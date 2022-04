Trump, “coco” de México

Centro..!

Arturo Ríos Ruiz

Sin ética, estropeó a AMLO

Las anemias de don Andrés

“Nunca he visto a nadie doblarse así”: Trump al gobierno de AMLO por el programa Quédate en México. Estas palabras del ex mandatario estadounidense lo exhiben de cuerpo entero, irreverente, indiscreto y capaz de pasar por encima de quien sea para lograr sus fines.

Recordó las tensas reuniones de 2019 en las que amenazó al mandatario mexicano si no blindaba la frontera con militares y frenaba la migración con severos impuestos en materia comercial y divirtiendo a su público narró la supuesta conversación del aprieto en que metió a su vecino de manera histriónica y arrancó aplausos entre carcajadas del público.

En este caso, es claro, utilizó como patiño al Presidente de México al dar muestras más claras para regresar al Capitolio en la siguiente jornada electoral en ese país y por lo que nota, Joe Biden no ha quedado muy bien en su administración y podría ser reemplazado por el estrafalario personaje especializado en mercadotecnia empresarial bien aplicada en política.

Trump ordenó: “Necesitamos 28,000 soldados en la frontera, gratis”. “Entonces, me miró Marcelo Ebrard y me dijo algo como: “¿Gratis?, ¿por qué haríamos eso?”. Le contesté: Necesitamos algo llamado Quédate en México”.

Arremetió Trump: “Ahora es viernes, y el lunes voy a imponer un 25% de aranceles a las importaciones mexicanas”. Así de ese tamaño la conversación sin espacio ni defensa del Presidente mexicano y para su titular de Relaciones Exteriores. Una amenaza clara y contundente.

Leamos la respuesta de AMLO, según Trump: “Luego me vio y me dijo”: “Sería un honor tener 28,000 soldados en la frontera”. “Sería un honor tener el Quédate en México”, remató el estadounidense.

AMLO se ha distinguido por replicar airado a todo mundo de México y del extranjero, nombres sobran al igual de países que ha ofendido, pero ante Trump, es insólita su debilidad y entrega que ocultaron él y Ebrard después del suceso de 2019, es decir se engañó a todos los mexicanos.

Lo relevante es que todo lo narrado por Trump y que ha tenido repercusión internacional, no solamente en nuestro país, es que dilucida que una es la realidad de los encuentros en esos niveles y otra la que cuentan. Puro engaño, pues.

La anemia ante Trump del Presidente mexicano, quedó sellada con su respuesta sobre la traición del mandatario norteño: “Me cae bien, él es así”, tras dichos que denostaron su investidura y presumió, una vez más, que, durante la gestión de Donald, hubo buena relación con Estados Unidos. Una pobre salida pública.

Pero Ebrard no se queda atrás y respondió en Twitter a las críticas: “En cuanto a las declaraciones del ex presidente Trump, me consta el patriotismo del presidente López Obrador en aquellos momentos críticos. Agua al molino presidencial de sus quereres con una rasurada del tamaño de sus ilusiones.

Hemos sostenido que los amarres de México y Los Estados Unidos son muy estrechos y ancestrales y que ese país tiene las riendas que aprietan cuando lo requieren y el ejemplo que Trump dio a conocer, sin importarle la ética nos indican que, si hace campaña, ya tendría la piñata que niega nuestro mandatario.

rrrart2000@hotmail.com