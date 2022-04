La doctora Jacy Collazo, entre los mejores cirujanos certificados de #cirugíafacialycorporal

Con una aplaudida trayectoria de 18 años

Está entre los expertos más top en cirugía plástica, cirugía estética, cirugía reconstructiva y medicina antienvejecimiento

Realiza procedimientos quirúrgicos, no quirúrgicos y mínimamente invasivos

Entres los expertos más top en medicina antienvejecimiento, cirugía plástica, cirugía reconstructiva y con posgrado en medicina estética, está la doctora Jacy Collazo Daza, reconocida como médico cirujano con especialidad en cirugía general, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y con diversos posgrados.

Cuenta con una aplaudida trayectoria de 18 años, tiempo en el que ha aplicado los mejores procedimientos quirúrgicos, mínimamente invasivos y no quirúrgicos.

La reconocida doctora Collazo Daza, que ofrece también tratamientos mínimamente invasivos para rejuvenecimiento facial forma parte del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva A.C. con número certificación: 2175.

Colombiana de nacimiento, pero mexicana de corazón, ha hecho que muchos corazones latan de felicidad con los excelentes resultados que obtienen los pacientes que se ponen en sus manos.

Cuenta con la formación y experiencia necesaria para realizar tratamientos faciales, corporales y estéticos, a un precio muy accesible, como rinoplastia, blefaroplastia, mamoplastia, lifting facial, rinomodelación, ácido hialurónico, bótox, reconstrucción mamaria, aumento de pecho, bichectomia, toxina botulínica, gluteoplastia, abdominoplastia, lipoescultura, liposucción, mastopexia, otoplastia, mentoplastia, entre otros.

Su clínica se encuentra en Frontera 74, Colonia Roma Norte, Ciudad de México, exactamente en el cuarto piso del Hospital Ángeles Clínica Londres, teléfono 5611893222 y con la buena noticia que muy pronto estará operando en Colombia.

En una charla que tuve con la doctora Jacy Collazo Daza, a quien le agradezco su tiempo y espacio, nos explicó que la armonización facial abarca muchos temas, “ya que podemos armonizar una cara de forma quirúrgica y no quirúrgica. Por ejemplo, en la parte quirúrgica tenemos el lifting faciaL, bichectomia, entre otros procedimientos; en la parte no quirúrgica está aplicación de toxina botulínica, el ácido hialurónico, es algo muy extenso, pero como siempre les hago énfasis a todos mis pacientes que deben asistir a una valoración presencial (costo 1,200 pesos) y si no pueden trasladarse a la Ciudad de México, podemos hacer una valoración por zoom, pero nunca por medio de una fotografía”, señala la doctora Jacy Collazo en una entrevista con DIARIO IMAGEN que se realizó a través de un Instagram Live en mi cuenta de Instagram @gloriacarpio_news y que pueden ver en mi feed de dicha red social.

Además de sus accesibles procedimientos, la doctora Jacy Collazo cuenta con un equipo de profesionales que se encargará de la seguridad y comodidad de cada uno de sus pacientes y estará pendiente del todo el proceso que inicien con una gran tecnología y productos necesarios para llevar a cabo con éxito cada procedimiento.

IMPLANTES MAMARIOS, REDUCCIÓN DE SENOS,

LEVANTAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE MAMAS

—¿En qué consiste la cirugía de implantes mamarios?

Es una cirugía que cada vez más buscan las pacientes. Tenemos el aumento mamario; la mastopexia que es el levantamiento mamario; la reducción mamaria y tenemos la reconstrucción mamaria, sobre todo de pacientes que lamentablemente han padecido cáncer y les han extirpado uno o dos senos, se les hace la reconstrucción mamaria, es un tema muy amplio, es una de las cirugías más maravillosas que hay porque le devuelve a la mujer esa feminidad por el hecho de recuperar su órgano que es la mama.

Cuando alguien pierde una mama es algo muy doloroso y la verdad es que reconstruir a una paciente que haya sufrido de cáncer de mama es algo maravilloso.

Lo que más hacemos en nuestro quirófano es el aumento de mamas que es colocar el implante mamario.

—¿Tienen caducidad los implantes mamarios?

Actualmente los implantes mamarios están hechos de un material que difícilmente el paciente va a rechazar.

Los implantes mamarios, como cualquier implante en el cuerpo, siempre tienden a hacer una reacción fisiológica porque es un cuerpo extraño que está entrando en tu cuerpo, entonces, si ese implante llegara a tener algún problema, por decir, ya sea en 7 años, sin duda, hay que retirarlo, no es obligatoriamente retirarlo hasta cierto tiempo, solamente en caso de que el paciente llegara a tener algún problema con el implante, sin duda alguna, hay que retirarlo.

—También realiza la reducción de la mama.

Tenemos pacientes que tienen una mama muy grande y quieren levantar la mama, obviamente va a perder un poco de tamaño, no siempre. A mí me gusta llegar a acuerdos con los pacientes, decirles qué desean y qué podemos hacer.

SOSTÉN ESPECIAL DESPUÉS DE UNA CIRUGÍA MAMARIA

—Después de una cirugía mamaria, ¿se usa un sostén especial?

Una pregunta muy importante porque siempre que hacemos una cirugía, dejamos fajas, estas fajas van a cumplir una función muy importante, a veces hay pacientes que la faja les molesta, pero siempre es necesaria una faja después de una cirugía ya sea corporal como facial.

En el caso de la cirugía mamaria, se necesita de un sostén especial con una compresión que va a ayudar a que la mama no se inflame, el sostén especial va a ayudar a que el implante se comprima un poquito, tenga su comprensión y también para que el dolor y la inflamación sean mucho menor. El sostén especial también hará que sea mucho más confortable la recuperación de la cirugía.

MUJERES CON IMPLANTES MAMARIOS PUEDEN DAR LACTANCIA

-Las mujeres que tienen implantes mamarios, ¿pueden dar lactancia sin ningún problema?

El implante mamario tiene tres localizaciones, se puede colocar detrás de la glándula, detrás del músculo pectoral mayor o detrás de la fascia, entonces, hay varias localizaciones y no tienen interferencia con las glándulas que producen la leche, entonces, no hay ningún problema si soy un paciente que se opera y se convierte en mamá, puedo dar lactancia.

—¿Cuál es la edad máxima para ponerse implantes mamarios?

Realmente no hay un tope de edad, siempre y cuando el paciente esté apto para la cirugía, hay que hacer una historia clínica minuciosa, se realizan muchas valoraciones, muchos estudios que nos dirán si se puede operar o no, pero realmente no hay un tope de edad.

LA PIEL NO SOLAMENTE ENVEJECE POR LOS AÑOS, TAMBIÉN POR FALTA DE SUEÑO, CAMBIOS HORMONALES, MALA ALIMENTACIÓN, ETCÉTERA

—¿La piel envejece solamente por los años?

No, la piel también envejece por falta de sueño, por estrés, por cambios hormonales. No solamente es ponerme botox, no solamente es colocarme ácido hialurónico.

A artir de los 30 años de edad, la piel comienza a perder colágeno rápidamente y comienzan a aparecer las líneas de expresión y esto tiene también mucho que ver con la parte de hidratación, alimentación, el ejercicio, con el uso de protector solar, cuidar el contorno de ojos con los productos adecuados, desmaquillarse y limpiarse el rostro antes de dormir, porque si no se hacen estos cuidados, la piel se va deteriorando, va tapando poros.

Hay que cuidar la piel para que siempre luzca bonita y nos mantengamos un poco más jóvenes al paso de los años.

—¿Qué pasa con los pacientes que fuman y se someten a una cirugía plástica, cirugía estética o de reconstrucción?

Está científicamente comprobado que el cigarro interfiere con una excelente cicatrización, lo primero que anotamos en las indicaciones es no cigarro, no alcohol y no drogas, es muy importante.

A los pacientes que se van a operar se les prohíbe totalmente el cigarro 15 días antes porque la cicatrización no nos va a ayudar.

—¿Cuáles son los riesgos de las cirugías plásticas, estéticas y de reconstrucción?

Cualquier cirugía tiene un riesgo, a veces tenemos esa falsa creencia de “no me va a pasar nada”. Toda cirugía estética tiene un riesgo de que pueda ocurrir una infección, un hematoma, en fin, toda cirugía tiene un riesgo.

TIPS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL

— Consejos para cuidar nuestra piel

El más importante y el número uno es usar bloqueador solar cada cuatro horas salgas o no a la calle, porque la luz del celular, la luz de la computadora, la luz de la oficina también van quemando la piel.

Por ejemplo, las luces del quirófano queman muchísimo, entonces, cada cuatro horas hay que colocarse bloqueador solar.

No dormir maquillada, usar un buen contorno de ojos porque la piel de los párpados es muy delgada.

—Qué marca nos recomienda para el uso de bloqueador solar y de cremas para el cuidado de nuestra piel.

Recomiendo la marca francesa Filorga, que tiene toda la gama de cremas y toda la gama de bloqueadores solares con o sin color.

—Algo que desee agregar.

Gracias a todos los pacientes que han confiado en mí ya sea para una cirugía plástica, cirugía estética o cirugía reconstructiva y gracias a los próximos pacientes que llegarán porque estarán en excelentes manos.

Algo en lo que hago hincapié es que después de una cirugía, el paciente debe tener todos los cuidados que anoto porque puedo hacer un trabajo maravilloso, pero el paciente debe seguir a pie de la letra todas las indicaciones.

Gracias por el espacio y la charla.

¡Gracias doctora Jacy Collazo Daza por esta entrevista enriquecedora!

Amo el trabajo en quirófano, pero también el trabajo en consultorio lo disfruto al máximo, me llena de mucha satisfacción y felicidad, realizar procedimientos mínimamente invasivos para rejuvenecimiento facial Mi top #1 toxina botulínica (Dysport)

Mi top #2 ácido hialurónico (Restylane)

Mi top #3 bioestimuladores de colágeno

Mi top #4 hilos o suturas Cada uno con efectos y funciones diferentes pero sin duda excelentes tratamientos para verte más joven Doctora Jacy Collazo Daza

Cirujana plástica, estética y reconstructiva.

Especialista en medicina estética y antienvejecimiento.

Cédula Profesional: 11546579 y 12114023

ASISTE A UNA VALORACIÓN CON LA DOCTORA JACY COLLAZO Frontera 74

Colonia Roma Norte

Ciudad de México

Cuarto piso del Hospital Ángeles Clínica Londres

Teléfono 5611893222

cirugiaplastica1406@gmail.com

Facebook: @ Drajacycollazoficial

Instagram: @ dra.jacycollazod

Costo de valoración: 1,200 pesos