Edomex: Morena impulsa nueva Constitución

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Busca cambiar reglas electorales

Imponer reglas sociales y control

Todo a espaldas del pueblo

Se niegan a un referéndum

Experimento con miras al país

Cotemar, avances en RSC

AMELAF, cambios estratégicos

Cuando el pueblo comete errores, lo sabe y paga las consecuencias;

pero comparados con los errores que han sido cometidos por cualquier

género de autocracia, los errores del pueblo carecen de importancia

John Calvin Coolidge (1872-1933), presidente de Estados Unidos (1923-1929)

Lo que agradó al príncipe tiene fuerza de ley. Así reza un concepto que en latín es “Quod principii placuit, legis habet vigorem”. Se trata de un aforismo de Domicio Ulpiano (170-228) que representa la consagración jurídica del despotismo imperial.

Cambiar la Constitución de un país o un estado es un juego perverso, ya que representa el poner reglas a favor del grupo político en el poder y que impulsa estos cambios.

Esa es la apuesta del Congreso del Estado de México, que encabeza el morenista Maurilio Hernández. Poner al servicio de Morena la Constitución y que puedan hacer y deshacer a su antojo, todo lo que les sirva para que continúen en el desmantelamiento político, económico y social de esa entidad y el país entero.

Este es un “experimento” para aplicarlo a mediano o largo plazo a nivel nacional.

La voracidad de los políticos de Morena, en aras de una izquierda que la mayoría en ese partido no entiende o no lo conoce, por su ignorancia, crea condiciones para su conveniencia y deja en la esclavitud política, como ocurre en Venezuela, a toda una nación que no merece esos gobernantes.

Si les funciona cambiar la Constitución en el Edomex, les abre las puertas para hacerlo en el Congreso federal, en aras de “mantener” los beneficios sociales para los pobres.

No me cansaré de decir que sólo un loco podría quitar todos esos regalos a sectores del país que son votos. Hoy son votantes de Morena, mañana lo serán para quien ostente el poder.

Pero vayamos a la esencia de lo que ocurre en el Edomex, donde Morena ya tiene borradores que los mantiene en un secreto de 4 llaves. Mientras, el grupo parlamentario del PRI aún no tiene una definición en torno a ese tema y prevé esperar a que la comisión especial para ese tema empiece a sesionar para determinar si estará a favor de ir por una nueva Carta Magna.

El coordinador del PRI en la Legislatura local, Elías Rescala Jiménez, afirmó que están abiertos a la posibilidad de discutir el tema, pero no estaría a favor, si se trata de una bandera política.

Hace unos días el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Legislatura local, Maurilio Hernández, anunció que durante este mes los tres Poderes revisarán el borrador de propuesta de reforma constitucional para el Estado de México y harán observaciones para que en abril sesione el Parlamento Ciudadano y las analice. A finales de septiembre la iniciativa podría ser aprobada.

Ante señalamientos de Acción Nacional, en torno a que no pasará una nueva Constitución porque los tiempos legislativos no los marca ningún personaje, ni partido en particular, el también coordinador de Morena aseguró que ese tema no tiene tintes electorales, pues se trata de un producto de trabajo ciudadano y confió en que todos los grupos parlamentarios lo respalden.

Sólo los cándidos del PRI, creen que no tiene trasfondo electoral y político. Pero, están prestos a negociar, no necesariamente la constitución, sino los beneficios que pueda traerles en lo económico y electoral. Saben venderse.

Es muy arriesgada la apuesta de Morena. Ellos van a ganar, pero los mexicanos podemos perder todo. Especialmente nuestra libertad y prosperidad.

Ni el PRI, ni el PAN, en sus momentos de auge, se atrevieron a modificar la Constitución. Estos de Morena, van por todo. Su voracidad no tiene límites.

PODEROSOS CABALLEROS

AMELAF: Se formalizó el relevo de la presidencia de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos- AMELAF. En sesión de asamblea de socios de los 45 laboratorios que forman parte de esta asociación, eligieron a Luis Verduzco, como nuevo presidente del Consejo Directivo, en sustitución de Arturo Morales, quien estuvo al frente durante cuatro años. Verduzco, es originario de Guadalajara, Jalisco, y propietario de uno de los laboratorios pioneros de la industria farmacéutica nacional, con más de 50 años de participar en el mercado nacional en la fabricación de medicamentos. Durante los trabajos de esta asamblea, Juan de Villafranca, fue electo como presidente ejecutivo de Amelaf.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

COTEMAR: Cotemar, por segundo año consecutivo, recibió la certificación Great Place to Work (GPTW), con una mejoría en las cinco dimensiones que la autoridad global en cultura del trabajo evalúa: Compañerismo, Credibilidad, Imparcialidad, Orgullo de pertenencia y Respeto. Asimismo, fue reconocido como uno de los 10 Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres en el 2022 (Best Workplaces For Women 2022), en la categoría de más de 5 mil colaboradores, distintivo que reconoce a las organizaciones que, con su liderazgo y cultura, hacen posible que la mujer tenga mejores lugares de trabajo en donde se le considere, respete y promueva. Cotemar cuenta con un ambicioso programa de certificaciones nacionales e internacionales que apoyan la búsqueda constante de la excelencia. Además, fue una de las primeras empresas del sector energético mexicano en alcanzar este importante logro y una de las pocas a nivel internacional.

