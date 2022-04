“El día menos pensado” Beret llegará al Metropólitan

Con su inspirador concepto

Se presentará este 7 de abril en la Ciudad de México y el 8 en Puebla

Arturo Arellano

Francisco Javier Álvarez Beret, mejor conocido como Beret, es un cantante y compositor sevillano que se ha dado a conocer principalmente en España y Latinoamérica por sus inspiradoras canciones y la facilidad que tiene a la hora de componer y conectar con su público a quienes les ofrece letras sensibles, cercanas y respetuosas, con las que la juventud se siente identificado.

Beret, el artista de las nuevas generaciones se encuentra de gira en México, donde ofrecerá varios conciertos, programados para este jueves 7 de abril en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México y el 8 en Puebla, de lo cual en entrevista para DIARIO IMAGEN nos contó. “Tengo esa deuda que no pude pagar por culpa de la pandemia, entonces estaré en varios lugares de Latinoamérica, incluyendo México, asimismo, estoy preparando un disco que saldrá en septiembre”.

Adelantó que para sus presentaciones en México “es música que puede estar en la mente de quienes me siguen, vamos a cantar temas antiguos de mi repertorio, además de canciones que no tienen mucho tiempo sonando, es una dinámica de poder reír, llorar, poder realmente jugar con todo lo que puedo ofrecer en mi música. Del nuevo disco no va a haber nada porque no me gusta cantarlos antes de que la gente los conozca”, aseveró.

Adelantó que habrá canciones como “Lo siento”, “Diez mil porqués”, “Cóseme”, “Vuelve”, “Dime quien ama de verdad” y por supuesto su más reciente corte “El día menos pensado”, que ha sido muy bien recibido por todos sus fans.

“La expectativa es que la gente pueda disfrutar de los conciertos más ahora que antes de la pandemia, porque pudimos reflexionar en lo vulnerables que somos, y el concierto tendrá un nuevo sabor, la gente se va a llevar una buena sensación, un buen mensaje, una reflexión. el aprendizaje es que no hay que planear tanto, hay que vivir el presente, hay que preocupare por las cosas, pero no tanto como para que te quiten el vivir aquí y ahora” señaló.

Adelantó que “en el disco va a haber de todo, se escucharán baladas, canciones más urbanas, colaboraciones con artistas femeninos, con grupos, cantantes latinos y españoles, creo que va a ser muy versátil, la línea musical va a ser muy dinámica, va a pasar de un tema súper suave a uno amas urbano. Tengo muchas colaboraciones con un grupo mítico español, nombres no puedo decir aún, pero espero que la gente lo vea en el disco, asimismo, hay un grupo mexicano muy conocido que amo desde hace muchos años”.

Sobre la composición de los temas, apunta que “sigo usando mucho el momento para poder componer, hago improvisación, por supuesto, no tiene nada que ver el chaval de 16 años que empezó a hacer música, con el yo de ahora, pero la esencia permanece. Ahora mismo mi objetivo es sacar un disco que la gente pueda disfrutar”, concluyó.

