluca o de la CDMX en el lugar. “¡Qué!, ¿querían hamburguesas? (a las que llamó tortas gringas)… qué poco conocen México, las culturas de nuestro país, ya quisieran comerse una tlayuda”, espetó el de Tepetitán, dejando sin respuesta el por qué el AIFA en el pleno día de su inauguración, tenía tantas y tantas deficiencias, como el no haber agua en los baños; la deficiente señal de los celulares; los techos como de Central de Abasto o de conocidas bodegas comerciales que hay por todo el país y mientras, los transportistas, hartos de asaltos y la violencia que padecen a lo largo y ancho de las carreteras, se manifestaron porque prácticamente, a tres años de esta errada y llamada cuarta transformación, no les han hecho caso a sus demandas.

*** Eso sí, López Obrador anunció que mañana estará en Acapulco en la Convención Nacional Bancaria. Habrá que ver cómo lo reciben los maestros de la CETEG, sus antiguos aliados que ahora ya le dieron la espalda. Reunido con los banqueros, el tabasqueño abordará el tema de la venta de Banamex y ya de una vez, estableció los requisitos para los interesados que deben ser empresarios mexicanos que garanticen que el acervo cultural se quede en nuestro país y sobre todo, que estén al corriente en el pago de sus impuestos. Especialistas coinciden que el expediente Banamex, no tarda en explotar. ¿Será?

