Mara Lezama, abanderada del Verde Ecologista y Morena, sigue dos a uno en todas las encuestas sobre preferencias electorales, al día de hoy

Laura Fernández Piña, de la alianza PAN-PRD, y José Luis Pech Várguez, de Movimiento Ciudadano, siguen estancados en segundo y tercero lugar de la carrera por la gubernatura del estadoNinguna de las acusaciones en redes sociales por presuntos actos de corrupción durante su administración como alcaldesa de Cancún en contra Mara Lezama, candidata del Verde Ecologista y Morena a la gubernatura de Quintana Roo, han hecho mella, hasta el momento, en el ánimo del electorado con miras a los comicios para gobernador del primer domingo de junio en Quintana Roo.

Mara continúa dos a uno en todas las encuestas habidas y por haber sobre Laura Fernández Piña, candidata de la alianza PAN-PRD, y de José Luis “El Tibio” Pech Várguez, abanderado de Movimiento Ciudadano.

Los opositores a Lezama tendrán que presentar pruebas en su momento de tan graves acusaciones en contra de la abanderada morenista, quien parece que no tendrá problemas para ganar la gubernatura quintanarroense.

Queda el debate del próximo 21 de mayo, donde los tres candidatos echarán toda la carne al asador y se sacarán todos sus “trapitos al sol”, en unas campañas que han tenido de todo, menos propuestas sería para los problemas que nos aquejan como son la inseguridad, el desempleo, salud y educación.

INE: es improcedente la medida cautelar

solicitada por Lezama contra Pech

Luego de que fue el propio Instituto Nacional Electoral (INE), quien obligó al partido Movimiento Ciudadano a retirar un spot de radio y televisión por una supuesta calumnia contra Mara Lezama, de la “Coalición Juntos Haremos Historia”, ahora salieron para aclarar que después de una sesión virtual han determinado que es improcedente la medida cautelar solicitada por la candidata en contra de José Luis Pech.

De tal manera que, a través de un comunicado, explicaron que “en sesión virtual la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, resolvió las medidas cautelares solicitadas por Mara Lezama Espinosa, candidata a gobernadora por Morena, en contra del partido Movimiento Ciudadano (MC) y su candidato al mismo cargo de elección popular, José Luis Pech Várguez, derivado de la presunta difusión de propaganda calumniosa, así como por posible desacato al acuerdo ACQyD-INE-81/2022”.

En ese sentido, “el colegiado declaró improcedente la medida cautelar solicitada al considerar que, preliminarmente, no se advierte en el spot Quintana Roo 3 en sus versiones para radio y televisión, propaganda calumniosa con impacto en el proceso electoral local que actualmente se celebra en Quintana Roo”.

Que no se advierte imputación de hechos o delitos falsos

Asimismo, la Comisión consideró que, en principio, no se advierte la imputación de hechos o delitos falsos, puesto que las imágenes y frases que integran el promocional corresponden en principio al punto de vista, crítica y señalamientos del emisor, en torno a cuestiones del ámbito público, los cuales están amparados en la libertad de expresión.

Sobre el desacato, desde una óptica preliminar, aseguran “no se colman los elementos para considerar que la frase ‘…traición es usar a Morena y al Presidente para llevarse el dinero del pueblo, Mara es traición’, es una frase genérica que no implica la imputación de un hecho o acto delictivo”.

En ese sentido, si bien en el material denunciado refiere que “traición sería cerrar los ojos a la corrupción de Mara” y “Mara es una traición”, así como “Traición es enriquecerse de la noche a la mañana”, “Traición es mal gobernar Cancún y dejarlo peor que nunca” o “Traición, cuidar los intereses del niño verde”, el INE afirma que se trata de manifestaciones genéricas que no están vinculadas con un hecho en concreto, es decir no existe un vínculo entre la expresión y la imputación de la comisión de un delito, por lo que no hay algún tipo de manifestación que ligue de forma directa y necesaria a la persona a la que se critica con la comisión de un delito.

La determinación anterior fue aprobada por unanimidad de votos de la Consejera Claudia Zavala y del consejero Ciro Murayama, así como de la Consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias.

IEQROO rechaza organizar más de un debate

Leslie Hendricks, abanderada del PRI rumbo a la elección del próximo gobernador o gobernadora del estado, manifestó insistentemente su interés de que se lleve a cabo más de un debate de candidatos, petición a la que se le sumaron simpatizantes del PAN-PRD, no obstante, el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) ha desestimado tal escenario.

Fue el Consejo General del IEQROO, el que rechazó por unanimidad la propuesta de los representantes de la alianza “Va por Quintana Roo” para que organice más de un debate presencial entre los cinco candidatos a la gubernatura, antes del próximo 5 de junio, cuando la ciudadanía debe salir a las casillas a emitir sus respectivos votos.

De modo que, tras la determinación por unanimidad de este acuerdo, los contendientes a la gubernatura sólo tendrán un debate organizado por la autoridad electoral “El debate presencial se llevará a cabo el próximo sábado 21 de mayo, en las instalaciones del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS)” detallaron en comunicado de prensa.

Falta de recursos, una de las razones

Mientras que los argumentos emitidos por el IEQROO en el acuerdo avalado por los consejeros electorales se establece que una de las razones es la falta de recursos, debido al recorte presupuestal para este año que sufrió el instituto, “la realización de más de un debate a la gubernatura resulta inviable, ya que, como ha quedado de manifiesto, la organización de éste implica una logística por cuanto al personal que participa en ello, la consideración de plazos razonables para la celebración de las reuniones con los enlaces de los candidatos para la toma de diversos acuerdos, la selección de la persona que moderará el debate, así como los costos que el Ieqroo debe cubrir ante el SQCS”, se añadió en el documento.

No se prohíbe que puedan tener más intercambios de ideas

No obstante a lo anterior, el acuerdo aprobado por el Consejo General del IEQROO establece que en este contexto, no se prohíbe que los candidatos a la gubernatura puedan participar en otros debates, pues ya es decisión de cada continente como da a conocer sus propuestas y proyecto de trabajo en ese sentido.

Y si bien, la consejera Maisie Lorena Contreras Briceño, invitó a los candidatos a “explorar otras posibilidades” para que el IEQROO pueda organizar al menos un debate más entre los candidatos a la gubernatura, finalmente votó en contra.

“Se podría realizar uno de manera virtual, con lo que se podría ampliar el conocimiento de los ciudadanos sobre las propuestas de gobierno de cada uno de ellos. Lo cual, por un lado, no requeriría del uso de recursos económicos y humanos y, por otro lado, no requeriría de mayores actos para su planeación”, comentó, pero como ya mencionamos, finalmente aprobó el acuerdo para celebrar solo un debate.

Hay que recordar que ya hay un precedente en la realización de debates virtuales, como el organizado por el Instituto Electoral de Hidalgo en 2020, cuando, dicen haber obtenido resultados favorables, que se pudieron haber replicado en Quintana Roo.

