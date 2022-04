Oro Norte hará brillar su música en el Lunario

El próximo 7 de abril

La agrupación contará con grandes invitados entre los que se destaca Bobby Pulido

Arturo Arellano

El Lunario encenderá sus luces el próximo 7 de abril para que el grupo Oro Norte haga brillar su música y estilo único, genuino de 24 kilates, como parte de su Tour Resplandecer 2022.

Con dos álbumes en su haber, “Oro Norte” (2018) y “Tiempo” (2020), los hermanos Nabor, “Chalo” y “Dorado”, todos de apellidos Mendoza Cano, ofrecerán un recuento de sus canciones más representativas, entre ellas “Cobarde” y “Tiempo”, de su propio repertorio, así como versiones de otros temas que originalmente fueron grabados en otros géneros como “Ya me enteré” (Reik), “Palabras Tristes” (Los Yonics) o “Nuestro Juramento” (Julio Jaramillo”, que adaptaron en el estilo de la agrupación.

Nabor concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN, “estamos preparándonos para ese día, será un gran concierto, con muchas sorpresas, tenemos confirmado al señor Bobby Pulido, cantaremos algunos temas con él”.

Explicó que con las dos producciones que tienen esperan ofrecer un repertorio de primer nivel “el segundo disco se llevó a cabo exactamente cuando empezó la pandemia, y ‘Te voy a extrañar mamá’, salió como sencillo, pero se detuvo todo y no pudimos presentar nada en vivo. Obviamente la gente ya pudo escuchar el disco y les gustó, aunque no se le pudo dar la promoción que se debía y están ansiosos por escuchar los temas en concierto. Nosotros hemos tratado de estar presentes para que no nos olviden, pero ya es hora de que lo hagamos frente a frente”.

Y afirma que el 7 de abril harán fusiones en vivo, con varios sonidos, “no nos enfrascamos a lo que hay en las grabaciones, vamos mas allá en vivo, incluso, con más variedad de temas”.

Sobre su estilo, define que “tenemos influencias de música tradicional norteña, como los Alegres de Terán, Los Invasores, y de los grupos nuevos, que impusieron el estilo light de la música norteña. Es un sonido fresco, tratamos de poner algunos sonidos de otros géneros como metal rock, e incluso clásico. En realidad, tratamos de estar fusionando, se ha extendido en todos los géneros esa manera de hacer música y nosotros tratamos de encontrar esos sonidos vanguardistas que nos tengan en el gusto de la gente”.

Asimismo, refiere que están en vísperas de sacar más música “Estamos en pláticas con los compositores del momento, más a la vanguardia en lo que está sonando para que nos pasen canciones y hagamos sencillos, quizá también algunas colaboraciones para tener más repertorio”.

Finalmente celebró que ya se empiezan a confirmar fechas para más conciertos “tenemos confirmado Tampico, Veracruz, Querétaro, Acapulco, San Luis Potosí, entre otros estados, quizá también a Oaxaca. Sin duda queremos ir también a los Estados Unidos y ya estamos en plática, ojalá pronto podamos confirmarlo”.