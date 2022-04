Mara Lezama también lidera, en preferencia, en encuesta de encuestas

José Luis Montañez

Amenazas veladas contra

de un funcionario del IEQROO Recibo una llamada en mi celular de una persona que se identifica como Alfredo Figueroa, funcionario de Comunicación Social, del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO). “Buenas tardes, soy Alfredo Figueroa de la oficina que da seguimiento a las encuestas que se publican en los medios de comunicación sobre temas electorales y hace unos días DIARIOIMAGEN Quintana Roo publicó una encuesta sobre las preferencias electorales del proceso que se está viviendo en la entidad”. En qué le puedo servir, respondo. “Necesitamos que nos proporcione toda la información de la encuesta que publicó en días pasados en su periódico “, contesta. En el cuerpo de la información que se publicó, le respondo, y a la que usted hace referencia, citamos nuestra fuente de información. Puede usted recurrir a ella para que le proporcionen lo que usted me está solicitando, yo no tengo autorización para difundir el trabajo de la casa encuestadora y sólo tengo en mi poder los datos que difundimos en nuestra edición, le señalo. El tono de voz del presunto funcionario del IEQROO, Alfredo Figueroa, cambia y a manera de amenaza velada me indica: “Entonces será mediante un oficio y de acuerdo a la ley, advierte, que usted tendrá que entregarnos la encuesta, (pienso yo que completa), de lo que se publicó en DIARIOIMAGEN. Está bien, le contesto, pero le repito, la información que tengo es la única que se publicó y a la que usted se refiere. Bueno, me responde ya molesto, entonces será por oficio y de acuerdo a la ley. Pues hágalo, le digo, y… me colgó.

Tiene 50%, en promedio, entre los diversos estudios realizados

Está por cumplirse una semana desde que comenzaron las campañas de cada uno de los candidatos postulados a la gubernatura de Quintana Roo, por lo que resulta complicado que comience a haber variantes considerables en las preferencias de cada uno por parte de la ciudadanía, es decir, que Mara Lezama continúa encabezando las preferencias del voto, incluso, también en los resultados de la encuesta de encuestas, que saca un promedio basado en los resultados de todos los estudios que se han realizado hasta ahora.

Polls.com es un portal especializado en encuestas y fue el que se dio a la tarea de realizar un ejercicio que tomó en cuenta los datos de encuesta de encuestas para desarrollar un esquema de máximas y mínimas entre cada candidato y sus posibilidades de ganar la gubernatura del estado en las elecciones del próximo 5 de junio.

En el portal, detallaron: “Los rangos pueden ser muy dispares, pero nuestro modelo retoma todas las encuestas y crea una proyección con base en estas respuestas. Por lo tanto, conforme a la gráfica, si el valor presentado de nuestra encuesta de encuestas se encuentra más cercano al valor máximo o mínimo, indica una tendencia; en cambio, si está más lejano, indica un valor atípico asignado por la encuesta”.

La morenista se mantiene fuerte

En este contexto, Mara Lezama, candidata de la alianza “Juntos Haremos Historia”, conformada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Fuerza por México (FxM) se mantiene sólida con un mayor porcentaje de preferencias del voto, pues el valor mostrado en la Encuesta de Encuestas es de 50.28%, derivado del 54.3% máximo, que reportó el 11 de octubre de 2021, La EncuestaMX y el 22.1% mínimo presentado por Cripeso, que terminó siendo un valor atípico.

Por su parte, Laura Fernández, de la coalición “Va por Quintana Roo”, que conjunta al Partido de la Revolución Democrática (PRD), al Partido de Acción Nacional (PAN) y al Confianza Por Quintana Roo (CQR), obtuvo un valor máximo de 31.4% mostrado por La EncuestaMX, mientras que el mínimo fue de 4.0% por Gii360, dando como resultado en la Encuesta de Encuestas un porcentaje es de 24.90 %, es decir, que su mínimo también es un valor atípico.

Para Luis Pech, candidato de Movimiento Ciudadano (MC), su valor máximo alcanzado fue de 26.0% publicado por Electoralia, mientras que el mínimo ha sido de 5.9% por la casa encuestadora Massive Caller; en contraparte a los casos de Mara y Laura Fernández, el valor máximo resultó siendo el atípico pues Encuesta de Encuestas, reportó un porcentaje de preferencia promedio de 11.99%.

La candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Leslie Hendricks, logra una cifra máxima de 11.0% por la encuestadora C&E, mientras que la mínima fue de 3.7% reportada por Cripeso, resultando en la Encuesta de Encuestas una tendencia de 9.02 por ciento promedio.

Finalmente, Nivardo Mena del MAS, reportó un máximo porcentaje de 9.8% por parte de Cripeso, asimismo, un 2.2% mínimo por Massive Caller, siendo el porcentaje más alto el valor atípico y un 3.81% de las preferencias en la Encuesta de Encuestas.

Esto significa que el panorama no es tan diferente, sacando un promedio basado en todas las encuestas que se han realizado, pues Mara Sigue a la cabeza, seguida por Laura Fernández y en tercer sitio, como ha venido siendo hasta ahora, queda José Luis Pech, dejando rezagados sin sorpresas alguna a Leslie Hendricks y a Nivardo Mena, respectivamente.

Yeidckol Polevnsky arremete contra Pech

Luego de las declaraciones contra José Luis Pech, publicadas en redes sociales por Marybel Villegas, coordinadora de campaña de Mara Lezama, ya ha salido otra representante de Morena a arremeter contra el candidato de Movimiento Ciudadano, pero no sólo eso, sino para reforzar la acusación de misoginia, lo que podría interpretarse como un intento de división o de ganar la simpatía de las mujeres, de cara a las elecciones.

La ex dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, reprochó no sólo el hecho de que José Luis Pech hablé mal del partido que asegura “tanto lo cobijó en su carrera política y lo llevó a ocupar su curul en la Cámara de Diputados”, sino que lo acusó de atacar no a Mara, sino a todas las mujeres.

“Veo con mucha pena que el doctor Pech, que llegó por Morena, hoy hable mal de Morena. Creo que el tema de la lealtad es importantísimo y patear el pesebre, patear a quien lo apoyó, lo respaldó, es inaceptable”, puntualizó, durante la apertura de campaña de Mara Lezama por la gubernatura del estado.

“Jamás esperé algo así del doctor Pech”

La también diputada federal aseguró que José Luis Pech y ningún hombre debe hablar mal de una mujer. “Yo a la verdad nunca, jamás esperé algo así del doctor Pech. Créanme que me duele, me duele mucho y sobre todo creo que no se vale hablar mal de las mujeres, un hombre nunca debe hablar mal de las mujeres”.

Es aquí, cuando el discurso se descompone, pues ese es precisamente el error que comete, no sólo la diputada, sino gran parte de la sociedad, al querer dividir o enfrentar a los hombres con las mujeres; lo cual les resulta muy conveniente en este momento, al querer ganar la simpatía de las votantes, que representan una gran cantidad de la población quintanarroense.

Pero no debería ser a través de un discurso de división o de separación, pues se necesita de las y los quintanarroenses para lograr un mejor futuro para el estado, habría cabido perfecto que sustituyera su opinión con un “ninguna persona debe hablar mal de otra”, sean hombres, mujeres o de cualquier preferencia sexual.

De cualquier forma, el equipo de Mara Lezama, deberá seguir lidiando no sólo con las críticas y embates de sus opositores, hombres y mujeres, en este caso José Luis Pech y Laura Fernández, sus más fuertes rivales en la disputa, sino también de toda la ciudadanía; y sobre todo la cancunense, que este 5 de junio deberá salir a defender su derecho a un mejor gobierno.

