Monreal insiste en deslindarse… “yo sí escucho y acuerdo con la oposición”

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

En tiempos de sucesión adelantada, lo que hacen o dicen los precandidatos presidenciales son actos de posicionamiento electoral, avances de idearios y de programas y ello lo sabe muy bien Ricardo Monreal, no sólo presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la mayoría de Morena en el Senado, sino el único precandidato absolutamente abierto del partido dominante al 2024, quien ayer insistió en su desmarque del mandatario saliente y de sus obvios contendientes.

Ante la pregunta de cuáles, a su juicio, fueron los errores cometidos por la dirigencia de Morena en San Lázaro para llevar la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador a su fracaso, no sólo estableció indirectamente esos errores, sino que de nuevo posicionó su propio ideario y compromiso.

“No, no podría criticar, cuestionar alguno de los actos de (la dirigencia de Morena en) la Cámara de Diputados… sería, me parece, un exceso de mi parte.

“Pero lo que sí tenemos que hacer, es reconocer que la oposición existe, que las minorías existen y que tienen un peso específico (es decir, en San Lázaro los líderes de Morena no pelaron a PAN, PRI, PRD y MC y sobrevino el rechazo a la reforma constitucional más importante de López Obrador)”.

Y agregó:

“… la mejor forma de que el país prospere y que el país mantenga estabilidad en todos sus rubros (es decir, gobernabilidad con desarrollo), es con acuerdos y consensos”.

Y para amarrar la idea completa, la autodefinición -el te lo digo a ti para que me entiendan los empresarios, los electores, los intelectuales, los poderes e intereses en EU y otros países socios, la oposición, los de Morena, todos-, cmoo un seguro precandidato demócrata:

“Yo creo eso, no me ubico en los extremos políticos de una u otra corriente. Y creo que México merece hacer un esfuerzo de consenso y de acuerdos con todos.

“Aquí, en la Cámara de Senadores, hemos sacado todas las reformas constitucionales que el Ejecutivo nos ha enviado y eso ha sido posible porque hemos escuchado, porque hemos modificado, porque hemos aceptado propuestas de la oposición; que además enriquecen el proyecto, no tenemos toda la razón.

“Yo no me diría ni me sentiría el hacedor de la verdad…

“A veces estos proyectos se enriquecen y se mejoran con aportaciones de senadores y senadoras de otros grupos parlamentarios, y el proyecto sale más equilibrado y mejor para la sociedad, que es a la que está orientada su aplicación.

“Entonces, me siento muy tranquilo y todas las reformas constitucionales que nos propongan, vía Ejecutivo, trataremos de sacarlas con acuerdos y con consensos, porque no hay otra manera, así está diseñado constitucionalmente la norma”.

Monreal es un claro candidato en campaña. Una campaña que el propio Andrés Manuel López Obrador arrancó a mediados del año pasado.

Nombramiento en curso

Para probarse en sus dichos y hechos, recordó que de hoy al 30 de este mes, dentro de un contexto muy polarizado, deberá sacar adelante la designación de 2 consejeros independientes de Pemex; otros más para el INAI y para los Tribunales Electorales estatales, como para los Tribunales Administrativos así como unos más para órganos autónomos, todos bajo el requisito de mayoría calificada.

“Tenemos que actuar con mucha sensibilidad y apertura con todos los grupos parlamentarios”.

Zaldívar, impedido para sustituir a Gertz

Interrogado respecto del trascendido de que el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, estaría en vías de sustituir al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, el zacatecano indicó que no hay nada de eso porque Zaldívar está constitucionalmente impedido.

Tendría, explicó Monreal, que separarse dos años antes de la Corte para poder luego aspirar a otro cargo.

“En eso no hay excepción… El Fiscal General de la República está firme, fue electo por ocho o nueve años y no hay motivos o elementos que presuman que habrá cambio en la Fiscalía, sólo voces, quizá de mala fe, o de personas que no les gusta el actuar del Fiscal, las que expresan este tipo de trascendidos… En el Senado no tenemos un sólo elemento para pensar en el cambio del Fiscal. Así es que tenemos Fiscal para rato”, precisó.

Aprueban estatización del litio y homenajean a Rosario Ibarra

Ayer, el Senado centró sus acciones a rendir un sentido homenaje póstumo a Rosario Ibarra de Piedra, del cual formó parte y fue reconocida con la Medalla Belisario Domínguez, para luego enfrascarse en un debate sobre la estatización del litio.

Mientras la oposición advirtió y hasta bromeó con el hecho de que esta reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador era absolutamente innecesaria y tan sólo un nuevo capricho del mandatario porque ya el Artículo 27 establece que el litio, como todo lo del subsuelo mexicano, pertenece a la Nación, Morena y aliados aceleraron su argumentación para apoyar al mandatario.

Luego de algunas horas de debate, por 87 votos a favor, 20 en contra y 16 abstenciones la reforma a la Ley Minera para estatizar el litio quedó aprobada.

Hoy, López Obrador tendrá algo de que alegrarse.

