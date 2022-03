Monreal pide a AMLO parar encontronazo de sus 3 cercanos

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Suprema Corte da palo al fiscal Gertz Manero

Luego de señalar que en los más de 40 años que tiene en la política nunca había visto una batalla como la que escenifican Julio Scherer, ex asesor jurídico del Presidente; Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República; y la ex ministra, ex secretaria de Gobernación y actual presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, el zacatecano Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, líder de la mayoría de Morena en esa Cámara y precandidato abierto a la presidencial de 2024, indicó que ese encontronazo puede afectar al movimiento de la 4T.

Por ello pidió a los involucrados superar a la brevedad sus querellas y consideró que este eventual arreglo de las partes en disputa no será posible sin la intervención del presidente López Obrador.

Monreal lamentó que ocurra este desencuentro entre 3 personajes, dijo, esenciales para la 4T.

«Me preocupa mucho que haya estallado este desencuentro entre tres personalidades que son indispensables para el país, para la marcha correcta de la nación», expresó el legislador.

Consideró que el conflicto, no sólo es un asunto jurídico, con denuncias abiertas y firmes en la Fiscalía General, sino que tiene implicaciones políticas, pero que no se ha dirimido en tribunales y tampoco se ha resuelto políticamente.

«Si nosotros estuviéramos pensando en la ortodoxia política, sí tendría que participar el Presidente (en el arreglo)», indicó.

Corte se aleja y deja solo a Gertz

En un breve comunicado previo a la resolución final que se dará el lunes 28 de este mes, la Suprema Corte adelantó ayer que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena propondrá la exoneración total, simple y llana y con ello la libertad inmediata de Laura Morán y Alejandra Cuevas.

La primera fue pareja durante 50 años de Federico Gertz Manero -quien falleció en septiembre de 2015-, y la segunda, hija de Laura.

Desde 2015, Alejandro Gertz Manero interpuso denuncia por homicidio en contra de ambas, por considerar que su hermano falleció debido a que una y otra no lo cuidaron como él cree que lo debieron haber hecho. La denuncia permaneció inactiva en la Fiscalía de la CDMX hasta 2018 cuando Alejandro Gertz, recién llegado a la Fiscalía General de la República la reactivó y logró órdenes de aprehensión en contra de su excuñada y la hija de ésta. Laura, debido a su avanzada edad, 95 años, se quedó en su casa y su hija Alejandra Cuevas fue llevada detenida al penal de Santa Martha.

Desde entonces han trascendido revelaciones y audios que advierten que el Fiscal Gertz Manero ha acudido al abuso de poder y al tráfico de influencias en su intento por mantener a Cuevas en la cárcel y a su excuñada bajo proceso.

Se dice que detrás de esta actuación está el interés del Fiscal por apoderarse de la fortuna intestada de su hermano, millonarias cuentas y fondos bancarios, y especialmente en lo que se refiere a una muy rica colección de obras de arte, que de otra forma quedarían en poder de su cuñada e hija.

En las semanas y meses anteriores igual investigaciones periodísticas han revelado una enorme fortuna del Fiscal Gertz que lo hace propietario de 120 autos de los más caros y lujosos del mercado así como de casas y departamentos con un costo de cientos de millones de dólares y euros localizados en la Quinta Avenida de Nueva York, la zona más cara y céntrica de Madrid, otras en Ibiza y una más en París.

Se le atribuye igual un ingreso anual que supera los 90 millones de pesos, todo lo cual lo dejaría como el funcionario quizá más rico dentro de la Cuarta Transformación encabezada por Andrés Manuel López Obrador, quien pregona una vida apegada a la medianía juarista y ajena a riquezas y excesos aspiracionistas.

La recomendación en la Corte

Ayer, luego de semanas de escándalo y señalamientos de una turbia actuación del Fiscal General para intentar mantener a la hija de su ex cuñada en prisión, la Corte reveló que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, bajo la siguiente argumentación, pedirá que los otros 10 ministros aprueben su propuesta para darle un amparo liso y llano y dejar en libertad a las dos inculpadas por el Fiscal Gertz, porque simplemente no existe el delito de que las acusa.

Gutiérrez Ortiz Mena explica:

«Las inculpadas fueron consideradas presuntas responsables del homicidio del señor F. (Federico Gertz Manero). La acusación (del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero) asegura que las mujeres fueron negligentes en su cuidado (de su hermano Federico) cuando les correspondía desempeñarlo con toda diligencia para evitar su muerte.

En el caso de la señora M. (Laura Morán), por tratarse de su concubina, y en el caso de la señora A. (Alejandra Cuevas), por tratarse de la hija de la pareja del señor F. (Federico).

Así, se asignó a las inculpadas el deber de salvaguardar la vida del señor F. (Federico); a la señora M. (Laura Morán) de manera directa y a la señora A. (Alejandra Cuevas) de manera indirecta o accesoria.

El proyecto (de absolución y liberación del ministro Gutiérrez Ortiz Mena) destaca que en el caso de la señora A. (Alejandra Cuevas) se utilizó una figura inexistente en la legislación penal: la de garante accesoria.

De acuerdo con la constitución, no hay delito sin ley.

Por tanto, el proyecto afirma que la inexistencia de la figura basta para eliminar cualquier responsabilidad de la señora A. (Alejandra Cuevas) en la muerte del señor F. (Federico Gertz Manero), una persona de avanzada edad y con distintos padecimientos de salud.

En el caso de la señora M. (Laura Morán), el proyecto identifica que el deber de cuidado que se le impuso excede el límite de lo razonable.

No es posible esperar que una mujer sin conocimientos especializados y en franca situación de vulnerabilidad -pues (en 2015 en que ocurrió la muerte de Federico Gertz Manero) tenía 88 años- se condujera como si tuviese habilidades excepcionales para evitar la muerte de una persona gravemente enferma.

Es lógico, por tanto, que no puede ser responsabilizada por un resultado -la muerte de su pareja sentimental durante 50 años- que razonablemente no podía evitar.

Por lo tanto es casi seguro que el lunes próximo acabe la pesadilla para ambas y se les deje exoneradas y en libertad. Y Gertz quedará exhibido y sin acumular fortuna.

