Greenpeace inmoviliza maquinaria en obras del Tramo 5 del Tren Maya

Activistas de la agrupación internacional Greenpeace realizaron una movilización a fin de inmovilizar de manera simbólica la maquinaria que se está utilizando para construir el Tramo 5 del Tren Maya por “la devastación de la selva quintanarroense”, como lo manifestó la agrupación.

Este lunes se distribuyó, por parte de ambientalistas, material fotográfico en el que se documenta cómo los ciudadanos se plantaron frente a la maquinaria, justo donde están abriendo una brecha, talando árboles y acabando con la naturaleza de la región.

Si bien no precisaron exactamente en qué lugar se encuentra la maquinaria o dónde tomaron las fotografías, indicaron que no será la última manifestación que realizarán al respecto, pues afirman que el gobierno federal debe atender las demandas de los ambientalistas y no sólo descalificarlos.

Por su parte, Ocean Futures Society, creada por el explorador acuático Jean Michel Cousteau, también se promulgó en contra del Tramo 5 de esta obra, pues afirma, que la devastación es innegable y que los daños serán irreversibles.

Cousteau emitió una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que no sólo su asociación, sino otros ambientalistas, investigadores, académicos, artistas y músicos piden al mandatario federal que realice un recorrido por el Tramo 5 del Tren Maya y dimensione la magnitud de la tragedia ecológica que se está generando.

“Es importante destacar que durante el recorrido, los expertos le proporcionarán al señor Presidente la información técnica que justifique la razón por la cual no es viable la construcción del Tren Maya de la manera en que se está ejecutando, debido a que las obras se han hecho sin contar con el imprescindible Estudio de Impacto Ambiental”, se lee en la carta dirigida al Presidente.

“Señor Presidente puede estar tranquilo ante nuestra posición, que tiene en cuenta ante todo la conservación y la integridad de los ecosistemas. Podemos asegurarle que no estamos pagados por nadie para hacer público este comentario y que siempre hemos creído que la buena voluntad debe imperar en las relaciones humanas”, señalan en el documento.

Grupo Cousteau ha participado en exploraciones, filmaciones, investigaciones y ha contribuido en estudios ecológicos en México durante más de cuatro décadas, por lo que su reputación, afirman, no es cuestionable gracias a su ardua labor de protección ambiental.

“Extendemos un cordial saludo a todos los que han levantado su voz por la defensa de la Madre Naturaleza y esperamos que la concordia y la razón ganen esta batalla. No debemos olvidar que nadie es dueño de un país y que cada generación debe velar por tratar de dejarlo en mejor estado de como lo recibió en su momento”, finalizan en la misiva.

Militares ya están en Quintana Roo para apoyar en el Tren Maya

Por otra parte, ingenieros militares llegaron a Tulum con el objetivo de integrarse al proyecto de la construcción del Tren Maya, en su Tramo 5, por lo que arribaron a esta ciudad con equipo especializado que les facilitará los trabajos

Son al menos 65 elementos militares de diferentes especialidades en el ramo de la ingeniería militar quienes participaron en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y ahora formarán parte de las obras del Tren Maya por orden del presidente López Obrador .

Ellos arribaron a Quintana Roo en 36 vehículos, asimismo transportaron 12 unidades de maquinaria pesada, 6 camiones de volteo y 9 oficinas móviles, que ahora se integran a las operaciones para culminar con el objetivo del gobierno federal que es entregar el Tren Maya a finales del próximo año.

El movimiento se llevó a cabo en dos días; la primera jornada comprendió del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, con sede en Santa Lucía, Estado de México, hasta Cárdenas, Tabasco, pasando por San Martín Texmelucan, Puebla, Córdoba y Minatitlán, Veracruz.

Posteriormente, continuaron con el viaje saliendo de Cárdenas, Tabasco, con rumbo a los terrenos donde se construirá el aeropuerto de Tulum; pasando por Villahermosa, Tabasco; Escárcega y Xpujil, Campeche, así como Carrillo Puerto.

Cabe mencionar que el grupo de ingenieros militares se distribuirá a lo largo de la ruta del Tren Maya, pero también estarán realizando los trabajos preliminares para la edificación del Aeropuerto de Tulum, es decir, que tienen una doble misión en este viaje.

A través de un comunicado, afirmaron que “el Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, están comprometidos con el pueblo de México y dedicados a fortalecer la infraestructura nacional, mediante la construcción de obras de trascendencia, que responden a una necesidad del país y que contribuirán en gran valía a su desarrollo”.

Durante este recorrido, las instalaciones de la Expofer en Chetumal, sirvieron de espacio para la pernocta de las decenas de unidades militares, pues no fue sino hasta las primeras horas del lunes cuando llegaron a su destino a la ciudad de Tulum, donde realizarán los trabajos preliminares para la edificación del Aeropuerto de esa ciudad, para posteriormente dedicarse únicamente al tramo 5 del Tren Maya, lo anterior según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El presidente López Obrador niega devastación

Por su parte, el presidente López Obrador continúa negando que las obras en el Tramo 5 del Tren Maya, representen daños al medio ambiente por la tala de árboles, asimismo, afirmó que se cuidará que no se afecten los cenotes en los 100 kilómetros de Cancún a Tulum.

“El proyecto ha enfrentando numerosos contratiempos por la falsa concepción de que habrá deforestación de la selva, pero sólo se impactarán 100 hectáreas de árboles y para resarcir el daño, el Ejército reforestará los costados de las vías del ferrocarril, es decir, que hay obras de rehabilitación de ciudades. En toda la ruta se están plantando 200 mil árboles. Sólo en las hileras se van a poner árboles de flor. En el Ejército me entregaron el proyecto hasta de las especies”, aseguró López Obrador.

