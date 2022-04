La Arena CDMX vibra a ritmo de Cumbia Machine

Con una lluvia de estrellas

La Sonora Santanera y Sonora Dinamita refrescaron cada uno de sus éxitos con invitados de lujo

La Única Internacional Sonora Santanera y La Original Sonora Dinamita subieron al escenario de la Arena Ciudad de México para robarse una noche de pura vibra tropical y ritmo sin freno en compañía de una lluvia de estrellas de diversos géneros, con quienes se unieron para rendir tributo a los más grandes éxitos tropicales en Cumbia Machine Tour.

Con la producción de Erik Rubín, el espectáculo tuvo como invitados a Ely Guerra, Mia Rubín, Lupillo Rivera, Rubén Albarrán, Edwin Luna, Benny Ibarra, Kalimba, Venus, Víctor García, así como al propio intérprete de Princesa Tibetana, todos en completa complicidad para deleitar a los miles de personas que se dieron cita en el recinto.

Y así se celebró la “La Fiesta Mas Grande De La Cumbia” un espectáculo que ha rebasado las expectativas de muchos, desbordante de energía en cada una de las combinaciones de artistas que salieron del pop, rock y regional mexicano para subirse a la onda frenética del ritmo, a esta gran máquina llamada Cumbia.

Los temas elegidos para esta gran fiesta fueron el mejor tributo a la música de dos de las más grandes agrupaciones de México como los son la Única Internacional Sonora Santanera y La Sonora Dinamita de Lucho Argain y Xiu García, quienes se unieron para prestar su música e historia a cada uno de sus invitados.

La noche empezó con la participación de Raymix, quien interpretó seis de sus mejores éxitos como “Oye mujer”, “Dónde estarás”, “Ángel malvado” entre otros, con los que logró calentar los motores.

Más tarde, la fiesta continuó con “La Boa” interpretada en este caso por todo el elenco invitado comandado por Erik Rubín, Edwin Luna de La Trakalosa, Benny Ibarra, Ely Guerra, Kalimba, Víctor García y Mia Rubín, quien reafirma que heredó el talento de su padre.

Cabe mencionar que fue precisamente Mia, una de las más ovacionadas esta noche, pues con su simpatía y gran voz logró conquistar a todos, dejando claro que seguramente tiene mucho camino por recorrer en esta carrera musical. Mia vistió un vestido rojo para cantar la canción “Amor de mis amores” de la Sonora Dinamita, con lo que impresionó a la audiencia..

Su madre, Andrea Legarreta, publicó, un mensaje muy emotivo para Mia “Y hablando de cumplir sueños… ¡No sé si este sueño cumplido es tuyo o mío mi niña linda! Porque mientras tu cumples el sueño de cantar y hacer lo que amas al lado de tu pá y tantos grandes artistas, en ese escenario y con ese público maravilloso que te aplaudió tanto… Yo cumplo mi sueño de verte INMENSAMENTE FELIZ y REALIZADA, haciendo lo que más has amado hacer desde que empezaste a decir tus primeras palabras…

Wow! Aún no me recupero de lo que viví!! Del amor del público que al terminar el show se me acercaba con tanto amor, a decirme tantas palabras hermosas y conmovedoras acerca de ti… A felicitarme por ustedes… Creo que sin importar a lo que se dediquen nuestros hijos, el anhelo más grande de una madre que los ama tanto, es verlos felices y realizar sus sueños!! Y brillas!! Brillas tan lindo… Cantabas y yo cantaba entre ese gran público al lado de tu hermanita que también estaba conmovida y emocionada!! Bailabas y bailábamos contigo!! Celebro tu vida y lo que estás viviendo!! Estoy llena de orgullo del par de seres hermosos que son!! No me cansaré jamás de dar gracias a Dios por ustedes!! Felicidades por ayer amor!! Y por lo que viene!! Que bendecida eres de tener a un papá que te apoya y ha sido tu maestro y guía!! De estar en el escenario con semejantes estrellas!! siempre contigo y para ti! Para ustedes!! Siempre unidas!! Siempre juntas!!”.

A lo largo de 32 de los mejores éxitos de las dos Sonoras, como “Bomboro Quiña Quiña”, “Se me perdió la cadenita”, “Luces de Nueva York”, “Perfume de Gardenia”, “Que bello”, entre muchas otras, se consumó esta gran fiesta, que no fue más que un recorrido dinámico, versátil y con grandes coreografías enmarcadas por 8 excelentes bailarines comandados por Chiara Díaz.

Este concepto, queda como una nueva opción de buena música, que va a recorrer varios puntos del país, en el que grandes intérpretes dejarán, tal y como lo hicieron en la Ciudad de México, un gran sabor de boca entre el público.

Y así como la Arena Ciudad de México se convirtió en un magno salón de baile, la ssiguiente parada de esta gira que apenas inicia será la Arena Monterrey, el próximo 13 de mayo.

