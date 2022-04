La consulta ciudadana, bumerang inesperado para AMLO y Morena

Roberto Vizcaíno

En las grandes batallas es común escuchar que el enemigo huele el miedo, la debilidad del contrario.

Bueno, pues aquí la oposición ya midió el tamaño del temor de Andrés Manuel López Obrador y de Morena.

Hoy, luego de los endebles, muy pobres resultados de la consulta de Revocación de Mandato, PAN-PRI-PRD y Movimiento Ciudadano saben que se diluyó la invulnerabilidad electoral que envolvía la prepotencia autocrática del tabasqueño.

Hoy todos ellos saben que es muy posible poder derrotar a su candidato presidencial en 2024.

Cancelar el Maximato transexenal que se ve busca instaurar el de Macuspana, ya sea vía Claudia Sheinbaum o Adán Augusto López.

El que haya sacado apenas 15 millones 159 mil 323 votos de una lista nominal de 92 millones 823 mil 216 ciudadanos (es decir 77 millones 663 mil 893 mexicanos decidieron no votar por él) lo regresa a su nivel electoral de la presidencial de 2012 y es obvio que va hacia abajo.

No hay posibilidad de que en lo que queda a octubre de 2024 pueda recuperar algo de los 30 millones de votos que sacó en 2018.

Eso quedó absolutamente en claro para la oposición y el resto de los analistas, luego de la consulta del domingo. Su obstinación en hacer este ejercicio lo debilitó.

Hoy la oposición va por él.

El domingo, la gran prueba de la alianza Va por México

Todo indica que la reforma eléctrica de AMLO (“no le muevan ni una coma”, que exigió el mandatario fuera de toda realidad) será anulada el domingo próximo.

Con los 114 diputados del PAN, los 15 del PRD y los 23 de MC en contra, el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus gerentes en San Lázaro –Ignacio Mier y asistentes del PT y Verde- negocian desesperadamente en estos días santos con los 71 del PRI para que 57 de ellos se sumen al oficialismo legislativo y se logre la mayoría constitucional que se requiere para aprobar esta reforma.

El asunto está peor que la solución de la guerra en Ucrania, pues los priístas ya pactaron internamente para rechazar esta reforma.

Sólo hay una forma de que la oposición vote a favor en San Lázaro y es que AMLO acepte los 12 puntos propuestos por PAN, PRI y PRD, lo cual anularía y desactivaría su propia iniciativa.

Tal como se encuentra hoy el proceso legislativo, apunta a que la alianza Va por México infringirá la tercera gran derrota a AMLO, luego de que lo doblaron en las elecciones de 2021.

Sin duda, la segunda gran derrota se la acaban de propinar los de la alianza Va por México al tabasqueño, a la 4T y a Morena el llamar a no acudir a la consulta de Revocación.

Hoy, liderados por Alejandro Moreno, presidente de su partido, y por el coordinador parlamentario en San Lázaro, el ex gobernador coahuilense Rubén Moreira, los diputados del PRI van en unidad por el no de la reforma eléctrica de AMLO, no sólo para echarla abajo, sino porque de ello depende continuar con la alianza política, legislativa y electoral de la alianza Va por México, que apunta al lanzamiento de un candidato común en la presidencial de 2024.

Hasta hoy, y contra pronósticos y proyecciones dominantes, mucho fue lo que se dijo en meses anteriores respecto de la inconsistencia ética, política, histórica e ideológica de los diputados del PRI a quienes analistas y columnistas hacían fáciles presas de la negociación corrupta de AMLO y Morena para sacar adelante sus reformas.

Sus detractores han fallado. Los priistas hablan de un rotundo no a la reforma eléctrica, al grado de que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador los convocó estos días a “rebelarse” y a votar por su reforma.

Si AMLO, Morena y aliados la destraban, pasa al trabuco del Senado

Todo juego lo siguen de cerca y con toda la atención, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de Morena en el Senado, y la oposición PAN, PRI, PRD y MC en esa Cámara.

Ahí tampoco tiene la reforma una mayoría constitucional.

Por ello, el zacatecano admitió que, si quizá se aprueba en San Lázaro, entonces se tendrían que negociar ajustes para votarla o a fines de abril o en un extraordinario antes de septiembre próximo.

Ante lo incierto del escenario, afirma Monreal, Morena y aliados se aprestan a debatir la reforma que considera más importante de entre las enviadas al Congreso por el presidente López Obrador.

Es en este contexto el zacatecano afirma:

“En el Senado de la República saludamos los esfuerzos de la colegisladora por alcanzar acuerdos en torno a la reforma constitucional en materia eléctrica. Lo más conveniente para México es el consenso; insistir en ello es nuestra convicción y obligación. Estaremos pendientes”.

De acuerdo a su visión, esta reforma eléctrica busca devolver la soberanía de la Comisión Federal de Electricidad y evitar que recursos financieros de la empresa, que es la que da servicio a los mexicanos en todos y cada uno de los rincones del país, sigan desviándose a productores abusivos.

Este domingo se definirá qué ruta sigue la reforma eléctrica.

López Obrador ha dicho que si no se aprueba, él prepararía otra iniciativa similar que estaría enviando al Congreso para buscar otra alternativa para alcanzar la autonomía del sector eléctrico.

