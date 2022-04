Adán Augusto inicia campaña

Armando Ríos Ruiz

Lejos de que el pueblo promueva la Revocación de Mandato, como correspondería legalmente, es el mismo Presidente el que hace abiertamente campaña para llevarla a cabo. Para ello, últimamente ha puesto a trabajar intensamente a su secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien además de esta encomienda, aprovecha para hacer campaña a su favor, rumbo a la Presidencia de la República en 2024.

Para muchos mexicanos, eso significa su presencia en varios estados del norte, en donde pronuncia discursos a favor de su Presidente, que se refieren al mejor de los últimos tiempos. Al que ha transformado México para siempre y cosas por el estilo, que seguramente, en sus adentros, ni él cree, pero que tiene que expresar de esa manera, para que su arribo a la candidatura no decline por nada, aunque no se vea por qué tendría que ocurrir tal cosa.

Como muchos analistas se anticiparon hace un tiempo considerable, el Presidente siempre tuvo en mente como posible sucesora a la señora Claudia Sheinbaum, la más dócil, la más fiel, la más leal, la menos pensante, pero siempre dispuesta a cubrir las espaldas del jefe; la copia casi exacta del patrón, la que por no pensar por sí misma, imita cada actitud, cada palabra de su educador. Estos “atributos” la convirtieron en una sucesora ideal.

Desgraciadamente fue moldeada sin luz propia y esto ha provocado que en una especie de campaña que inició cuando el propio mandatario la destapó, no lograra levantar un ápice y cayó de la gracia del gran elector como posible sucesora. Con lo anterior se convirtió en la posibilidad real de que el proyecto de la 4T se derrumbe a escasos seis años de haber iniciado en el puesto más ansiado por todos los políticos.

El Plan B entró al relevo con Adán Augusto a la cabeza. Se dice que se trata de una idea concebida mucho antes de que el Presidente se hiciera con el cargo. Se ha ventilado últimamente que éste vivió en casa de Adán Augusto, en su lejana juventud. El motivo no se ha mencionado. Quizá por huir de la justicia al cometer uno de los grandes delitos que ya son dominio de la opinión pública.

En virtud de la desangelada participación de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que no pudo levantar ni un suspiro, entra al relevo don Adán, procedente del Edén, con toda la verborrea también copiada del paupérrimo léxico presidencial, pero aprovechable, porque con todo y eso logró convencer a una parte importante de la población, para llegar al final de cuentas, a la más alta magistratura de la nación.

Se sabe también que el Secretario de Gobernación ya trabó una amistad con César Yáñez, un amigo entrañable del Presidente, cuyas ansias se vieron interrumpidas antes de que el mandatario tomara posesión, en 2018, debido a que celebró su boda como el más grande de los fifís de México. Esto evitó que se hiciera cargo de la vocería presidencial.

La relación no es por el simple hecho de hacer amigos. Tiene la finalidad de aterrizar el Plan B presidencial con el también tabasqueño. De echar a andar ese proyecto que, tanto el Presidente como el secretario de Gobernación conocen bien, por haberlo ideado con mucha anticipación.

En una gira reciente por varios estados del norte, Adán Augusto dijo que no tenía miedo a alguna sanción del INE, por promover la “consulta” de Revocación de Mandato. “no me van a meter a la cárcel”, expresó. Obviamente que no se trata de un desacato que se castigue con cárcel.

Pero, además de la promoción de la Revocación, se nota la intención de placear al político, para exponerlo a la aprobación de la ciudadanía y darlo a conocer, para que comience a provocar el entusiasmo que se espera.

Lo que se ha dicho de él abona en su próxima candidatura: “Adán López no mueve un dedo sin el visto bueno de AMLO, por lo que, cuando alguien acuerda algo con él, como si lo acordara con AMLO”.

