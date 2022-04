No, el pleito Scherer-Gertz no es un simple pleito

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

El viernes anterior, apenas un mes después de la denuncia pública, vino la denuncia judicial-penal formal de Julio Scherer Jr., ex asesor jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador ante María de la Luz Mijangos (esposa del abogado Jaime Cárdenas), Fiscal Especializada de Combate a la Corrupción, contra el Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero.

El denunciante acusa a Gertz y a 4 de sus colaboradores -al subprocurador Juan Ramos López; al fiscal Manuel Granados; Adriana Campos, de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos, y a la agente del Ministerio Publico, Eugenia Castañón-, de tráfico de influencias, coalición de servidores públicos y asociación delictuosa.

¿Por qué los denuncia?

“(Porque) La ley me impone el deber de denunciar al constarme hechos probablemente constitutivos de delito. Tal como lo expuse en la carta publicada el 20 de marzo en el semanario Proceso.

“En algunos casos he sido testigo y en otros víctima de hechos que involucran, de manera directa, principalmente al hoy Fiscal Alejandro Gertz Manero y otros servidores públicos…

“Utilizaron su poder y sus cargos para convertir a la Fiscalía General de la República en un aparato público que únicamente ha funcionado y funciona para ejecutar las venganzas personales de su titular, valiéndose de lo más fuerte que puede tener el Estado que es el poder punitivo de dicha institución para poder saciar dichas vendettas…

“Hoy, los ‘enemigos’ del titular de la Fiscalía General de la República son el único blanco de la justicia, su justicia. Prueba de ello son las diversas investigaciones (fabricaciones), persecuciones y pesquisas que ha iniciado en contra de su familia política, de científicos, de personajes relacionados con la UDLAP, de mujeres, empresas, empresarios y otras personas que son ajenas a su visión o a sus intereses”, enumera.

La obviedad nos dice que Scherer hizo pública el 20 de marzo pasado, a través de Proceso, la actuación delictuosa de Gertz Manero con la intención de que el presidente Andrés Manuel López Obrador iniciara su remoción-sustitución.

Al ver que eso no operó, ahora inicia el proceso judicial-penal formal en contra del Fiscal. Ahora ni AMLO, ni Gertz podrán eludir una respuesta.

El paso advierte que Scherer Jr. va a fondo. No es pose. Su camino ya no tiene retorno. No hay espacio para “disculpe, me equivoqué, me retracto…” No, su denuncia ya no es negociable.

En su denuncia “se cura en salud” al advertir que sabe que Gertz le abrió ya carpetas de investigación casi por los mismos delitos que él lo acusa: tráfico de influencias y extorsión.

Sin duda, este no es sólo un pleito judicial más, no. Este juicio puede embarrar y meter al proceso penal al presidente López Obrador. Que ya lo marcó histórica y políticamente, sin duda.

Monreal insiste en arar en el mar

El pasado fin de semana, desde San Luis Potosí, Ricardo Monreal llamó a la dirigencia de Morena a bajarle a la rijosidad e ir a la reconciliación de todos los sectores de la población.

“No me parece correcto profundizar la polarización y tampoco me parece afortunado que sea el insulto o el linchamiento lo que nos distinga”, subrayó.

El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de Morena en el Senado, precandidato presidencial, Monreal, le dijo a los dirigentes de su partido que señalar como “traidores a la patria” a los diputados de la oposición por votar contra la reforma eléctrica, implica imputarles un delito grave de acuerdo con la Constitución.

Lo que México necesita en este momento de polarización, dijo, es entendimiento, asumir acuerdos… conciliación y no una confrontación permanente.

Y aclaró que él no los estigmatizará en el Senado, sino que por el contrario llamará a no entrar en esa vorágine que es dañina.

Y recordó a su dirigencia nacional que, de acuerdo con la Constitución, las y los diputados no pueden ser reconvenidos en sus opiniones ni en su labor.

Como en otros llamados del zacatecano, la dirigencia de Morena calló.

Castigo a asesinos de Debanhi

Dentro de enorme ola de indignación social por la muerte de la joven Debanhi Escobar, el zacatecano exigió desde su posición dentro del Senado una investigación a fondo del caso y castigo a culpables.

Que ni esta ni las otras víctimas de la violencia queden impunes; que se castigue de inmediato a quienes resulten responsables, exigió a nombre del Senado.

Monreal consideró que “la impunidad genera desaliento y frustración”, por lo que el Estado debe garantizar seguridad a la sociedad y castigar a los delincuentes.

“Justicia para Debanhi Escobar y toda mujer víctima de violencias e indiferencia”, expresó.

Es necesario atender el reclamo social para detener los feminicidios, que no sólo ocurren en Nuevo León o Guanajuato, sino en diferentes estados del país, precisó.

Subrayó que una evidente asignatura pendiente del Presidente es respecto de la seguridad en general, pero con las mujeres en lo particular…

“Hay que atender este reclamo que está sucediendo en Nuevo León, en Guanajuato, incluso en Zacatecas y en distintas partes, con las mujeres, con los feminicidios”, indicó.

