Las bravatas del camaleón

Perfil de México

Armando Ríos Ruiz

En febrero de 2017, cuando Andrés Manuel buscaba la Presidencia de México, sentenció: “Trum (así se escucha en el video) ninguneó a Peña Nieto. Lo sobajó. Es una humillación para México, porque Peña representa, aunque no nos guste, al pueblo de México”.

“Él tiene la investidura presidencial. Él representa al pueblo de México y a ningún mexicano le va a gustar que Donald Trum haya tratado, como lo hizo, al Presidente de México”. Pidió asimismo que de inmediato, se presentara una denuncia ante la ONU, contra Trump y contra el gobierno de Estados Unidos, por violación a los derechos humanos y por discriminación racial.

Una cosa es ser candidato y otra Presidente con una determinación sincera, honesta, capaz de sostener la supuesta ideología de principio a fin. Sin cambios y con la entereza de sostenerla porque forma parte de las convicciones que acumulan los seres humanos gracias a su formación.

Pero en el caso de nuestro Presidente, hace mucho tiempo que se reveló como un hombre que esgrime la mentira como parte importante de su educación y hoy, como forma de gobierno. Engañó a muchos. No hay día que él mismo no se desmienta, porque padece de pésima memoria y ya es una regla en su existencia: emular a la Chimoltrufia. “Como dice una cosa, dice otra”.

Como parte de su campaña presidencial, Donald Trump fustigó con mucha fuerza a México y a nuestros migrantes en busca de mejores oportunidades de vida, a quienes llamó delincuentes asesinos y violadores, en aras de ganar la confianza de un sector importante de la Unión Americana.

En ese entonces, el gobierno representado por Enrique Peña, lo invitó y aquí lo trató como a un alto dignatario. Craso error. Este desliz fue aprovechado por el aspirante norteamericano, para acumular más puntos a su favor. Regresó inmediatamente a su patria, mientras dejaba en México un gran desconsuelo.

Andrés Manuel, entonces, no paraba de hablar mal de él. Pero una vez que llegó a la Presidencia, cambió radicalmente, para ofrecerse de pies a cabeza al que tanto desprecio mostró antes.

Comenzó a revelar su verdadera estatura y a verse más enano junto al vecino. Su figura diminuta no sólo era corporal. También mental. Igualmente en los hechos. Dispuesto siempre a acatar las órdenes que no admitían un no por respuesta, aunque don Marcelo tratara de disfrazarlas con fiestas triunfalistas.

Era tan devoto a Trump, que cuando ganó las elecciones Joe Biden, fue el último en reconocerlo como nuevo Presidente, fiel siempre a su preferido. Ya había dado la vuelta completa a su pretendido desprecio y a sus ansias de denunciarlo ante la ONU. Ya estaba a su servicio.

Pero como el pecho de Trump tampoco es bodega, hace apenas unos días declaró que en 2019 “dobló” al gobierno de México que, a cambio de no gravar con cinco por ciento las importaciones de nuestro país, realizó un enorme despliegue en la frontera común, de más de 25 mil elementos de la Guardia Nacional y dio inicio a la implementación de los Protocolos de Protección de Migrantes (PPM) conocidos como “Quédate en México”.

En virtud de que se trata de él mismo, López sólo atinó a decir: “Así es él”. Olvidó sus bravatas grabadas en los aparatos modernos y su petición de demanda de quejarse ante la ONU, organización, por cierto, a la que ha ninguneado cada vez que se ofrece y a la que propuso desaparecer.

En este caso particular, nuestro Presidente ofrece una figura hincada ante el ex presidente Trump. También dijo que le cae bien, aunque sea capitalista, cuando en México, los que ostentan la misma condición son, en sus descripciones, fifíes, neoliberales, conservadores.

Fiel a su desnudada forma de ser, manifestó que no iba a polemizar sobre las declaraciones del norteamericano. ¿Por qué no? ¿Respeto o miedo? Llámenle como quieran. De todas formas, su actitud es una vergüenza para México.

