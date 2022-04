La reforma eléctrica sigue viva gracias a la Corte

Así las cosas…

Humberto Mares N.

La reforma eléctrica de AMLO sigue viva, pero su destino no está claro. Con la participación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su presidente Arturo Zaldívar, la ley promovida por la 4T, libró una batalla, pero no como se hubiese querido, porque la votación en el pleno para declararla inconstitucional fue de siete votos a cuatro de los ministros, se requerían de 8 de los 11 magistrados, para derogarla.

Es decir, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) se mantiene como fue aprobada y las demandas de inconstitucionalidad presentadas por la por la posición fueron desechadas, pero la ley como está, permite seguir adelante con los numerosos amparos presentados por empresas generadoras de energía.

Los ministros Arturo Zaldívar, Juan Luis González Alcántara y las ministras Loretta Ortiz y Jazmín Esquivel votaron en contra de la inconstitucionalidad buscada por la oposición y con ello avalaron en todo la Ley de la Industria Eléctrica, a pesar de que la mayoría de los ministros, 7 de ellos coincidieron y señalaron en la reforma a dicha ley como está planteada, vulnera el régimen de libre competencia en la generación y comercialización de energía y de transición hacia energías limpias, así como que el trato preferente a la CFE en los contratos de cobertura de entrega física y la eliminación de las subastas obligatorias sí fueron consideradas inconstitucionales por lo ministros.

Por lo tanto, así las cosas, la Corte no revoca las resoluciones de amparo que se hayan emitido a favor de los quejosos, ni las suspensiones definitivas o cualquier otra resolución de jueces. En palabras llanas, los juicios continúan como si nada.

Aunque el presidente AMLO calificó de patriota la resolución de la Corte, la verdad es que Arturo Zaldívar y los ministros que votaron en contra hicieron el trabajo necesario para que la 4T siga adelante y pasó la pelota al Poder Legislativo, como atinadamente lo ha hecho en varias ocasiones, para que los diputados sea quienes decidan y así el Poder Judicial se lava las manos.

El presidente AMLO declaró que estaba “feliz, feliz, feliz” por el aval de la Corte. Aseguró que con la resolución quedan sin efecto la mitad de los amparos contra la LIE, entre estos, los más importantes; además, se demuestra que esta norma no afecta el acuerdo comercial de América del Norte.

Sin embargo los abogados y especialistas, así como el gobierno de Joe Biden, piensan lo contrario. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que en varias reuniones con funcionarios del gobierno de México expresaron su preocupación por el aval de esta y otras reformas, y aunque respeta la soberanía y sus procesos democráticos, esta aprobación abrirá la puerta a litigios sin fin, generando incertidumbre y obstruyendo la inversión.

Desde hace mucho tiempo el gobierno de Joe Biden ha dejado claro que defenderá con todo a las empresas de su país, y el embajador como buen diplomático declara en buen tono y dice y enaltece la gran relación entre ambos países, pero también deja firme que se van a defender.

Creo que en este tablero diplomático y comercial, habrá que ceder por parte de ambos lados y seguramente se lograrán acuerdos. Juicios lo habrá sin duda y otra afirmación es que la ley eléctrica no pasará hasta después de las elecciones de junio.

La batalla que sigue será en San Lázaro

El Poder Legislativo será la próxima parada. AMLO enviará la iniciativa de reforma electoral, cuya finalidad será desaparecer y desmantelar al INE. La iniciativa de reforma eléctrica será discutida a partir de hoy en la Cámara de Diputados, en donde la oposición dejó claro que no pasará, si no incluyen los doce puntos que propusieron, en los que se contempla la competencia en la generación de energía, la transición hacia energías limpias, la participación de los privados en la generación de energía y la autonomía de los órganos reguladores, en donde la 4T no está mucho de acuerdo.

Coinciden en temas como el fortalecimiento de la CFE con autonomía presupuestal y de gestión con órganos de gobierno y rendición de cuentas y que el litio no sólo sea propiedad del Estado sino que se puedan llevar a cabo las actividades científicas tecnológicas e industriales de la nueva economía que establecerá la transición energética y crear conciencia de que es derecho humano tener acceso a la electricidad.

Aun así, la reforma insisto estimado lector, no pasará hasta después de las elecciones de junio. Al tiempo.

Los resultados como se esperaba. El INE cumplió

Como se esperaba, el resultado de la consulta de Revocación de Mandato fue a favor de que AMLO continúe y concluya su mandato para lo que fue electo.

Con el 18% de participación de la lista nominal, nueve de cada 10 sufragan para que siga el presidente AMLO en el cargo, en la primera consulta de Revocación de Mandato en la historia de México. Este es el resultado que se esperaba, dado que está considerado así en nuestra Constitución.

La mayor parte de los votantes ratificó su confianza en AMLO; “fue una jornada exitosa” señaló Lorenzo Córdova (INE), quien dio a conocer la noche del domingo los resultados del conteo rápido de la consulta, donde el 91.1% por ciento de los ciudadanos que participó votó para que el presidente AMLO continúe en su cargo y debido al número de votos capturados hasta el momento del conteo rápido, no es vinculante.

Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

