Se “destapa” Marcelo

Centro..!

Arturo Ríos Ruiz

Recorrerá el país

Aguas, con su pasado

El canciller Marcelo Ebrard anunció ayer a un grupo de 20 diputados que lo invitaron a comer en un salón del Centro Veracruzano de Coyoacán, que está “listo para comenzar su movimiento” en pos de la candidatura presidencial. Así lo anota el columnista Salvador García Soto, que tiene excelentes contactos.

En sí, Ebrard no ha descansado en promoverse, ha sido mesurado, pero evidente en sus anhelos desde el inicio de la administración. La novedad es que ya lo aceptó ante legisladores afines en una comida, seguro, que él mismo la promovió para abrirse de capa rumbo al 2024.

Ya son los tiempos justos para los autodestapes y el de él ha llegado y les afirmó a los legisladores ya identificados como sus apoyos que visitará el país en soporte de candidatos morenos locales para promover su imagen y aspiraciones políticas.

De acuerdo a las observaciones, se entiende que obtuvo permiso del dedo sensor, el Presidente. Ya se ha comprobado que la dama, Claudia Sheinbaum, no garantiza, no le ha resultado un papel espejo de AMLO y ha carecido de originalidad, se refleja una futura títere del mandatario en el remoto caso que ganara. Cualquier opositor la borraría por su falta de materia política.

Algunos han tomado en cuenta las palabras del Presidente al aclarar que tiene dos “corcholatas”, se empeñó en promover a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México desde hace un año y la dama ha viajado por varias partes del país sin pena ni gloria.

Pero no olvidemos lo que AMLO le dijo a Adán Augusto López, secretario de Gobernación, en Tabasco en 2018. “Si Claudia no levanta, “tú serás el que me suceda, tendremos un plan a 12 años”, le dijo. Y la señora Sheinbaum no ha levantado.

No obstante que, en la promoción de la Revocación de Mandato, fracasó en muchos detalles para favorecer a su jefe y cometió faltas; con el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja; el Comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio; y el líder de Morena, Mario Delgado, viajaron de la CDMX a Torreón y luego a Hermosillo usando un avión de la Guardia Nacional. Falta que ya persigue el Tribunal Electoral.

Luego deterioró su imagen al arremeter contra el INE: “Ésos ya se van y los vamos a ver pasar ahí por el frente con la cola entre las patas”, exclamó entre aplausos de funcionarios, dirigentes y militantes de Morena. De conciliador, se pasó al terreno de golpeador callejero. Hoy está callado por tamaña exhibición.

Con el paso de los días el circo electoral paulatinamente cobrará vigor y tendremos destapes de toda laya y Marcelo también debería planear cómo se defenderá de su pasado que inexorablemente lo persigue y no es nada bueno. Tiene un rosario de fallas severas que ya las deben tener listas sus malquerientes.

Su riqueza abundante, tras su paso en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México que tiene bajo llave segura Miguel Ángel Mancera.

rrrart2000@hotmail.com