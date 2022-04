Mar Caribe, el azul turquesa

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador considera “una enajenación”, algo irracional, considerar que el Tren Maya va a cambiar el azul turquesa del mar Caribe al responder a tal desatino de la senadora del PAN, Kenia López Rabadán -amablemente- de que no hay evidencia científica de ello.

Citó el caso de la senadora panista como ejemplo de intolerancia y de cerrazón que se padece en el país actualmente, donde los adversarios de la IV Transformación asumen actitudes verdaderamente inaceptables y cerrados a la realidad, enajenados en su intolerancia política y difundiendo mensajes que no van con la realidad.

En cambio, aplaudió la postura de Volaris que dijo que como empresa respeta la forma de pensar y la diversidad de sus pasajeros, que no impone una conducta o una moda, sino que las personas actúan de la manera que mejor corresponda y respetan su posición y las libertades de que gozamos en el país.

Eso es un ejemplo de lo que debe pasar en el país: tolerancia y respeto a la diversidad. Y en las críticas sin fundamento debe demostrarse su viabilidad porque se da como cierto expresiones que carecen de consistencia. Debemos asumir que somos un país en vías de consolidar nuestra democracia y base fundamental de la misma es el respeto a todas las formas de pensar.

Turbulencias

En esas condiciones, el presidente López Obrador dará a conocer su postura sobre la condenable invasión a Ucrania y se manifestará, principalmente, por la ayuda humanitaria a las víctimas y la solución pacífica del conflicto. Al estallar la guerra falló la política y la ONU, porque debió evitarse el conflicto bélico mediante el diálogo y la negociación, por ello insistirá en esa postura, pero sobre todo porque nuestro país a lo largo de su historia ha padecido invasiones de los franceses, españoles y estadunidense que nos han despojado, estos últimos, de buena parte de nuestro territorio. Esa posición definirá la postura del presidente AMLO que ha sido cuestionado al respecto y, sobre la posible cancelación de visas de los diputados integrantes del Grupo de Amistad México-Rusia, dijo que también es un retroceso que no debe ocurrir, pues deben respetarse las diversas formas de pensar y evitar las confrontaciones. Tampoco México participa en el movimiento internacional de aislamiento de Rusia por la invasión a Ucrania. Somos respetuosos de las relaciones con todos los países de acuerdo a una larga tradición de México, indicó… Bien, por el apoyo de la SEP a la UABJO, gracias a las gestiones del rector Eduardo Bautista, que sigue fungiendo como tal ante la falta de consenso para elegir a su sucesor. El conflicto por la renovación de la rectoría es diferente a la necesidad de rescatar para la humanidad el edificio central de la Máxima Casa de Estudios que sigue en el abandono y que bien puede utilizarse como actividades culturales. Hasta ahora, ninguno de los tres niveles de gobierno y las universitarias han diseñado un plan de rescate del Centro Histórico de Oaxaca, que sigue en disputa por el comercio ambulante y los miles de turistas que arriban a la entidad. Ya es tiempo de que haya un entendimiento al respecto… Nadie sabe cómo va a funcionar el anunciado apoyo federal a los periodistas, porque uno de los primeros requisitos es no contar con IMSS o ISSSTE y si no se tienen, canalizan a los solicitantes de apoyo al Seguro Popular que tampoco funciona. En cuanto a vivienda, deben ser propietarios de un bien inmueble. Es decir, los apoyos son prácticamente para los periodistas en situación de calle y que equivale a darles un trato de indigentes o desamparados, pero en fin veremos como funciona este nuevo propósito.

